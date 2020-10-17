  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух - Динамо 0:2. Цыганков впечатляет в одном моменте, но этого достаточно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Динамо 0:2. Цыганков впечатляет в одном моменте, но этого достаточно

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне добывают три очка перед стартом на групповом этапе Лиги Чемпионов

Рух - Динамо 0:2. Цыганков впечатляет в одном моменте, но этого достаточно
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу всегда жаловался на международные паузы. Обычно он остается с ограниченным количеством футболистов, а когда основные возвращаются, то команда оказывается разбалансированной. Так получается и в "Динамо", но на этот раз большинство его подопечных играли, а не сидели на скамейке запасных, да еще и исполняли ключевые роли. Поэтому перед румыном возникала дилемма - предоставить отдых лидерам перед игрой с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов или все же восстанавливать сыгранность. Луческу по большому счету выбрал второй вариант.

Наконец главный тренер "Динамо" получил возможность вернуть Виталия Миколенко на родной левый фланг, ведь в центре рядом с Забарным вышел Попов. Справа в защите действовал Караваев, тогда как Кендзера остался на скамейке запасных. Центральный треугольник был оптимальным - Сидорчук ниже, Шапаренко в центре связывает линии, Буяльский под единственным форвардом, которым сейчас в команде остается Супряга (о Русине, кажется, забыли). Цыганков действовал на правом фланге атаки, тогда как Де Пена слева. Очевидно, Луческу отдал предпочтение именно этой паре вингеров потому, что Вербич и Родригес играли в среду (Цыганков во вторник), да еще и возвращались из сборных.

Иван Федик наверное рассчитывал повторить тот же трюк, который удалось осуществить его команде в противостоянии с "Шахтером". Для этого главный тренер "Руха" выбрал тактику 4-1-4-1. Между линиями располагался Мартынюк, в защите вместо дисквалифицированного Парамонова рядом с Дуцем вышел Стаменкович, Копина и Глиха защищали фланги. Линию полузащиты справа налево формировали Климчук, Русин, Брикнер и Бойчук. Кондраков, который во время паузы забивал в контрольных матчах, заменил на острие Кухаревича.

С первых минут львовяне сосредоточили на своей половине поля максимальное количество игроков. Собственно, всех - даже Кондраков помогал защищаться, пытаясь помешать центрбекам киевлян разыгрывать мяч в районе центрального круга. Как следствие, "Динамо" долгое время оставалось без моментов, катая мяч на подступах к штрафной. Первая опасность возникла лишь в середине тайма, когда Супряге удалось получить мяч в штрафной, прикрыть корпусом и пробить с острого угла, но Бандура прикрыл ближнюю штангу.

"Рух" защищался очень неплохо. Конечно, роль играла количество, но за счет дисциплинированности и подстраховки у "Динамо" фактически не оставалось свободного пространства. Если дело и доходило до удара, то или из неудобного положения, или же с дальней дистанции. Так, у Караваева получился неплохой выстрел метров с 28-ми в нижний угол, но Бандура среагировал.

Однако как и в матче сборной Украины против Испании свой незаурядный талант продемонстрировал Виктор Цыганков, который на 30-й минуте таки создал гол. 15-й номер отобрал мяч у Бойчука и вырезал идеальный пас в свободную зону, куда вбежал Карлос Де Пена. Уругваец не имел права испортить такую ​​передачу и пробил сходу безупречно.

Правда, под конец тайма Цыганков едва из героя не превратился в антигероя. Именно его обрезка позволила Русину протянуть мяч по центру и нанести удар с 18-ти метров. Впрочем, получилось не слишком сильно и прямо по центру. Это, собственно, был единственный момент "Руха" за весь первый тайм.

Конечно, Иван Федик должен был реагировать, поэтому на второй тайм вышли трое новых футболистов - опытный Федорчук, Мысык и Кухарук. "Рух" заиграл активнее в центре поля, однако в целом "Динамо" контролировало ход событий и могло достаточно быстро убить интригу. Сначала Караваев пробивал с угла вратарской, но Бандура отразил (прямо на голову Супряге, который был в офсайде и пробил параллельно линии пустых ворот). Затем Буяльский замыкал прострел от Миколенко слева, но опять лучшим образом сыграл голкипер львовян.

