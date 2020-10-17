  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне продолжают лидировать в УПЛ

Рух - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В рамках шестого тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде уверенно обыграло львовский "Рух". Голами в составе "бело-синих" отметились вингеры де Пена и Жерсон Родригес.После 6-ти туров команда под руководством Мирчи Луческу имеет в своем активе 14 очков и единолично занимает первую строчку в турнирной таблице. В свою очередь у новичка УПЛ "Руха" только два очка и клуб располагается на предпоследнем месте.

Чемпионат Украины. Favbet Лига. Шестой тур
17 октября. Львов. "Арена Львов"
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голы: Де Пена 30 Родригес 90
"Рух": Бандура - Копина, Дуць, Стаменкович, Глиха - Мартынюк - Климчук (М.Мисик 46), Р.Русин, Брикнер (Федорчук 46), Бойчук (Притула 90+2) - Кондраков (Кухарук 46)
Тренер: Иван Федик
"Динамо": Бущан - Караваев, Забарный, Попов, Миколенко (Кендзера 69) - Сидорчук, Шапаренко- Цыганков, Буяльский (Шепелев 85), где Пена (Родригес 80) - Супряга (Вербичи 70)
Тренер: Мирча Луческу
Арбитр: Игорь Пасхал
Предупреждения: Климчук 7, Мартынюк 59

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) чемпионат Украины УПЛ Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...