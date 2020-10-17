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Шахтер - Львов 5:1. Вот бы и с Реалом так просто было

Премьер-лига
(2 голосов)

Коваленко сделал дубль, но успел получить травму

Шахтер - Львов 5:1. Вот бы и с Реалом так просто было
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"У нас в распоряжении лишь 13 игроков основной команды, а также несколько футболистов дубля", - говорил Луиш Каштру за день до игры против ФК "Львова". Чемпион Украины не за здравие начал нынешний сезон, добыв лишь две победы за пять туров. К проблемам на футбольном поле добавилась еще и атака со стороны COVID-19, который забрал на самоизоляцию многих игроков. Однако все это не могло послужить отговоркой после матча с последней командой УПЛ. При всем уважении к "сине-золотым", пока они не выглядят коллективом, способным отобрать очки у "горняков". Даже у не основного состава.

Главный тренер львовян Георгий Цецадзе был весь в игре. Каждую секунду он подсказывал своим игрокам, крича "выше, выше". Оно и понятно, "Шахтеру" всегда непросто играть, когда против них соперник использует высокий прессинг. Вот только сегодняшние гости не очень понимали, либо вовсе не хотели понимать своего тренера. Сопротивления, как такового, не было совсем, а видимость прессинга никак не мешала "горнякам" развивать свои атаки, а после забивать голы. В первом тайме таких было четыре.

Ярче других сверкали сегодня троя - Коваленко, Антонио и Тете. Последний ушел с поля без забитого гола, однако успел разогнать немалое количество атак, а при первом взятии ворот отметился голевой передачей. Виктор продолжает демонстрировать свои бомбардирские навыки - сегодня дубль, а в сумме четыре гола в трех матчах. Лучший бомбардир УПЛ, на секондучку. Недалеко от них ушел и Маркос Антонио, заработавший сегодня три очка (1+2). На таймере 18-я минута, а игра уже сделана.

Что остается команде, которая забила быстрых четыре гола? Не допустить травм и сыграть на ноль, чтобы молодые Трубин и Бондарь почувствовали в себе уверенность. К сожалению, эти пункты выполнены не были. После второго своего гола, Коваленко получил повреждение, покинув поле раньше срока. А уже в среду "Реал", хотелось бы чтобы лучший бомбардир команды был готов к этому времени. В середине тайма "Львов" подал признаки жизни, размочив счет. Трубин сыграл на выходе, однако выбил мяч на линию штрафной, где в касание удар нанес Шина. Здесь, скорее, претензии не к вратарю, а к Марлосу, который должен был сыграть против форварда соперника.

Откровенно говоря, "Шахтер" бросил играть после того, как забил четвертый. Скорость включали только Тете и Соломон, заменивший Коваленко. Манор свое имя в протокол записать успел, нанеся в начале второго тайма точный удар в дальний угол. В ассистентах выступил Маркос Антонио. Счет позволил Луишу Каштру выпустить Болбата и Сиприано, которые появляются в официальных матчах лишь по особому случаю, а также Владислава Вакулу. Украинский вингер долгое время был травмирован, не играя с конца прошлого сезона. Сегодня он запомнился желтой карточкой. А хотелось, чтобы результативным действием.

Следуя старой традиции, матч украинского чемпионата не прошел без странного судейского решения. Вернемся к первому тайму. Уже при счете 4:1, Виктор Корниенко вырывался на свидание с голкипером, однако пробить его с первой попытки не сумел. Последовало добивание, с которым справился защитник уже на линии ворот. Вот только сделал он это при помощи руки, помешав чемпиону мира забить первый гол за "горняков". Арбитр на точку в этом эпизоде не указал. За несколько минут до этого, боковой судья заметил странный офсайд у Манора Соломона, который набирал неплохую скорость. Благо на итоговой счет такие моменты не повлияли.

Резюмируем. "Шахтер" впервые в сезоне добился уверенной победы и по счету, и по игре. Однако, давайте не забывать, что противостоял команде ФК "Львов", идущей на последнем месте, с одним очком в активе. В первом тайме оборона гостей позволяла делать "горнякам" все, что вздумается, отсюда и большое количество голов. Уже в среду команда Каштру дебютирует в Лиге Чемпионов, где мы увидим истиную силу действующего чемпиона Украины. Надеемся, что травма обойдет стороной Коваленко, а лидеры, Степаненко, Тайсон, Матвиенко и Пятов, смогут вернуться на поле.

"Львов" уже в который раз в сезоне подтвердил статус главного аутсайдера. Тяжело понять, какую стратегию на игру выбрал Георгий Цецадзе и за счет чего хотел добиться результата. Тактика "выше, выше" пока что явно не работает...

