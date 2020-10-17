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В Александрии рассказали, какова ситуация с COVID-19 в клубе

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки потихоньку выздоравливают

В Александрии рассказали, какова ситуация с COVID-19 в клубе
Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о ситуации с коронавирусом в команде перед матчем УПЛ с "Ингульцом".

"Нам начали приходить результаты тестов основы. Если говорить об этом, то почти все игроки здоровы. Не скажу точно, сколько осталось людей с положительными тестами.

Парни, получившие негативные результаты тестов, начинают приезжать на базу. Будем смотреть, в каких они кондициях после самоизоляции, смогут ли они сыграть с Ингульцом.

Пока остаются Ковалец, Гречишкин, Довгий, Панькив. Банада не сможет сыграть из-за дисквалификации", – сказал Дмитрий Китаев в эфире ТК "Футбол".

Напомним, до этого в "Александрии" было выявлено 27 случаев заражения COVID-19.

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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