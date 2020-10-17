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Вербич отказал Аталанте перед трансфером в Динамо
Заиграл бы?
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, как мог перейти в "Аталанту".
- Были в карьере возможности поехать в топ-чемпионат до "Динамо"?
– Да. У меня было предложение от "Аталанты", когда "Динамо" приглашало. Но мне надо было остаться на полгода в "Копенгагене", а только потом приехать. А я хотел сразу поменять команду.
В Дании я выиграл два подряд чемпионства, два Кубка, играл в ЛЧ, потом были в ЛЕ. Я чувствовал, что мне надо шаг вперед. Тогда я выбрал "Динамо".
- Сейчас не думаешь, что мог бы быть в этой "Аталанте", которая играет в ЛЧ?
– Конечно, думаю. Мог бы тоже попасть и не играть. Никогда не знаешь, что будет. Не надо переживать об этом, – сказал Вербич в эфире передачи "Бомбардир".
Вербич стал игроком "Динамо" в 2018-м.
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