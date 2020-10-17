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Минай - Мариуполь 0:1. Плоды настырности
Остап Маркевич впервые переиграл Василия Кобина
Победа над "Александрией", добытая "Минаем" на этом стадионе почти месяц назад, нынче выглядит как исключение из правила. Ведь после этого закарпатская команда проиграла "Олимпику" и "Динамо", с трудом свела к ничьей поединок с "Ингульцом" и с игры, а не со стандартов, в УПЛ еще не забивала. Могло ли что-то измениться в матче с "Мариуполем"? Шансы были.
"Минай" заявил о своем решительном настроении на стартовых минутах, но тогда же проявилась разница в классе между командами. Хозяева держали мяч, атаковали, а забить могли гости. Даниил Сикан эффектно замыкал подачу с фланга, но попал в перекладину. В дальнейшем передачи с фланга и глубины в направлении Сикана стали визитной карточкой "Мариуполя" в этом поединке. У "Миная" же четкости не было.
Игра перешла на половину поля хозяев и происходила там до перерыва почти постоянно. Топалов хорошо бил со штрафного, его партнер закручивал мяч в ворота прямо от углового флажка, а Бондаренко акцентировано бил из пределов штрафной площади после прострела Кирюханцева. У "Миная" не было почти ничего: кто-то не попал по мячу во время суматохи во владениях Гальчука – вот и всё достижение.
Второй тайм, как и первый, начался с активности хозяев. Но теперь эта активность не была пустым перекатом мяча, а вылилась во вполне опасный момент. Даниил Кныш прошел по левому флангу и, убрав мяч под себя, пробил с прицелом под дальнюю штангу - мимо. Впоследствии на ударную позицию вышел Шиндер (не забил), что заставляло нервничать Остапа Маркевича - игровое преимущество его команды не приносило дивидендов.
Допускали гости и ошибки в плане контроля над мячом, после чего возникали контратаки у соперника. Одну из таких едва не завершил Нуриев - удар Анатолия заблокировали в последний момент.
"Мариуполь" рассчитывал в этом матче на победу - об этом можно судить по активной игре гостей с мячом на чужой половине поля. Василия Кобина ничейный счет также не удовлетворял полностью, подтверждением чему служат ранние замены. Еще в первом тайме с поля ушел Глагола, а в перерыве - Кожанов и Голодюк. Хотя эти изменения призваны были прежде всего уплотнить командные действия в середине поля.
Это принесло какой-никакой результат, потому как после перерыва "Минай" уже не выглядел безыдейной командой.
Атаки возникали довольно регулярно, хотя и "Мариуполь" не терял бывшего азарта. Проникающие передачи с фланга постоянно доставляли хозяевам неприятности, но удалось отзащищаться без сбоев. Второй тайм, можно говорить, развивался на три счета. Но на табло так и оставались нули.
Пока не прошла очередная проникающая атака гостей, в завершающей фазе которой был заработан спорный пенальти. Кулаков прорывался по правому флангу, а Сакив сбил его с ног. Но не до штрафной ли площади? "Мариуполю" вернулось за выезд в Ковалёвку? Так или иначе, Бондаренко реализовал шанс и принес гостям победу.
Маркевич добился своего благодаря настойчивости. Или же удачи?
УПЛ. Шестой тур
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Евгений Арановький
"Минай" – "Мариуполь" 0:1
Гол: Артем Бондаренко 90+2 (пен.)
"Минай": Андрей Попович – Тарас Сакив, Максим Лопырёнок, Мислав Матич, Кирилл Меличенко – Олег Голодюк (Андрей Ткачук 46), Александр Глагола (Даниил Кныш 33) – Анатолий Нуриев, Денис Кожанов (Шимми Маембэ 46), Александр Снижко – Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 88)
"Мариуполь": Евгений Гальчук – Игорь Кирюханцев, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Петр Стасюк – Максим Чех, Вячеслав Танковский, Дмитрий Мишнёв – Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко – Даниил Сикан (Андрей Кулаков 60)
Предупреждения: Александр Снижко 34, Максим Лопыренок 37, Мислав Матич 66, Антон Шиндер 86 - Петр Стасюк 20, Алексей Быков 42
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