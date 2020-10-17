Подкат с протяжкой. Судейский эксперт считает пенальти в ворота Миная справедливым

В целом ничейный матч между "Минаем" и "Мариуполем" завершился победой команды Маркевича благодаря пенальти на 90+2-й минуте. Кулаков прорывался в штрафную площадь, а Сакив остановил его непозволенным подкатом. Вопросы возникали относительно того, где произошел фол – до штрафной площади или в ее пределах?

Эксперт Мирослав Ступар, скрупулезно проанализировав ситуацию, отметил, что Арановский принял правильное решение. Дальше – прямая речь.

- Суть в том, что Сакив совершил действие, которое не заканчивалась одним прикосновением. Первый контракт состоялся до штрафной площадки, однако игроки находились на скорости, поэтому подкат продолжился и в штрафную. Уже там Кулаков упал, поэтому надо оценивать эпизод в целом. Арбитр был прав, ведь это не был односекундный момент. Это при попадании мяча в руку можно определить четко, где именно произошел контакт, а когда протяжный подкат, то надо смотреть на ситуацию в целом. Сакив сначала подсек левую ногу оппонента, а затем – правую. Поэтому нельзя говорить, что фол произошел до линии штрафной, - сказал эксперт.

Добавим, что Василий Кобин на послематчевой пресс-конференции спокойно оценивал этот эпизод, но подчеркивал, что, по его мнению, арбитр ошибся. "Мариуполь" выиграл у "Миная" 1:0.

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