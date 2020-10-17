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Составы на матч Шахтер - Львов. Трубин, Бондарь и Корниенко в старте

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовые составы на поединок 6-го тура УПЛ

Составы на матч Шахтер - Львов. Трубин, Бондарь и Корниенко в старте
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В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Шахтер" примет "Львов". Начало матча - 17:00.

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос, Марлос, Коваленко, Тете, Дентиньо.

Запасные: Шевченко, Мампасси, Соломон, Вакула, Сиприано, Болбат, Чурко, Шостак, Гончарук.

"Львов": Костик, Борзенко, Кравчук, Маруан, Клименчук, Богунов, Шина, Айнсалу, Кошман, Фелипе, Казлаускас.

Запасные: Пеньков, Оберман, Сабино, Нич, Комарец, Романчук, Малашевский, Махмутович, Чирьяк.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 17:26
Шахтер порвёт неглядя, даже ещё более глубоким резервом!!!!
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0
-1
prockop4uck (Киев)
17.10.2020 в 16:58
Что за мампаси, Господи прости?
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0
-1
football_soccer (Украина)
17.10.2020 в 16:21
Трубин на воротах, Бондарь в защите.... у Фк Львов резко возрастают шансы на очки )
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0
-1
LAZ E183 (Рига)
17.10.2020 в 16:34
... Та у Львова забивати нікому зараз. Ернест не грає. Хотілося би помилятися, та думаю, не помиляюся.
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+1
0
football_soccer (Украина)
17.10.2020 в 16:48
ну, то таке )) Трубин проблем не боится )) если шо, он и сам себе закинет в ворота ) вспоминая матч с Рухом ;)
+1
-1
LAZ E183 (Рига)
17.10.2020 в 16:50
Та Львів навряд чи до воріт дійде, ну хіба він пас прийме від когось у свої ворота
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+1
0


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