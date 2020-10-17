Премьер-лига
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Состав Динамо на матч против Руха. Попов в старте, Гармаш в заявке
Миколенко вернется на левый фланг обороны
В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Рух" примет киевское "Динамо". Начало матча - в 17:00.
Стала известна заявка "бело-синих" на этот поединок.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Буяльский, Супряга
Запасные: Бойко, Сирота, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Леднев, Гармаш, Родригеш, Вербич
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