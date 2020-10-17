Вертикаль Костышина, 3-4-3 Максимова и уровень Луческу. Тактики команд УПЛ. Часть третья

В первых двух частях материала мы уделили внимание командам, которые после пяти туров чемпионата расположились с 4 по 14 строчки в турнирной таблице УПЛ. Теперь оценим старт тройки лидеров – "Колоса", "Ворсклы" и "Динамо".

"КОЛОС": ПОГНАЛИ НАШИ ГОРОДСКИХ

"Колос" продолжает удивлять. В прошлом сезоне команда из села дебютировала в элитном дивизионе и с первой попытки пробилась в еврокубки. Если сравнить старт текущего чемпионата с прошлым, то напрашивается вывод, что нынешний сезон для "Колоса" вполне может стать еще более успешным. Даже на фоне двух тяжелых выездов в Лиге Европы команда Руслана Костышина в пяти первых турах на три очка набрала больше, чем на аналогичном турнирном отрезке год назад.

Сельчане стали более опытными и матерыми. Они знают свои возможности и видят перспективы. "Колос" уже обыгрывал сверхмотивированное "Динамо" в конце прошлого сезона, выиграл плей-офф за место в Лиге Европы и успел получить еврокубковый опыт.

В нынешнем чемпионате команда Костышина стартовала с выездного поражения от "Шахтера" - 1:3. "Хлеборобы" хорошо провели тот матч, создали ряд голевых моментов у ворот чемпионов и почти полтора тайма удерживали равновесия не только в плане результата, но и практически не уступая сопернику по игре. Основная угроза воротам Трубина исходила после фланговых атак Ковалевки. Главной особенностью того поединка были три пенальти в ворота Волынца, два из которых вратарь "Колоса" отразил.

Поражение от "Шахтера" в первом туре пока является единственным для ковалевцев. Причем не только в чемпионате, но и в сезоне в целом. На Кубок выиграли у "Прикарпатья", а поражение хорватской "Риеке" в Лиге Европы было оформлено уже в дополнительное время.

"Шахтера" были победы над двумя львовскими командами и ничья с неуступчивым "Ингульцом". На международную паузу "Колос" ушел после скандальной победы в тяжелом матче с "Мариуполем". В целом, команда Костышина владела игровым преимуществом и объективно была ближе к победе, чем соперник, но единственный гол в матче хозяевам поля удалось забить в компенсированное время с пенальти, которого и близко не было. Если бы на матче работала система VAR, то матч бы завершился со счетом 0:0. Нарушение правил было за метр до линии штрафной ковалевцев. Но, несмотря на результат, нужно отметить, что по игре "Колос" переиграл уставшую от путешествий по Украине команду Остапа Маркевича (первый круг "Мариуполь" проводит на выезде).

Как и в прошлом сезоне, основными тактическими схемами "Колоса" являются 4-1-4-1 и 4-2-3-1. Все зависит от характеристик соперника и плана на игру.

Понятие - стартовый состав, в команде носит достаточно условный характер. В распоряжении главного тренера имеется относительно большая обойма игроков примерно одного уровня, что позволяет использовать регулярную ротацию состава. Помимо обозначенных на схемах игроков статус основных вправе иметь Ильин. Костышин-младший, Черноморец, Ориховский, Селезнев, Задоя, Новак.

Матчи Лиги Европы показали, что тренерский состав активно работает над расширением тактического арсенала команды. В обоих еврокубковых поединках с "Арисом" и "Риекой" команда играла в три центральных защитника. В обоих случаях в центре обороны играли Гавриш, Петров и Новак.

Схема не влияет на стиль игры команды. Он остается прежним. "Колос" всегда старается действовать компактно и максимально интенсивно. Одна из главных особенностей вертикального футбола Костышина – хорошо организованные быстрые атаки, эффективная игра на флангах. Даже позиционные атаки проходят по максимально короткому пути к воротам соперника. Подачи и прострелы обычно замыкают в штрафной тройка игроков группы атаки – форвард, атакующий хавбек и фланговый полузащитник, который в динамике, врывается в зону дальней штанги. Именно туда нацелены многие передачи. Часто используются забросы за спины защитникам.

"Колос" уже сейчас хорошо организован в зональной обороне, команда при необходимости способна эффективно прессинговать. Их быстрые, вертикальные атаки вообще я бы назвал главной визитной карточкой команды в лиге. Даже, если команда на определенных временных отрезках матча не прессингует, играет в зону, впечатляет, как агрессивно игроки выжимают мяч из своих вертикальных коридоров. Интенсивные действия без мяча и контрпрессинг часто приводит к созданию фазового пространства на половине поля оппонентов.