Не забив второй гол, "Динамо" рисковало. "Рух" не создавал особых проблем, однако в любой момент мог сработать случай. Например, на 68-й минуте, когда Мартынюк выполнял подачу из глубины поля, а Стаменковичу удалось пробить головой - в руки Бущану. Еще однажды Русин пытался закрутить в дальний угол из-за пределов штрафной - чуть неточно.

У "Динамо" игра в атаке тоже особо не клеился, несмотря на то, что Луческу существенно освежил команду, выпустив Вербича (вместо Супряги), Родригеса (вместо де Пены) и Кендзеру (вместо Миколенко). Чем ближе к финальному свистку, тем чаще перед киевлянами возникало свободное пространство, однако Цыганкову уже не хватало сил, а Родригесу с Вербичем не удавалось почувствовать мяч. Наконец, на 90-й минуте очередная контратака бело-синих увенчалась успехом - Шапаренко разогнал, отдал на Цыганкова, тот подключил Кендзеру, а поляк прострелил на Родригеса, который с другой касания вколотил мимо Бандуры. 0:2 - Луческу в спокойном режиме привел к общему знаменателю основу. Правда, без существенной нагрузки для обороны - "Рух" в этом поединке был слишком пассивным.

Чемпионат Украины. Favbet Лига. Шестой тур
17 октября. Львов. "Арена Львов"
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голы: Де Пена 30 Родригес 90
"Рух": Бандура - Копина, Дуць, Стаменкович, Глиха - Мартынюк - Климчук (М.Мисик 46), Р.Русин, Брикнер (Федорчук 46), Бойчук (Притула 90+2) - Кондраков (Кухарук 46)
Тренер: Иван Федик
"Динамо": Бущан - Караваев, Забарный, Попов, Миколенко (Кендзера 69) - Сидорчук, Шапаренко- Цыганков, Буяльский (Шепелев 85), Де Пена (Родригес 80) - Супряга (Вербич 70)
Тренер: Мирча Луческу
Арбитр: Игорь Пасхал
Предупреждения: Климчук 7, Мартынюк 59
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Рух (Львов) Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (77)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.10.2020 в 20:09
Прекрасна перемога над дуже сильним суперником.
Ответить
+2
0
Термит (Киев)
17.10.2020 в 20:07
где Пена - гол забила, а мешкотно - только 18, поэтому - с маленькой буквы )
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 20:13
Норм, а что не так их зовут?)))))) Их знают только их преданные голубчики, как там зовут правильно этих буратинок!))))
Ответить
+1
-3
Геродот (Винница)
17.10.2020 в 20:02
Опять поставили игры Шахтера и Динамо на одно время. Хотелось бы посмотреть на уровень игры Динамо перед игрой с Ювентусом, но видел только отрывками, переключая каналы. Поскольку победило Динамо - настроение должно быть у него хорошее. Желаю обеим украинским командам успешной игры в Лиге чемпионов.
Ответить
+5
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.10.2020 в 20:07
Так і буде, обидві здобудуть розгромні перемоги.
Ответить
+1
-2
Древний (Кривой Рог)
17.10.2020 в 19:54
Рух....команда выстроена.... На Морально волевых..... Класс -0.... Техники-0 Бей -беги.. От и результат.... Не игра .......а бред ....
Ответить
0
-3
avatar
Prideman (Lviv)
17.10.2020 в 19:58
Бо немає тренера.
Ответить
+3
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.10.2020 в 20:10
Вернидуб?
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
17.10.2020 в 19:53
Виграли дійсно нормально, але...або деякі гравці збірної не відновилися як слід, не було осмислених до кінця атак. Здавалося, що Миколенко не знав що робити з м"ячем, особливо в другому таймі, паси назад. Теж саме можна сказати про Сидорчука, атак майже не розвивав. сам назад відпасовував , ще й показував іншим півзахисникам і захисникам віддавати паси назад.
Ответить
+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 19:39
