Василий Кобин: Если фол был, то до линии штрафной площади - сантиметров десять

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал домашнее поражение от "Мариуполя" в матче 6-го тура УПЛ.

- Хорошая игра была. Первый тайм был открытым, во втором мы больше играли на контратаках. Мариуполь создал несколько моментов, несколько моментов создали мы. Игра шла до ничейного результата, но 90+2-я минута решила исход.

- Прокомментируйте этот эпизод.

- Надо смотреть. По моему мнению, если фол был, то до линии штрафной площади - сантиметров десять. Но судья принял такое решение.

- Первый тайм был насыщенным, вы разобрали тактику "Мариуполя". Все ли вашим игрокам удалось?

- Не все удавалось. Не удавался выход из обороны. Я предупреждал своих игроков, что "Мариуполь" - молодая агрессивная обученная команда. Они были быстрее нас в первом тайме, мы не могли выйти из прессинга. А когда выходили, то проигрывали в скоростной работе. "Мариуполь" был быстрее в принятии решений. Но мы не будем опускать руки и будем стараться набирать очки далее.

- У вас было две схемы по ходу матча. Какая из них лучше?

- Здесь трудно сказать. На последних минутах должны быть лидеры на поле. А так получился неприятный момент с пенальти, была ошибка наших игроков в этом эпизоде, будем смотреть видео, анализировать, как развивался момент. Не могу точно сказать, справедливый ли это пенальти, но судья принял такое решение. Должны с этим смириться, хотя понимаем, какой у нас уровень арбитража.

- За Стасюком наблюдали?

- Он классно влился в "Мариуполь". У нас он был одним из лучших, но хотел расти дальше - и это его право. Хотя нам нужны такие игроки, и каждый футболист принимает решение о своей карьере. Мы акцентировали внимание на нем и на других. Это УПЛ, здесь играют лучшие футболисты страны. Нам будет трудно, но мы стараемся набирать очки, двигаться вперед. Нужно усиление. Будем искать игроков. Команду нужно освежить, нужна свежая кровь.