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Шахтер - ФК Львов 5:1. Обзор матча и видео голов
Разгромная победа подопечных Каштру
В рамках 6-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" со счетом 5:1. Команда Луиша Каштру полурезервным составом не оставила шансов подопечным Георгия Цецадзе. Атакующий полузащитник хозяев Виктор Коваленко отлично начал поединок и
Голы: Виктор Коваленко 4, Маркос Антонио 10, Дентиньо 16, Виктор Коваленко 18, Манор Соломон 50 - Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 25
Шахтер: Анатолий Трубин, Давид Хочолава, Маркос Антонио (Сергей Болбат 58), Дентиньо (Владислав Вакула 75), Марлос, Тете, Виктор Корниенко (Маркиньос Сиприано 58), Виктор Коваленко (Манор Соломон 24), Майкон де Андраде, Валерий Бондарь, Додо
ФК Львов: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Рафаэль Сабино 63), Михкель Айнсалу, Игорь Кошман, Донатас Казлаускас, Егор Клименчук, Сергей Борзенко, Юрий Кравчук, Пахтман Филипе (Назарий Ныч 54), Ярослав Богунов, Маруан Михоби
Предупреждения: Владислав Вакула 80 - Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 17, Игорь Кошман 47, Донатас Казлаускас 57, Ярослав Богунов 62
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