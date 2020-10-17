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Шахтер - ФК Львов 5:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Разгромная победа подопечных Каштру

Шахтер - ФК Львов 5:1. Обзор матча и видео голов
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В рамках 6-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" со счетом 5:1. Команда Луиша Каштру полурезервным составом не оставила шансов подопечным Георгия Цецадзе. Атакующий полузащитник хозяев Виктор Коваленко отлично начал поединок и за 18 минут оформил дубль, но на 25-й минуте встречи украинец был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Единственный мяч в составе львовской команды забил бразильский форвард Алвеш дос Сантос Рожерио Шина.

Шахтер - ФК Львов 5:1
Голы: Виктор Коваленко 4, Маркос Антонио 10, Дентиньо 16, Виктор Коваленко 18, Манор Соломон 50 - Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 25
Шахтер: Анатолий Трубин, Давид Хочолава, Маркос Антонио (Сергей Болбат 58), Дентиньо (Владислав Вакула 75), Марлос, Тете, Виктор Корниенко (Маркиньос Сиприано 58), Виктор Коваленко (Манор Соломон 24), Майкон де Андраде, Валерий Бондарь, Додо
ФК Львов: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Рафаэль Сабино 63), Михкель Айнсалу, Игорь Кошман, Донатас Казлаускас, Егор Клименчук, Сергей Борзенко, Юрий Кравчук, Пахтман Филипе (Назарий Ныч 54), Ярослав Богунов, Маруан Михоби
Предупреждения: Владислав Вакула 80 - Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 17, Игорь Кошман 47, Донатас Казлаускас 57, Ярослав Богунов 62

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) УПЛ
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