Шахтер - ФК Львов 5:1
Голы: Виктор Коваленко 4, Маркос Антонио 10, Дентиньо 16, Виктор Коваленко 18, Манор Соломон 50 - Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 25
Шахтер: Анатолий Трубин, Давид Хочолава, Маркос Антонио (Сергей Болбат 58), Дентиньо (Владислав Вакула 75), Марлос, Тете, Виктор Корниенко (Маркиньос Сиприано 58), Виктор Коваленко (Манор Соломон 24), Майкон де Андраде, Валерий Бондарь, Додо
ФК Львов: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Рафаэль Сабино 63), Михкель Айнсалу, Игорь Кошман, Донатас Казлаускас, Егор Клименчук, Сергей Борзенко, Юрий Кравчук, Пахтман Филипе (Назарий Ныч 54), Ярослав Богунов, Маруан Михоби
Предупреждения: Владислав Вакула 80 - Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 17, Игорь Кошман 47, Донатас Казлаускас 57, Ярослав Богунов 62

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В статье: Дентиньо ФК Львов Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Манор Соломон Маркос Антонио
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Комментарии (41)
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aleks68
17.10.2020 в 20:08
странно что грузин у львова ещё тренер
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+3
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.10.2020 в 19:56
Не хвилюйтеся, Реал більше 4 не заб'є.
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+2
-2
aleks68
17.10.2020 в 20:03
а ювентус?
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+5
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 20:22
Тот то наколотит полную опу огурцов голубчикам.
+2
-3
vlotko (Броди)
17.10.2020 в 20:39
З Юве і Барсою можна програвати, ставку треба робити на гру з мадярами і з третього місця виходити в ЛЄ
+1
0
Po4eson (Одесса)
17.10.2020 в 19:52
А на данный момент Реал летит дома 0:1
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+1
-1
Геродот (Винница)
17.10.2020 в 19:31
Спортивный интерес пропал на 18 минуте, когда Шахтер повел со счетом 4:0. Единственный вопрос - с каким счетом закончится игра. Итог - 5:1. Игра показала, что Львов на сегодня - самая слабая команда вышки, главный претендент на вылет. Шахтер же сегодня выглядел неплохо, несмотря на кадровые проблемы, игру сделал быстро. Понравился сегодня Коваленко, хорошо разгонял атаки, сам 2 гола забил. Похоже, у него проблемы с психологией. В окружении более именитых игроков основы он теряется, а при молодых играет свободно и главное результативно за две игры - 4 гола. После его ухода с поля атакующая игра Шахтера как-то разладилась. Будем надеяться, что к игре с Реалом его поставят на ноги. Старался сегодня Дентиньо, очередной свой гол тоже забил. А вот Марлос опять сыграл бледно. Трубин, как по мне, еще сырой, свою банку опять пропустил. Похоже Шахтеру надо искать более надежную замену Пятову. И еще, разве не было пенальти в ворота Львова, когда его игрок выбил рукой мяч с линии ворот? На исход игры это не повлияло, но все же. Опять судьи чудят. В игре Минай - Мариуполь пенальти придумали, в игре Львов - Шахтер не дали. А Лучи молчит.
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+4
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.10.2020 в 19:43
а ему это надо?...
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+1
-1
avatar
zloyded (Киев)
17.10.2020 в 19:29
З Реалом буде дзеркальне відображення рахунку
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+2
-5
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.10.2020 в 19:41
та ладно... У Реала сьогодні дуже сильний супротивник, можуть не встигнути відновитися.
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+2
-1
Po4eson (Одесса)
17.10.2020 в 19:42
Если б 5:1 в пользу Шахтёра, - да. А такой стёб неуместен. Если за Динамо болеешь, это не повод желать поражения своему конкуренту на международной арене. Лично моё мнение - чем больше побед наших команд в Европе, - тем лучше, причём для всех. Самый бредовый вариант - финал ЛЧ, где кроты и мусора будут выяснять кто лучше
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+5
-2
aleks68
17.10.2020 в 20:05
дЫнамо-ювентусбудулай не поможет
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+2
-2
Oлeкcин (Н.)
17.10.2020 в 20:25
Ну почему же, Ювентусу очень даже поможет :)
0
0
avatar
scorpius (Ck)
17.10.2020 в 19:13
Автор - мечтатель))
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+3
0
avatar
Prideman (Lviv)
17.10.2020 в 19:06
Автор ти шо на приколі? Знайшов що порівнювати.
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+4
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 19:05
Шахту с победой, судья - полная жесть, просто счёт такой что никто и не кипешует)))) Но ему и стимул не помог сегодня)))))
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+4
-2
LAZ E183 (Рига)
17.10.2020 в 19:05
Львів програв цілком заслужено, в той же час створивши ряд моментів, які дав створити Шахтар, але команда об'єктивно не здатна забивати.
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+2