Думаю, что "Колос" имеет все основания по итогам этого сезона снова квалифицироваться в Лигу Европы. Кто знает, возможно, дерзкая команда из маленького села сумеет побороться и за то место, на котором находится сейчас.

"ВОРСКЛА": В ОЖИДАНИИ ЭКЗАМЕНОВ

Когда Юрий Максимов возглавил "Ворсклу" она выглядела безнадежным аутсайдером. За считанные месяцы новый тренерский штаб привел коллектив в такой порядок, что полтавчане задолго до финиша перестали думать о борьбе за выживание в элите и едва не выиграли Кубок Украины, проиграв в финале киевскому "Динамо" лишь в драматичной серии пенальти.

очевидно, что в новом сезоне команда будет вести борьбу за более высокие места. Но то, что "Ворскла" после пяти туров по дополнительным показателям будет делить с киевлянами первое-второе места – приятная неожиданность даже для самих игроков и тренеров полтавского клуба.

Разумеется, на длительной дистанции команде будет невероятно трудно удержать нынешние позиции. "Ворскла" еще не играла ни с одним из главных претендентов на медали чемпионата. Кубковые подвиги прошлого сезона добавляют позитива болельщикам команды Юрия Максимова, но, на мой взгляд, пока рановато говорить о перспективах "Ворсклы". То, что "зелено-белые" будут бороться за места в еврокубках – очевидно, вопрос – созрели ли они для того, чтобы претендовать на один из комплектов медалей? Ответ мы получим уже скоро. Впереди у команды Максимова очные противостояния с "Олимпиком", "Шахтером", "Зарей", "Колосом".

"Ворскла" стартовала с двух убедительных побед над новичками – "Рухом" (5:2) и "Ингульцом" (2:0). Затем была, пока самая весомая выездная победа над "Александрией" - 2:0 и две ничьи с "Мариуполем" (0:0) и "Днепром-1" (2:2).

"Ворскла" Максимова отличается не только результатом, но и симпатичной, организованной игрой. На данном этапе команда достаточно неплохо выглядит, как в позиционной, так и быстрой атаке. Полтавчане организованно действуют в зональной обороне и очень хорошо выходят из под прессинга. Заметно. Что работа тренерского состава ведется по всем направлениям.

В этом сезоне, после подписания опытного защитника Сергея Яворского, полтавчане перешли со схемы 4-2-3-1 на 3-4-3, точнее на 3-4-2-1. В фазе игры без мяча команда переходит на модуль 5-4-1. Многие команды УПЛ сейчас осваивают эту систему, но лишь для "Ворсклы" она стала базовой. Думаю, главный тренер выбрал эту формацию, основываясь на технических характеристиках имеющихся в его распоряжении игроков. Футболисты достаточно быстро и безболезненно интегрируются в новую схему. Безусловно, это добавляет красок УПЛ с точки зрения тактического разнообразия лиги.

Тройку центрбеков составляют опытные Чеснаков и Яворский, а также самый высокий игрок УПЛ - сенегалец Альюн. Важное значение в системе игры имеют латерали Пердута и Якубу (Гана). Центр поля контролируют Скляр и хорват Пуцлин. Слева в атаке действует один из самых результативных игроков лиги – Степанюк, справа – удививший еще в прошлом сезоне малиец Кане. Основным центрфорвардом является Кулач. Важную роль в команде играют также Опанасенко, Сапай, Ребенок и Васин.

"ДИНАМО": ЛУЧЕСКУ – ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕЖДАЕТ

Появление Мирчи Луческу на посту главного тренера киевского "Динамо" было воспринято неоднозначно, но уже на старте сезона румынский специалист своей работой переманил на свою сторону подавляющее большинство критиков и скептиков. В стороне остались лишь ультрас.

первых матчей Мистер показал разницу между командой с "динамовскими сердцами" и коллективом, которым руководит опытный и действительно классный тренер. За короткий промежуток времени улучшилось все: результаты, дисциплина, организация игры в обороне, эффективность в атаке, атмосфера в команде. Уже во время своего первого матча в качестве главного тренера Киева Луческу проявил невероятную волю к победе. В розыгрыше Суперкубка 75-летний специалист весь матч страстно руководил командой у бровки под проливным дождем. Как можно в это время, где-то не добежать, или проигнорировать тренерские указания? Луческу был настоящим двенадцатым игроком "Динамо".

Мистер начал свою работу под огромным давлением. Ему был жизненно необходим успешный старт. Победа в Суперкубке над "Шахтером", руководство которого перед матчем публично принижало его вклад в развитие донецкого клуба, лидерство в УПЛ и, наконец – долгожданный для "Динамо" выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Все это добавило команде уверенности в собственных силах и веры в своего тренера.

