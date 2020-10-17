Рух - Динамо 0:2. Цыганков впечатляет в одном моменте, но этого достаточно

Мирча Луческу всегда жаловался на международные паузы. Обычно он остается с ограниченным количеством футболистов, а когда основные возвращаются, то команда оказывается разбалансированной. Так получается и в "Динамо", но на этот раз большинство его подопечных играли, а не сидели на скамейке запасных, да еще и исполняли ключевые роли. Поэтому перед румыном возникала дилемма - предоставить отдых лидерам перед игрой с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов или все же восстанавливать сыгранность. Луческу по большому счету выбрал второй вариант.

Наконец главный тренер "Динамо" получил возможность вернуть Виталия Миколенко на родной левый фланг, ведь в центре рядом с Забарным вышел Попов. Справа в защите действовал Караваев, тогда как Кендзера остался на скамейке запасных. Центральный треугольник был оптимальным - Сидорчук ниже, Шапаренко в центре связывает линии, Буяльский под единственным форвардом, которым сейчас в команде остается Супряга (о Русине, кажется, забыли). Цыганков действовал на правом фланге атаки, тогда как Де Пена слева. Очевидно, Луческу отдал предпочтение именно этой паре вингеров потому, что Вербич и Родригес играли в среду (Цыганков во вторник), да еще и возвращались из сборных.

Иван Федик наверное рассчитывал повторить тот же трюк, который удалось осуществить его команде в противостоянии с "Шахтером". Для этого главный тренер "Руха" выбрал тактику 4-1-4-1. Между линиями располагался Мартынюк, в защите вместо дисквалифицированного Парамонова рядом с Дуцем вышел Стаменкович, Копина и Глиха защищали фланги. Линию полузащиты справа налево формировали Климчук, Русин, Брикнер и Бойчук. Кондраков, который во время паузы забивал в контрольных матчах, заменил на острие Кухаревича.

С первых минут львовяне сосредоточили на своей половине поля максимальное количество игроков. Собственно, всех - даже Кондраков помогал защищаться, пытаясь помешать центрбекам киевлян разыгрывать мяч в районе центрального круга. Как следствие, "Динамо" долгое время оставалось без моментов, катая мяч на подступах к штрафной. Первая опасность возникла лишь в середине тайма, когда Супряге удалось получить мяч в штрафной, прикрыть корпусом и пробить с острого угла, но Бандура прикрыл ближнюю штангу.

"Рух" защищался очень неплохо. Конечно, роль играла количество, но за счет дисциплинированности и подстраховки у "Динамо" фактически не оставалось свободного пространства. Если дело и доходило до удара, то или из неудобного положения, или же с дальней дистанции. Так, у Караваева получился неплохой выстрел метров с 28-ми в нижний угол, но Бандура среагировал.

Однако как и в матче сборной Украины против Испании свой незаурядный талант продемонстрировал Виктор Цыганков, который на 30-й минуте таки создал гол. 15-й номер отобрал мяч у Бойчука и вырезал идеальный пас в свободную зону, куда вбежал Карлос Де Пена. Уругваец не имел права испортить такую ​​передачу и пробил сходу безупречно.

Правда, под конец тайма Цыганков едва из героя не превратился в антигероя. Именно его обрезка позволила Русину протянуть мяч по центру и нанести удар с 18-ти метров. Впрочем, получилось не слишком сильно и прямо по центру. Это, собственно, был единственный момент "Руха" за весь первый тайм.

Конечно, Иван Федик должен был реагировать, поэтому на второй тайм вышли трое новых футболистов - опытный Федорчук, Мысык и Кухарук. "Рух" заиграл активнее в центре поля, однако в целом "Динамо" контролировало ход событий и могло достаточно быстро убить интригу. Сначала Караваев пробивал с угла вратарской, но Бандура отразил (прямо на голову Супряге, который был в офсайде и пробил параллельно линии пустых ворот). Затем Буяльский замыкал прострел от Миколенко слева, но опять лучшим образом сыграл голкипер львовян.

Не забив второй гол, "Динамо" рисковало. "Рух" не создавал особых проблем, однако в любой момент мог сработать случай. Например, на 68-й минуте, когда Мартынюк выполнял подачу из глубины поля, а Стаменковичу удалось пробить головой - в руки Бущану. Еще однажды Русин пытался закрутить в дальний угол из-за пределов штрафной - чуть неточно.

У "Динамо" игра в атаке тоже особо не клеился, несмотря на то, что Луческу существенно освежил команду, выпустив Вербича (вместо Супряги), Родригеса (вместо де Пены) и Кендзеру (вместо Миколенко). Чем ближе к финальному свистку, тем чаще перед киевлянами возникало свободное пространство, однако Цыганкову уже не хватало сил, а Родригесу с Вербичем не удавалось почувствовать мяч. Наконец, на 90-й минуте очередная контратака бело-синих увенчалась успехом - Шапаренко разогнал, отдал на Цыганкова, тот подключил Кендзеру, а поляк прострелил на Родригеса, который с другой касания вколотил мимо Бандуры. 0:2 - Луческу в спокойном режиме привел к общему знаменателю основу. Правда, без существенной нагрузки для обороны - "Рух" в этом поединке был слишком пассивным.

Чемпионат Украины. Favbet Лига. Шестой тур

17 октября. Львов. "Арена Львов"

"Рух" - "Динамо" 0:2

Голы: Де Пена 30 Родригес 90

"Рух": Бандура - Копина, Дуць, Стаменкович, Глиха - Мартынюк - Климчук (М.Мисик 46), Р.Русин, Брикнер (Федорчук 46), Бойчук (Притула 90+2) - Кондраков (Кухарук 46)

Тренер: Иван Федик

"Динамо": Бущан - Караваев, Забарный, Попов, Миколенко (Кендзера 69) - Сидорчук, Шапаренко- Цыганков, Буяльский (Шепелев 85), Де Пена (Родригес 80) - Супряга (Вербич 70)

Тренер: Мирча Луческу

Арбитр: Игорь Пасхал

Предупреждения: Климчук 7, Мартынюк 59