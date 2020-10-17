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В Александрии рассказали, какова ситуация с COVID-19 в клубе
Игроки потихоньку выздоравливают
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о ситуации с коронавирусом в команде перед матчем УПЛ с "Ингульцом".
"Нам начали приходить результаты тестов основы. Если говорить об этом, то почти все игроки здоровы. Не скажу точно, сколько осталось людей с положительными тестами.
Парни, получившие негативные результаты тестов, начинают приезжать на базу. Будем смотреть, в каких они кондициях после самоизоляции, смогут ли они сыграть с Ингульцом.
Пока остаются Ковалец, Гречишкин, Довгий, Панькив. Банада не сможет сыграть из-за дисквалификации", – сказал Дмитрий Китаев в эфире ТК "Футбол".
Напомним, до этого в "Александрии" было выявлено 27 случаев заражения COVID-19.
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