начался для киевлян с уверенной победой над "Олимпиком" - 4:1. Затем, после трехнедельной международной паузы "Динамо" выиграло у "Миная" (4:0) и "Львова" (3:1), а также сыграла вничью с "Десной" (0:0) и "Зарей" (1:1)

Футбол Луческу в "Динамо" - не для эстетов. За такой короткий промежуток времени практически невозможно поставить проблемной команде (а в прошлом сезоне Киев был проблемной командой) красивую, атакующую игру. Румынский специалист делал работу, для достижения результата. Он знал, чего хотел и добился этого.

При этом, Луческу добивается положительного результата не только под давлением, а и во время серьезных кадровых потерь команды. И во время сборов, и уже по ходу сезона лазарет клуба был переполнен. Пришлось вынужденно перекраивать всю линию обороны.

В воротах окончательно утвердился Бущан, который очень неплох в игре ногами, да и в рамке надежен. Пару центрбеков в основном составляли совсем юные для этой позиции Забарный – Миколенко или Забарный – Смирный. При здоровом Тымчике в центре выходил и Кендзера. Затем поляк вернулся на правый фланг обороны. Слева Луческу доверился правоногому воспитаннику "Шахтера" - Караваеву.

Как и в "Шахтере", в "Динамо" Луческу строит команду по схеме 4-2-3-1. Мистер оперативно определился с основной парой опорных – Сидорчук и Шапаренко. Капитан команды часто опускается в глубину, на линию к центральным защитникам. Сидорчук играет ключевую роль в розыгрыше мяча от своих ворот, его футбольный интеллект позволяет выполнять роль проводника идей главного тренера на поле.

Чуть выше действует Шапаренко. Николай связующее звено между группой обороны и атаки. Десятый номер Киева раскрыл новые грани своего таланта. Он хорошо видит поле, быстро принимает решение, техничен, способен продвигать мяч и отдавать обостряющие передачи под давлением.

Группу атаки составляют тройка атакующих полузащитников и форвард. При травмированных Вербиче и Цыганкове, изначально Луческу давал шанс Де Пене слева и Цитаишвили справа. Уругваец за этот шанс ухватился двумя руками и застолбил место в старте, что кается Гио, то, не смотря на симпатии со стороны тренера, пока он не оправдывает надежд. На данном этапе Цитаишвили оказался еще не готов к стартовому составу команды уровня группового турнира Лиги чемпионов. Талантливый вингер еще обязательно будет получать игровое время и шанс проявить себя непременно будет. Пока же он объективно проигрывает конкуренцию и ставшему основным правым вингером Жерсону Родригесу и восстановившемуся после повреждения Виктору Цыганкову.

Родригес – это символ тех перемен, которые произошли при Луческу. Сравните, как Жерсон позволял себя вести по отношению к Михайличенко и как уважительно он относится к Мистеру. Да и использовали игрока сборной Люксембурга совсем не по назначению. Причем, ставить Жерсона центрфорвардом начал еще Хацкевич, а с какого перепуга эту традицию продолжил Михайличенко – известно лишь ему.

Признаюсь, я очень скептично относился к подписанию румынского специалиста из-за его возраста и последних неудач в России и Турции. Все-таки 75 лет – это очень много. Но, после того, как Мистер руководил командой под ливнем, когда соперники прятались под крышей, после того, как стало понятно, что он абсолютно контролирует команду, все сомнения относительно его профпригодности отпали. Дедушка не просто тянет, он еще способен подтянуть и весь украинский футбол.

На позиции под нападающим очень хорошо себя проявляет Буяльский. В схеме 4-2-3-1 функции условной десятки ему подходят лучше всего. Одним из козырей Виталия является игра без мяча, что очень важно в современном футболе. Буяльский умеет находить нужные зоны между линиями, умело и своевременно в них открывается. Подрос и его технический арсенал.

Основным центрфорвардом "Динамо" при Луческу стал чемпион мира U-20 Владислав Супряга. Аренда в "Днепр-1" пошла на пользу молодому нападающему. Его единственный существенный минус – это реализация, но уверен, это придет со временем. Как и Буяльский он хорош в игре без мяча, стал крепче физически, способен поставить корпус, обладает очень высокой скоростью, ментальной в том числе, своевременно берет инициативу на себя.

На фоне забуксовавшего "Шахтера", прогрессирующее "Динамо" имеет вполне неплохие шансы побороться за чемпионство в этом сезоне. В любом случае, нас ждет, пожалуй, самый интересный чемпионат за последние лет семь.