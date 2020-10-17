Заря - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Заря" и "Колос" возвращаются после международной паузы. Команда Руслана Костышина продолжает удивлять, идя сейчас в чемпионате на третьем месте (до начала шестого тура). "Заря" же, наоборот, пока что лишь девятая, однако в последних играх подопечные Скрипника идут на поправку. Игра обещает быть интересной.

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17 октября. Запорожье. "Славутич-Арена"

"Заря" (Луганск) 19:30 "Колос" (Ковалевка)