Приємно, що Козловський відсосав. Сподіваюся, він пролетить за 2 роки аж до Другої ліґи.
Ответить
+3
-8
Po4eson (Одесса)
17.10.2020 в 19:46
Встретился бы ты с ним один на один - скорее всего рот бы ты вытерал после таких слов
Ответить
+7
-2
avatar
Prideman (Lviv)
17.10.2020 в 19:49
Це точно, за компом він крутий і сміливий) Але про всяк випадок .. типу з Чернігова)))
+6
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.10.2020 в 20:08
Він не має ніякого відношення до Чернігова.
+3
-2
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 20:39
Я з ним хіба що в суді зустрічатимусь. Як свідок обвинувачення, лошара)
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 19:47
Вот оно, от чего тебе приятно!?....)))
Ответить
+1
-4
osadob07 (жмеринка)
17.10.2020 в 19:37
а мне рух понравился.есть мышление на поле ,а не бей беги
Ответить
+7
-2
amg333 (Kyiv )
17.10.2020 в 19:36
У вагинальных опять течка???
Ответить
+3
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 19:48
Это ты про клуб голубой?
Ответить
+3
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.10.2020 в 20:03
Це про Смоктар
+3
-4
фрілансер (Львів)
17.10.2020 в 19:27
Ах як шкода! Ми не побачим в роздягальні дорогих фірмових мештів Шріші Козловського...
Ответить
+2
-1
Леонід Скачков (Рівне)
17.10.2020 в 19:17
Великий плюс,що вхарили Козлодоєва!!!По великому рахунку,навіщо в УПЛ 14-16 команд?Достатньо буде і 10.Львів,Рух,Колос,Минай,Інгулець-нафіг вони потрібні ці колгоспи Козлодоєвих!Команди не мають ні своїх стадіонів (тільки поля),ні власних ДЮСШ,нічого!Своєрідні будинки для престарілих!
Ответить
+4
-11
avatar
Prideman (Lviv)
17.10.2020 в 19:30
Ти ідіот? Як можна говорити про те, чого не знаєш? Рух має все від стадіону до бази, в тому числі ДЮСШ. І у Винниках зараз йде будівництво академії. І не тільки. Колос нещодавно відкрив новий свій стадіон у Ковалівці. Інгулець теж завершує будівництво стадіону і бази. Що значить тільки поля? Це твій Верес не має навіть поля і грає у Млинові. А коли грав в УПЛ, то за молодіжку Вереса грали вихованці ФК Львів. Це голова в тебе престаріла. Ти хоча би перед тим як писати перевіряй інформацію, клоун.
Ответить
+9
-2
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 19:37
Будівництво академії на місці Винниківського лісопарку? Краще застрелься зі своїм паханом, ніж будувати щось незаконним шляхом.
+3
-5
Леонід Скачков (Рівне)
17.10.2020 в 19:48
Вуйку,мені на Верес мягко кажучи накакать!Я все життя вболіваю за Динамо.В Колоса і Інгульця не стадіони,а футбольні поля з деякою кількістю сидячих місць.Вони не можуть атестуватись УЕФА,а значить це не стадіони.Я буду дуже радий,якщо І Львів і Рух вилетять з УПЛ і ніколи туди не увійдуть.А все через те,що мохнорила мразота,типу Козлодоєва і компанії,хоче підмяти під себе весь регіональний футбол.
+3
-2
avatar
Prideman (Lviv)
17.10.2020 в 19:54
Леонід ти в лікаря давно був? Я тобі повторюю ще раз, бо я бачу до тебе не доходить з першого разу. У Колоса не просто поле, а повноцінний стадіон. Який проінспектувало УЄФА. Там мала грати молодіжна збірна навіть. Звідки ти знаєш, який в Інгульця буде стадіон, якщо він тільки будується? Ти Нострадамус? Львів і Рух не вилетять з УПЛ, принаймні не двоє, бо вилітає тільки одна команда. Ще раз кажу: ти перш ніж про щось писати, то перевіряй інформацію, бо ти не знаєш про що пишеш, клоун.
+3
0
avatar
Prideman (Lviv)
17.10.2020 в 19:58
Для бота з Чернігова: застрелься сам. Або якщо такий розумний і там все незаконно, як ти кажеш, то подай в суд на незаконну будову.
+4
0
avatar
Drovko (Lviv)
17.10.2020 в 19:32
