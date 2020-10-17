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Луческу: У Динамо было всего два дня на подготовку, Рух готовился к нам две недели
И все равно добыли победу
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел свои итоги после победы киевлян в игре с "Рухом".
"Сложная игра против сложного соперника. У нас было очень мало времени на подготовку - всего два дня, тогда как соперник готовился к игре с нами две недели. Первый тайм у нас получился лучше, был неплохой контроль мяча и мы создавали моменты.
После перерыва соперник сделал несколько хороших замен и вышел на игру более активно. Но в целом я доволен нашей игрой и заслуженной победой.
Мы победили благодаря тому, что были лучше на поле. Выиграли за счет организации игры. “Рух” провел ряд хороших матчей - с “Десной”, “Шахтером”. В плане организации игры эта команда тоже хорошо смотрится, и я уверен, что они поднимутся в турнирной таблице", - приводит слова румынского тренера сайт "Динамо".
Отметим, что уже во вторник команда Луческу сыграет против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.
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