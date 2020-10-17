Остап Маркевич: Мы рассчитывали на гол, а может и на два

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал минимальную победу над "Минаем" в матче 6-го тура УПЛ.

- В этом городе игра всегда складывается сложно. Люди, которые здесь выросли или живут, имеют бойцовские качества. Так они и играют. Здесь всегда борьба и эмоции. Рад, что мы победили и показали хороший футбол.

- Это первая победа для вас как тренера над "Минаем"...

- Слава Богу. Повторюсь, не просто здесь играть против них. Здесь сложности во всех аспектах. Сегодня еще и погода повлияла - много дней шел дождь, хотя поле в хорошем состоянии. Мешало только тогда, когда игроки резко меняли направление движения, они падали. Но это футбол, так бывает. Я рад, что мы победили мощную и организованную команду.

- Вы активно начали матч. Рассчитывали на быстрый гол?

- Мы рассчитывали на гол, а может и на два. Потому что это главная цель футбола. Конечно, когда забиваешь его быстро, то это дает уверенность, добавляет организованность в структуру игры. Все хотят забить первый гол, но не хотят пропустить.

- Прокомментируйте последний решающий эпизод... Видели ли вы, что произошло?

- Я видел, что судья поставил пенальти. Видео пока не пересматривал.

- Стасюк несколько лет провел в "Минае". Был какой-то особый настрой у него на матч?

- Был, но я секретов не расскажу. Поблагодарю только тренеров "Миная", которые подготовили хорошего игрока.