чия би корова мичала)...Верес зате має все). Але грає у Млинові)
Ответить
+6
-1
Глюк Львів (Лемберг)
17.10.2020 в 19:13
Без напрягу. Хоча я сподівався на більш розгромний рахунок. Але Динамо можна зрозуміти - команда тільки зібралась після збірних, а попереду ЛЧ.
Ответить
+5
-2
Тренерую (Столица)
17.10.2020 в 19:12
Не убедительно!
Ответить
+3
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
17.10.2020 в 19:12
Эх,редакция...Ну как так безграмотно писать состав ДК?!?
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 19:15
Там такой состав, что и нечего его запоминать! Зарубежные клубы так же пишут слабым, не интересным клубам состав))))
Ответить
0
-11
Impressed (Украина)
17.10.2020 в 19:11
Голы: Где Пена 30 Родригес 90 aхахахахахах
Ответить
+1
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 19:13
А там больше и некому забивать! Буратинки))))
Ответить
+3
-12
KDK2020 (Киев)
17.10.2020 в 19:21
Твари запоребричные, ваши единомышленники на сайте тоже молодцы, такие же дубины, как и вы, - переводят с помощью компьютера.
Ответить
+6
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 19:10
До последних минут интригу держали!
Ответить
+2
-10
avatar
waleo (Киев)
17.10.2020 в 19:26
гордись
Ответить
+4
0
amg333 (Kyiv )
17.10.2020 в 19:35
Да ,даунецкая ФК вагина ,так и не смогла обыграть рух,ахахаха
Ответить
+5
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 20:04
Тебе больно наверное? Поплачу!
+2
-1
amg333 (Kyiv )
17.10.2020 в 20:06
Да ,мне больно ,что в Украине много тупорылых даунецких по типу тебя!!!
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 20:17
Ой, да ладно, посмотри в зеркало и ты поймёшь, что тупорылее того отражения ещё не встречал в своей скучной жизни!
+2
-2
oleg dynamo (львівська)
17.10.2020 в 19:07
в 2-у таймі нервочки болілам порухали,якийсь "дурачок" міг і залетіти.З перемогою ДК!
Ответить
+4
0
ratio (Дн-жинск)
17.10.2020 в 19:07
Состав Динамо с испанских сайтов брали ?)))) Где Пена))))
Ответить
+8
0
аалекс ( Крым)
17.10.2020 в 19:10
плюс еще и мешкотно
Ответить
+1
0
Po4eson (Одесса)
17.10.2020 в 19:21
В бокале пива, сверху
Ответить
+2
0
kapkan (Луганск)
17.10.2020 в 20:13
Сильно подметил)))
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
17.10.2020 в 19:07
Динамо и Шахтёр перед ЛЧ победили,надеюсь это придаст им сил и положительных эмоций в Европе. Удачи обоим!!!
Ответить
+9
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.10.2020 в 19:06
...хороший матч! Динамо, ну что это - спешка спешка спешка..., столько моментов. Чем вы там опоили Шапаренко - зверь какой то, ну а Супряге как всегда "не везет", наверно стоит "подолбить" мячи у ворот "на автомате" не глядя, Цыганков набирает форму, понравился... Все неплохо, но "доминирование" - это счет на табло, все надо было решать в первом. Руху отдельное спасибо за дерзновенную игру, мог и ничейку привезти. То что устали - это не оправдание, носились как черти, теряя при этом моменты, Луческо для прессы может и пожалеет вас, но разбор будет, ну на общем фоне очень даже ...
Ответить
+7
0
Леонід Скачков (Рівне)
17.10.2020 в 19:23
Всі нічого так,а от Буяльський слабовато.Не можна йому давати багато відпочинку.
Ответить
+2
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.10.2020 в 19:26
...согласен, не стал о нем писать, никак ритм не найдет, думаю попустит далее, иначе на скамейку, ...хотя разбрасываться тоже не дело...
+1
0
kapkan (Луганск)
17.10.2020 в 20:15
Буяльский-игрок настроения,если у него игра идёт, то попробуй останови его.
0
0
Golfik25 (Киев)
17.10.2020 в 19:01
С победой. Готовимся к матчу с Ювентусом.
Ответить
+7
-2
avatar
Prideman (Lviv)
