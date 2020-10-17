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Заря - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Последний матч субботнего дня в УПЛ

Заря - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

"Заря" и "Колос" возвращаются после международной паузы. Команда Руслана Костышина продолжает удивлять, идя сейчас в чемпионате на третьем месте (до начала шестого тура). "Заря" же, наоборот, пока что лишь девятая, однако в последних играх подопечные Скрипника идут на поправку. Игра обещает быть интересной.

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Смотрите матч "Заря" - "Колос" прямо в этой новости в плеере Youtube-канала "Football Hub". Текстовую онлайн-трансляцию вы можете найти на нашем сайте.

17 октября. Запорожье. "Славутич-Арена"
"Заря" (Луганск) 19:30 "Колос" (Ковалевка)

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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