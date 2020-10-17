Рух - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

В рамках шестого тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде уверенно обыграло львовский "Рух". Голами в составе "бело-синих" отметились вингеры де Пена и Жерсон Родригес.После 6-ти туров команда под руководством Мирчи Луческу имеет в своем активе 14 очков и единолично занимает первую строчку в турнирной таблице. В свою очередь у новичка УПЛ "Руха" только два очка и клуб располагается на предпоследнем месте.

Чемпионат Украины. Favbet Лига. Шестой тур

17 октября. Львов. "Арена Львов"

"Рух" - "Динамо" 0:2

Голы: Де Пена 30 Родригес 90 17 октября. Львов. "Арена Львов"Де Пена 30 Родригес 90

"Рух": Бандура - Копина, Дуць, Стаменкович, Глиха - Мартынюк - Климчук (М.Мисик 46), Р.Русин, Брикнер (Федорчук 46), Бойчук (Притула 90+2) - Кондраков (Кухарук 46)

Тренер: Иван Федик

"Динамо": Бущан - Караваев, Забарный, Попов, Миколенко (Кендзера 69) - Сидорчук, Шапаренко- Цыганков, Буяльский (Шепелев 85), где Пена (Родригес 80) - Супряга (Вербичи 70)

Тренер: Мирча Луческу

Арбитр: Игорь Пасхал

Предупреждения: Климчук 7, Мартынюк 59