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
17.10.2020 в 19:04
Шахтёр размялся на аутсайдере,с победой. Надеюсь,что у Коваленко травма незначительная. А судейка ,конечно,с душком-как "не увидел" пенальти,когда игрок Львова рукой вынес мяч с ленточки?!?
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+6
-1
аалекс ( Крым)
17.10.2020 в 19:02
Горняки, в пол ноги, заслуженно выиграли, Львов - совсем никакой. Коваленко скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
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+6
-1
Golfik25 (Киев)
17.10.2020 в 18:59
Реал мы в тебя верим, влепи 5 банок пятову коронавирусом
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+1
-8
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 19:02
)))))))) чувак, тебе фигово??
Ответить
+7
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
17.10.2020 в 19:05
Он из дурки пишет,ему можно
+7
-1
aleks68
17.10.2020 в 20:06
и звёздам дЫнамо от ювентуса того же и побольше
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+3
0
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
17.10.2020 в 18:57
ФекаЛ знову дістав повну торбу. Гімно є гімном. Зате всі фани ФекаЛу тішаться з проблем Карпат. Бровку, гав-гав, як тобі ФекаЛ? Літав як стая рашпилів на Парижем, правда?... Тішся з невдач Карпат. У вас це все попереду...
Ответить
0
-5
LAZ E183 (Рига)
17.10.2020 в 19:02
При чому тут бровко і Карпати з їх другою лігою, деменц?
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0
0
avatar
Prideman (Lviv)
17.10.2020 в 19:08
Він не дружить з реальністю, не дивуйся. Він навіть не відрізняє ФК Львів і ПФК, яке нікому не потрібне.
+3
0
LAZ E183 (Рига)
17.10.2020 в 19:11
Та я думаю, він не відрізнить жодні з трьох нині існуючих Карпат.
+1
-1
avatar
Drovko (Lviv)
17.10.2020 в 19:12
давно в лікаря був?
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+3
0
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таврия19752009 (симферополь)
17.10.2020 в 18:55
Что касается игры Коваленко набирает.и если бы не его травма при втором голе ,он бы забил ещё я уверен.после его замены игра не пошла у Шахтера.Трубин как всегда пропустил свой гол.Пора ставить Шевченко.Сиприано не какой вообще
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+5
0
TIHOnew (Хмельницький)
17.10.2020 в 18:54
Приємно бачити два западенські сміттявози на дні турнірки. Навіть на футбольному полі покажемо їм їх місце і що Україна не сміттєзвалище!
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+8
-2
LAZ E183 (Рига)
17.10.2020 в 18:58
Хоча Львів заслужено програв, це не порівняти з дворовою командою з Хмельницького
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+6
-3
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Prideman (Lviv)
17.10.2020 в 19:10
О, а ти вже і на цій гілці як папуга про сміттєвози одне і те саме ...ти краще дивися де ваше місце, 2 ліга ...точно бот карпатівський
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+3
0
LAZ E183 (Рига)
17.10.2020 в 19:20
Prideman, та то їх гордість взяла, коли 17-річних пацанів з Карпат обіграли 3:0. "Молодёжь, брюки клеш, ну ты, дедушка, даёшь...", одним словом
0
0
avatar
Drovko (Lviv)
17.10.2020 в 19:14
Ага 2 ліга всі топи зате. І ти з головою подружися спочатку
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+1
0
Po4eson (Одесса)
17.10.2020 в 19:17
Рух вообще то очень неплохо смотрится
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0
0
LAZ E183 (Рига)
17.10.2020 в 19:18
І що ваша дворова команда Поділля покаже? Вона стабільно показує другу лігу.
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0
0
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rubizhansky (Рубежное)
17.10.2020 в 19:48
Ахах) Западенец с Хмельницкого называет западенцев со Львова западенцами. Я вообще не знал, что кто-то, кроме схидняков использует термин "западенец")
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+1
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
17.10.2020 в 18:54
Заголовок отражает все мои емоции, главное так с Реалом сыграть как со Львовом. Коваленко здоровья, очень неплохой старт сезона от него. Всех болельщиков с победой!
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+5
0
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таврия19752009 (симферополь)
17.10.2020 в 18:53
Судейки продолжают гадить Шахтеру .не назначили 1000%пенальти когда игрок Львова из ворот вынес рукой.причем судья это все видел.И 2выхода один на один левыми офсайдами остановили .Браво Федерация
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+7
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
17.10.2020 в 19:02
Да,даже с таким соперником судейки подгадили,особенно в моменте с пенальти,ведь судья был недалеко и всё видел.
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+3
0
Po4eson (Одесса)
17.10.2020 в 19:18
Там и так разгром. Зачем это нужно?
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0
-1


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