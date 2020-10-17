Премьер-лига
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Составы на матч Шахтер - Львов. Трубин, Бондарь и Корниенко в старте
Стартовые составы на поединок 6-го тура УПЛ
В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Шахтер" примет "Львов". Начало матча - 17:00.
"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос, Марлос, Коваленко, Тете, Дентиньо.
Запасные: Шевченко, Мампасси, Соломон, Вакула, Сиприано, Болбат, Чурко, Шостак, Гончарук.
"Львов": Костик, Борзенко, Кравчук, Маруан, Клименчук, Богунов, Шина, Айнсалу, Кошман, Фелипе, Казлаускас.
Запасные: Пеньков, Оберман, Сабино, Нич, Комарец, Романчук, Малашевский, Махмутович, Чирьяк.
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киевоград)
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prockop4uck (Киев)
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