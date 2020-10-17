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Минай - Мариуполь 0:1. Плоды настырности

Премьер-лига
(3 голосов)

Остап Маркевич впервые переиграл Василия Кобина

Минай - Мариуполь 0:1. Плоды настырности
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Победа над "Александрией", добытая "Минаем" на этом стадионе почти месяц назад, нынче выглядит как исключение из правила. Ведь после этого закарпатская команда проиграла "Олимпику" и "Динамо", с трудом свела к ничьей поединок с "Ингульцом" и с игры, а не со стандартов, в УПЛ еще не забивала. Могло ли что-то измениться в матче с "Мариуполем"? Шансы были.

"Минай" заявил о своем решительном настроении на стартовых минутах, но тогда же проявилась разница в классе между командами. Хозяева держали мяч, атаковали, а забить могли гости. Даниил Сикан эффектно замыкал подачу с фланга, но попал в перекладину. В дальнейшем передачи с фланга и глубины в направлении Сикана стали визитной карточкой "Мариуполя" в этом поединке. У "Миная" же четкости не было.

Игра перешла на половину поля хозяев и происходила там до перерыва почти постоянно. Топалов хорошо бил со штрафного, его партнер закручивал мяч в ворота прямо от углового флажка, а Бондаренко акцентировано бил из пределов штрафной площади после прострела Кирюханцева. У "Миная" не было почти ничего: кто-то не попал по мячу во время суматохи во владениях Гальчука – вот и всё достижение.

Второй тайм, как и первый, начался с активности хозяев. Но теперь эта активность не была пустым перекатом мяча, а вылилась во вполне опасный момент. Даниил Кныш прошел по левому флангу и, убрав мяч под себя, пробил с прицелом под дальнюю штангу - мимо. Впоследствии на ударную позицию вышел Шиндер (не забил), что заставляло нервничать Остапа Маркевича - игровое преимущество его команды не приносило дивидендов.

Допускали гости и ошибки в плане контроля над мячом, после чего возникали контратаки у соперника. Одну из таких едва не завершил Нуриев - удар Анатолия заблокировали в последний момент.

"Мариуполь" рассчитывал в этом матче на победу - об этом можно судить по активной игре гостей с мячом на чужой половине поля. Василия Кобина ничейный счет также не удовлетворял полностью, подтверждением чему служат ранние замены. Еще в первом тайме с поля ушел Глагола, а в перерыве - Кожанов и Голодюк. Хотя эти изменения призваны были прежде всего уплотнить командные действия в середине поля.

Это принесло какой-никакой результат, потому как после перерыва "Минай" уже не выглядел безыдейной командой.

Атаки возникали довольно регулярно, хотя и "Мариуполь" не терял бывшего азарта. Проникающие передачи с фланга постоянно доставляли хозяевам неприятности, но удалось отзащищаться без сбоев. Второй тайм, можно говорить, развивался на три счета. Но на табло так и оставались нули.

Пока не прошла очередная проникающая атака гостей, в завершающей фазе которой был заработан спорный пенальти. Кулаков прорывался по правому флангу, а Сакив сбил его с ног. Но не до штрафной ли площади? "Мариуполю" вернулось за выезд в Ковалёвку? Так или иначе, Бондаренко реализовал шанс и принес гостям победу.

Маркевич добился своего благодаря настойчивости. Или же удачи?

УПЛ. Шестой тур
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Евгений Арановький

"Минай" – "Мариуполь" 0:1
Гол: Артем Бондаренко 90+2 (пен.)

"Минай": Андрей Попович – Тарас Сакив, Максим Лопырёнок, Мислав Матич, Кирилл Меличенко – Олег Голодюк (Андрей Ткачук 46), Александр Глагола (Даниил Кныш 33) – Анатолий Нуриев, Денис Кожанов (Шимми Маембэ 46), Александр Снижко – Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 88)

"Мариуполь": Евгений Гальчук – Игорь Кирюханцев, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Петр Стасюк – Максим Чех, Вячеслав Танковский, Дмитрий Мишнёв – Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко – Даниил Сикан (Андрей Кулаков 60)

Предупреждения: Александр Снижко 34, Максим Лопыренок 37, Мислав Матич 66, Антон Шиндер 86 - Петр Стасюк 20, Алексей Быков 42