17.10.2020 в 19:00
Не буде нормального тренера, не буде поставлено гри. В окремих епізодах навіть не знають, що з м'ячем робити.
Ответить
+2
-2
мы за динамо (киев)
17.10.2020 в 18:58
в другому таймі помилка на помилці. ювентус таких обрізок не вибачить, а захист буде пресувати міцніше на порядок чим рух.
Ответить
+9
0
Po4eson (Одесса)
17.10.2020 в 19:24
С Ювентусом план игры будет кардинально отличаться. Рух реально хорошие бегунки, воробья в поле загоняют. Шахтёр, между прочим, вничью с ними сыграл
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 18:55
Вот это днище!!!!))))))
Ответить
+6
-14
amg333 (Kyiv )
17.10.2020 в 19:02
Чучело ты даунецкое,где пропало после матча Украины с Испанией??..сейчас появилось?..снова течка у тебя??
Ответить
+8
-5
Golfik25 (Киев)
17.10.2020 в 19:08
он обычный диванный дНровец
+7
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 19:10
Голубенький, ты чего ругаешься? Воспринимай все это с болью, твой любимый клуб тебе её предоставит!
+1
-9
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.10.2020 в 19:56
точно-точно - днище и Минай и фк Львов
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.10.2020 в 20:03
и фк "Рух"
0
0
аалекс ( Крым)
17.10.2020 в 18:54
Киевлян с заслуженной победой, но Рух, отнюдь не безнадежен
Ответить
+10
0
avatar
Spokoyno (Киев)
17.10.2020 в 18:54
Плюс 3 бали, мінус... не далі змогу відпочити Сидорчуку, Шапаренко, Забарному та Миколенко.
Ответить
0
-5
avatar
ascent (Луксор)
17.10.2020 в 18:55
А зачем отдыхать?
Ответить
+6
-2
аалекс ( Крым)
17.10.2020 в 18:57
Главное победа в ЧУ.
Ответить
+2
-7
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 18:58
К Беседе на отдых пусть присоединятся
Ответить
+1
-8
TIHOnew (Хмельницький)
17.10.2020 в 18:53
Приємно бачити два западенські сміттявози на дні турнірки. Навіть на футбольному полі покажемо їм їх місце і що Україна не сміттєзвалище! Козловському окремий привіт! Хотів скористатись слабиною ДК? А ось фіг тобі!
Ответить
+8
-10
avatar
Prideman (Lviv)
17.10.2020 в 19:02
А Хмельницький де? На північному полюсі? Хіба не на заході України? До чого тут сміттєзвалище? Місце покажете? Це хто покаже? Твоє Поділля, яке у 2 лізі грає?)) Чи може ти бот, такий самий , як той овечий клоун, що Черніговом підписується?
Ответить
+4
-2
oleg dynamo (львівська)
17.10.2020 в 19:09
100%
+1
-2
KDK2020 (Киев)
17.10.2020 в 19:16
Це какцапський провокатор. Воно, сібірскоє, окрім Хмєльніцкава, більше в Україні нікого не знає.
+2
-1
Po4eson (Одесса)
17.10.2020 в 19:26
Бот скорее всего
+1
-1
avatar
andMOLIMEN (Львів)
17.10.2020 в 19:21
хмільніцкій це васток?
Ответить
+1
-1
Po4eson (Одесса)
17.10.2020 в 19:27
Юг в районе Шарм Эль шейха
+2
0
Леонід Скачков (Рівне)
17.10.2020 в 19:35
Я також не люблю Львів і львівян!Вони себе позиціонують урапатріотами і істинними українцями,а по-ходу нащадки австро-угорців і Посполитої.Такі ж наглючі,як і пшеки.Додуматись:розвозити сміття по всій Україні і викидати де попало.А щодо футболу,то місцеві мохнорилі князьки,по типу Козлодоєва,все ділять сфери впливу і команди,що приносить одну тільки шкоду нашому футболу.
Ответить
+3
-1
prockop4uck (Киев)
17.10.2020 в 18:52
10 украинцец в старте. Цыган рвет шаблоны.
Ответить
+8
-4
аалекс ( Крым)
17.10.2020 в 18:56
А забили два легионера.
Ответить
+8
-4
avatar
ascent (Луксор)
17.10.2020 в 18:57
Так Суркис же денег на нормальных легионеров не дает... ты не знал?
Ответить
+3
-4
KDK2020 (Киев)
17.10.2020 в 19:18
Пам'ятаю, пару років тому точно ті ж самі луксорці п@@здели, чта многа іностранцэфф.
+6
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...