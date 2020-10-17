Минай - Мариуполь 0:1. Плоды настырности

Победа над "Александрией", добытая "Минаем" на этом стадионе почти месяц назад, нынче выглядит как исключение из правила. Ведь после этого закарпатская команда проиграла "Олимпику" и "Динамо", с трудом свела к ничьей поединок с "Ингульцом" и с игры, а не со стандартов, в УПЛ еще не забивала. Могло ли что-то измениться в матче с "Мариуполем"? Шансы были.

"Минай" заявил о своем решительном настроении на стартовых минутах, но тогда же проявилась разница в классе между командами. Хозяева держали мяч, атаковали, а забить могли гости. Даниил Сикан эффектно замыкал подачу с фланга, но попал в перекладину. В дальнейшем передачи с фланга и глубины в направлении Сикана стали визитной карточкой "Мариуполя" в этом поединке. У "Миная" же четкости не было.

Игра перешла на половину поля хозяев и происходила там до перерыва почти постоянно. Топалов хорошо бил со штрафного, его партнер закручивал мяч в ворота прямо от углового флажка, а Бондаренко акцентировано бил из пределов штрафной площади после прострела Кирюханцева. У "Миная" не было почти ничего: кто-то не попал по мячу во время суматохи во владениях Гальчука – вот и всё достижение.

Второй тайм, как и первый, начался с активности хозяев. Но теперь эта активность не была пустым перекатом мяча, а вылилась во вполне опасный момент. Даниил Кныш прошел по левому флангу и, убрав мяч под себя, пробил с прицелом под дальнюю штангу - мимо. Впоследствии на ударную позицию вышел Шиндер (не забил), что заставляло нервничать Остапа Маркевича - игровое преимущество его команды не приносило дивидендов.

Допускали гости и ошибки в плане контроля над мячом, после чего возникали контратаки у соперника. Одну из таких едва не завершил Нуриев - удар Анатолия заблокировали в последний момент.

"Мариуполь" рассчитывал в этом матче на победу - об этом можно судить по активной игре гостей с мячом на чужой половине поля. Василия Кобина ничейный счет также не удовлетворял полностью, подтверждением чему служат ранние замены. Еще в первом тайме с поля ушел Глагола, а в перерыве - Кожанов и Голодюк. Хотя эти изменения призваны были прежде всего уплотнить командные действия в середине поля.

Это принесло какой-никакой результат, потому как после перерыва "Минай" уже не выглядел безыдейной командой.

Атаки возникали довольно регулярно, хотя и "Мариуполь" не терял бывшего азарта. Проникающие передачи с фланга постоянно доставляли хозяевам неприятности, но удалось отзащищаться без сбоев. Второй тайм, можно говорить, развивался на три счета. Но на табло так и оставались нули.

Пока не прошла очередная проникающая атака гостей, в завершающей фазе которой был заработан спорный пенальти. Кулаков прорывался по правому флангу, а Сакив сбил его с ног. Но не до штрафной ли площади? "Мариуполю" вернулось за выезд в Ковалёвку? Так или иначе, Бондаренко реализовал шанс и принес гостям победу.

Маркевич добился своего благодаря настойчивости. Или же удачи?

УПЛ. Шестой тур

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Евгений Арановький

"Минай" – "Мариуполь" 0:1

Гол: Артем Бондаренко 90+2 (пен.)

"Минай": Андрей Попович – Тарас Сакив, Максим Лопырёнок, Мислав Матич, Кирилл Меличенко – Олег Голодюк (Андрей Ткачук 46), Александр Глагола (Даниил Кныш 33) – Анатолий Нуриев, Денис Кожанов (Шимми Маембэ 46), Александр Снижко – Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 88)

"Мариуполь": Евгений Гальчук – Игорь Кирюханцев, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Петр Стасюк – Максим Чех, Вячеслав Танковский, Дмитрий Мишнёв – Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко – Даниил Сикан (Андрей Кулаков 60)

Предупреждения: Александр Снижко 34, Максим Лопыренок 37, Мислав Матич 66, Антон Шиндер 86 - Петр Стасюк 20, Алексей Быков 42

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