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В статье: Василий Кобин ФК Мариуполь чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Остап Маркевич ФК Минай
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Комментарии (25)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.10.2020 в 17:55
Вбивство команди перспективного тренера Васі...
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0
0
avatar
Saturn (Киев)
17.10.2020 в 17:33
Мариуполь удивляет
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+1
0
аалекс ( Крым)
17.10.2020 в 18:14
Подбор игроков у Мариуполя всегда был приличный, просто тренера толкового не хватало. Васю и его парней жалко, но уровень наших арбитров за гранью реальности.
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 17:24
С победой, Маркевич!!!!!!!!!
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+1
-1
Геродот (Винница)
17.10.2020 в 17:08
Мариуполь смотрелся интереснее, больше атаковал, но закономерным результатом была бы ничья. Пенальти весьма сомнительный. Арановский отстал и четко эпизода не видел, а боковой не подсказал, или просто не захотел брать на себя ответственность. Конечно, Минаю за такую баранку обидно.
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+3
0
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Siren05 (Мариуполь)
17.10.2020 в 16:09
Если в предыдущей игре нам поставили пенальти тоже в дополнительное время, но там нарушение было не меньше, чем за полметра-метр до штрафной, то здесь, похоже, не больше чем за 10-20 см. Т.е. в динамике труднее было рассмотреть место нарушения. Где-то так. А по игре наши лучше смотрелись, хотя реальных голевых моментов было очень мало. А у Миная ещё хуже.
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+4
-2
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usovvictor (Kharkov)
17.10.2020 в 16:21
...суть не в этом, ...Мариуполь доминировал и смотрелся неплохо, Минай выдержал поголовное доминирование, но судьи испортили все. 10, 20 роли не играют - за штрафной, - этим все сказано. Вам приятно было, когда вас также наказали, вот и Минаю так же...
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+3
0
lektor (Мариуполь)
17.10.2020 в 16:30
так никто и не говорит что это справедливо , просто у нас такое судейство хреновое
+4
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
17.10.2020 в 16:33
Я не отрицаю, что пенальти не было. Просто в данном случае, труднее было в динамике определить, где было нарушение, до или после линии штрафной. Был бы ВАР - не было бы вопросов. А в предыдущем матче судьи грубо ошиблись, т.к. там отчётливие было видно место нарушения. Но и в том и другом случае пенальти не было, нет вопросов.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
17.10.2020 в 16:05
Чистый непеналь.
Ответить
+2
-7
Дыр0к0л (Лондон)
17.10.2020 в 16:05
Мариуполь на ходу! На очереди киевская ФК Дырка!
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+4
-5
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.10.2020 в 15:58
...вот куда "бокорез" смотрел? Должен же подсказать, Арановский со своей позиции мог и не усмотреть... Отвратительно...
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+6
-3
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.10.2020 в 15:56
Позор УПЛ позор арбитру. Тянут снова Арендуполь в Европу что б он там снова в первом же матче вылетел.
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+6
-5
lektor (Мариуполь)
17.10.2020 в 15:58
арендуполь у тебя в дупе
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+7
-7
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.10.2020 в 16:01
За такую команду позор болеть. Я понимаю что название команды твоего города. Но это только название, все остальное подШахтерский проститут
+6
-6
lektor (Мариуполь)
17.10.2020 в 16:04
так ты по сути название города каверкаешь
+5
-5
Alex.696 (Немирів)
17.10.2020 в 16:08
Та ні, не назву міста, а саме назву команди. І не кАвєркаєш, а кОвєркаєш, срєпнощелепний.
+3
-4
lektor (Мариуполь)
17.10.2020 в 16:15
Alex.696 (Немирів) а тебя кто то оскорблял? и что это за слово такого нет грамотей
+3
-1
aleks68
17.10.2020 в 16:09
уймись чучело.в прошлом туре в матче с колосом в ворота мариуполя за что дали пенальти?тогда было можно
Ответить
+3
-3
Alex.696 (Немирів)
17.10.2020 в 16:12
То що, якщо помилились проти тебе, то потрібно віддавати "борги"? Чи, може, краще судити по правилам, а не по "понятіям"?
+5
-2
aleks68
17.10.2020 в 16:10
чмо а ты чей проститут-су.кисовский?
Ответить
+2
-5
kre4et (Киев)
17.10.2020 в 15:55
вытащил подлый судейка марик... пенальти левейший, хоть по игре мариуполь чуть получше смотрелся
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+3
-5
aleks68
17.10.2020 в 16:15
4 октября 2020 матч колос-мариуполь 96 минута пенальти в ворота мариуполя.кого и зачем вытащил судья?
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+2
-3
kre4et (Киев)
17.10.2020 в 16:32
я имел ввиду конкретно этот матч, он должен был закончится со счетом 0-0, как и матч марика с колосом, получается там забрали 1 очко тут подарили 2
+3
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.10.2020 в 15:54
...ну Арановский, опять ляп...
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+4
-1


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