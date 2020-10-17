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"Луческу уходи! Суркисы - позор Динамо" - ультрас провели акцию перед матчем с Рухом
Динамовские ультрас снова протестуют
В рамках 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" играет на выезде против львовского "Руха".
Ультрас "бело-синих" провели акцию протеста возле стадиона "Арена Львов". Фанаты вывесили плакаты с лозунгами: "Луческу уходи!" и "Суркисы - позор Динамо".
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