Рух - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

В рамках шестого тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде уверенно обыграло львовский "Рух". Голами в составе "бело-синих" отметились вингеры де Пена и Жерсон Родригес.После 6-ти туров команда под руководством Мирчи Луческу имеет в своем активе 14 очков и единолично занимает первую строчку в турнирной таблице. В свою очередь у новичка УПЛ "Руха" только два очка и клуб располагается на предпоследнем месте.
Чемпионат Украины. Favbet Лига. Шестой тур
17 октября. Львов. "Арена Львов" "Рух" - "Динамо" 0:2
Голы: Де Пена 30 Родригес 90