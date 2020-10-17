Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция
Последний матч субботнего дня в УПЛ
"Заря" и "Колос" возвращаются после международной паузы. Команда Руслана Костышина продолжает удивлять, идя сейчас в чемпионате на третьем месте (до начала шестого тура). "Заря" же, наоборот, пока что лишь девятая, однако в последних играх подопечные Скрипника идут на поправку. Игра обещает быть интересной.
Смотрите матч "Заря" - "Колос" прямо в этой новости в плеере Youtube-канала "Football Hub". Текстовую онлайн-трансляцию вы можете найти на нашем сайте.
17 октября. Запорожье. "Славутич-Арена"
"Заря" (Луганск) 19:30 "Колос" (Ковалевка)
Популярное сейчас
- Рух - Динамо 0:2. Цыганков впечатляет в одном моменте, но этого достаточно
- "Луческу уходи! Суркисы - позор Динамо" - ультрас провели акцию перед матчем с Рухом
- Ломаченко - Лопес: Текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка
- Тарас Степаненко рассказал, как у него проявились симптомы COVID-19
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО