Шахтер - Львов 5:1. Вот бы и с Реалом так просто было

"У нас в распоряжении лишь 13 игроков основной команды, а также несколько футболистов дубля", - говорил Луиш Каштру за день до игры против ФК "Львова". Чемпион Украины не за здравие начал нынешний сезон, добыв лишь две победы за пять туров. К проблемам на футбольном поле добавилась еще и атака со стороны COVID-19, который забрал на самоизоляцию многих игроков. Однако все это не могло послужить отговоркой после матча с последней командой УПЛ. При всем уважении к "сине-золотым", пока они не выглядят коллективом, способным отобрать очки у "горняков". Даже у не основного состава.

Главный тренер львовян Георгий Цецадзе был весь в игре. Каждую секунду он подсказывал своим игрокам, крича "выше, выше". Оно и понятно, "Шахтеру" всегда непросто играть, когда против них соперник использует высокий прессинг. Вот только сегодняшние гости не очень понимали, либо вовсе не хотели понимать своего тренера. Сопротивления, как такового, не было совсем, а видимость прессинга никак не мешала "горнякам" развивать свои атаки, а после забивать голы. В первом тайме таких было четыре.

Ярче других сверкали сегодня троя - Коваленко, Антонио и Тете. Последний ушел с поля без забитого гола, однако успел разогнать немалое количество атак, а при первом взятии ворот отметился голевой передачей. Виктор продолжает демонстрировать свои бомбардирские навыки - сегодня дубль, а в сумме четыре гола в трех матчах. Лучший бомбардир УПЛ, на секондучку. Недалеко от них ушел и Маркос Антонио, заработавший сегодня три очка (1+2). На таймере 18-я минута, а игра уже сделана.

Что остается команде, которая забила быстрых четыре гола? Не допустить травм и сыграть на ноль, чтобы молодые Трубин и Бондарь почувствовали в себе уверенность. К сожалению, эти пункты выполнены не были. После второго своего гола, Коваленко получил повреждение, покинув поле раньше срока. А уже в среду "Реал", хотелось бы чтобы лучший бомбардир команды был готов к этому времени. В середине тайма "Львов" подал признаки жизни, размочив счет. Трубин сыграл на выходе, однако выбил мяч на линию штрафной, где в касание удар нанес Шина. Здесь, скорее, претензии не к вратарю, а к Марлосу, который должен был сыграть против форварда соперника.

Откровенно говоря, "Шахтер" бросил играть после того, как забил четвертый. Скорость включали только Тете и Соломон, заменивший Коваленко. Манор свое имя в протокол записать успел, нанеся в начале второго тайма точный удар в дальний угол. В ассистентах выступил Маркос Антонио. Счет позволил Луишу Каштру выпустить Болбата и Сиприано, которые появляются в официальных матчах лишь по особому случаю, а также Владислава Вакулу. Украинский вингер долгое время был травмирован, не играя с конца прошлого сезона. Сегодня он запомнился желтой карточкой. А хотелось, чтобы результативным действием.

Следуя старой традиции, матч украинского чемпионата не прошел без странного судейского решения. Вернемся к первому тайму. Уже при счете 4:1, Виктор Корниенко вырывался на свидание с голкипером, однако пробить его с первой попытки не сумел. Последовало добивание, с которым справился защитник уже на линии ворот. Вот только сделал он это при помощи руки, помешав чемпиону мира забить первый гол за "горняков". Арбитр на точку в этом эпизоде не указал. За несколько минут до этого, боковой судья заметил странный офсайд у Манора Соломона, который набирал неплохую скорость. Благо на итоговой счет такие моменты не повлияли.

Резюмируем. "Шахтер" впервые в сезоне добился уверенной победы и по счету, и по игре. Однако, давайте не забывать, что противостоял команде ФК "Львов", идущей на последнем месте, с одним очком в активе. В первом тайме оборона гостей позволяла делать "горнякам" все, что вздумается, отсюда и большое количество голов. Уже в среду команда Каштру дебютирует в Лиге Чемпионов, где мы увидим истиную силу действующего чемпиона Украины. Надеемся, что травма обойдет стороной Коваленко, а лидеры, Степаненко, Тайсон, Матвиенко и Пятов, смогут вернуться на поле.

"Львов" уже в который раз в сезоне подтвердил статус главного аутсайдера. Тяжело понять, какую стратегию на игру выбрал Георгий Цецадзе и за счет чего хотел добиться результата. Тактика "выше, выше" пока что явно не работает...

Шахтер - ФК Львов 5:1

Голы: Виктор Коваленко 4, Маркос Антонио 10, Дентиньо 16, Виктор Коваленко 18, Манор Соломон 50 - Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 25

Шахтер: Анатолий Трубин, Давид Хочолава, Маркос Антонио (Сергей Болбат 58), Дентиньо (Владислав Вакула 75), Марлос, Тете, Виктор Корниенко (Маркиньос Сиприано 58), Виктор Коваленко (Манор Соломон 24), Майкон де Андраде, Валерий Бондарь, Додо

ФК Львов: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Рафаэль Сабино 63), Михкель Айнсалу, Игорь Кошман, Донатас Казлаускас, Егор Клименчук, Сергей Борзенко, Юрий Кравчук, Пахтман Филипе (Назарий Ныч 54), Ярослав Богунов, Маруан Михоби

Предупреждения: Владислав Вакула 80 - Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 17, Игорь Кошман 47, Донатас Казлаускас 57, Ярослав Богунов 62