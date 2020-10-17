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Василий Кобин: Если фол был, то до линии штрафной площади - сантиметров десять

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Миная" подвел итоги поражения от "Мариуполя"

Василий Кобин: Если фол был, то до линии штрафной площади - сантиметров десять
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал домашнее поражение от "Мариуполя" в матче 6-го тура УПЛ.

- Хорошая игра была. Первый тайм был открытым, во втором мы больше играли на контратаках. Мариуполь создал несколько моментов, несколько моментов создали мы. Игра шла до ничейного результата, но 90+2-я минута решила исход.

- Прокомментируйте этот эпизод.

- Надо смотреть. По моему мнению, если фол был, то до линии штрафной площади - сантиметров десять. Но судья принял такое решение.

- Первый тайм был насыщенным, вы разобрали тактику "Мариуполя". Все ли вашим игрокам удалось?

- Не все удавалось. Не удавался выход из обороны. Я предупреждал своих игроков, что "Мариуполь" - молодая агрессивная обученная команда. Они были быстрее нас в первом тайме, мы не могли выйти из прессинга. А когда выходили, то проигрывали в скоростной работе. "Мариуполь" был быстрее в принятии решений. Но мы не будем опускать руки и будем стараться набирать очки далее.

- У вас было две схемы по ходу матча. Какая из них лучше?

- Здесь трудно сказать. На последних минутах должны быть лидеры на поле. А так получился неприятный момент с пенальти, была ошибка наших игроков в этом эпизоде, будем смотреть видео, анализировать, как развивался момент. Не могу точно сказать, справедливый ли это пенальти, но судья принял такое решение. Должны с этим смириться, хотя понимаем, какой у нас уровень арбитража.

- За Стасюком наблюдали?

- Он классно влился в "Мариуполь". У нас он был одним из лучших, но хотел расти дальше - и это его право. Хотя нам нужны такие игроки, и каждый футболист принимает решение о своей карьере. Мы акцентировали внимание на нем и на других. Это УПЛ, здесь играют лучшие футболисты страны. Нам будет трудно, но мы стараемся набирать очки, двигаться вперед. Нужно усиление. Будем искать игроков. Команду нужно освежить, нужна свежая кровь.

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В статье: Василий Кобин ФК Мариуполь УПЛ ФК Минай
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Источник:
UA-Футбол

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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.10.2020 в 18:10
Молодші кроти користуються суддями так само як і старші
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Dany_Red (Харьков)
17.10.2020 в 17:47
Звичайна босота.. ще не почав як слід грати в вищому дивізіоні , а вже в котре на суддів волає... Гри - нуль, тактики - нуль, але язичина без кісток .
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