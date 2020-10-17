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"Луческу уходи! Суркисы - позор Динамо" - ультрас провели акцию перед матчем с Рухом

Премьер-лига
(6 голосов)

Динамовские ультрас снова протестуют

"Луческу уходи! Суркисы - позор Динамо" - ультрас провели акцию перед матчем с Рухом
Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" играет на выезде против львовского "Руха".

Ультрас "бело-синих" провели акцию протеста возле стадиона "Арена Львов". Фанаты вывесили плакаты с лозунгами: "Луческу уходи!" и "Суркисы - позор Динамо".

"Луческу уходи! Суркисы - позор Динамо" - ультрас провели акцию перед матчем с Рухом - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Рух (Львов)
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(6 голосов)
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Комментарии (14)
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Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 18:11
Мужики!!! Не боятся выйти и не сидят дома наблюдая на это все!!!
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+1
-2
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.10.2020 в 18:15
))) Дети.
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0
-1
Бутига (Чернигов)
17.10.2020 в 18:03
Ультрасы больше огня! Суркисы вас взлелеяли, пусть теперь хлебают полной ложкой!
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+3
0
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Кююмалайнен (Київ)
17.10.2020 в 18:01
Уймитесь, дятлы!
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0
-3
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 17:59
О, суркоботи знову активізувалися. Днонамі слід пройти процедуру перезаснування по-хорошому, враховуючи, що Сурки колись цей клуб віджали і досі тримають в заложниках.
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0
-1
Yuhimenko (Сквира)
17.10.2020 в 17:59
Это "приодетые" ультрас(засланные казачки) Шахтера )))) Болельщики ДК складываются не только из ультрас... Я лично при Луческу, некоторых игроков не узнаю( в хорошем смысле). Кто бы мог подумать, что Родригес будет играть и забивать.... Списали давно в аренду..
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+1
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
17.10.2020 в 17:58
По началу как то ещё всех волновал этот вопрос, а теперь всем уже по*й на ультрас и их мнение
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0
0
1_Rui_3 (Винница)
17.10.2020 в 17:57
"Ультрас уходи!" "Ульстрас - позор Динамо "
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+3
-1
Леонід Скачков (Рівне)
17.10.2020 в 17:56
1.Цікаво було б знати,хто диригент цих шабашів? 2.Чому їх не розсадять по вольєрах,хоча б за несанкціоноване зібрання? 3.Таким дурой..ам потрібно довічно закрити доступ на стадіони!!!
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+4
-2
Pein1986 (Алчевск)
17.10.2020 в 17:55
Нет покоя долбанутым.
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+4
-2
aleks68
17.10.2020 в 18:15
это ты о гетто-"республике"?
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0
-1
Pein1986 (Алчевск)
17.10.2020 в 18:21
В башке таких недоразумений, как ты, нету ничего, кроме политики. Это очень "одаренным" надо быть, что бы лепить ее туда, где она совсем не уместна.
0
0
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Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 17:51
Все по делу!!! Молодцы!!!
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+3
-5
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Drovko (Lviv)
17.10.2020 в 17:48
Недоумки ніяк не вгамуються
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+9
-3


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