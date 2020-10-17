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Заря - Колос 1:1. Спасительный пенальти Селезнева

Премьер-лига
(3 голосов)

Команда Скрипника упустила победу

Заря - Колос 1:1. Спасительный пенальти Селезнева
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

На старте кампании луганская "Заря" была одной из самых критикуемых команд в УПЛ. Клубу доставалось за все: и за результаты, и за плохую подготовку к началу сезону, и за невнятную трансферную политику. Однако самая темная ночь всегда перед рассветом, и после места в зоне вылета, команду Скрипника ожидал ренессанс. Луганчане набирали от матча к матчу и становились похожими на коллектив, который готов к Лиге Европы. Возможно, Виктор Анатольевич все так и задумывал, намереваясь вывести игроков на пик именно к концу октября.

На международную паузу "Колос" уходил в лидерской тройке. Где-то футболистам Костышина улыбалась удача, однако не стоит списывать со счета работу тренерского штаба, которому удалось создать достаточно симпатичный коллектив из игроков, которые звезд с неба хватать не привыкли. Конечно, если не считать Евгения Селезнева. Однако сегодняшний матч в очередной раз показал - опытный форвард выглядит инородным телом в новом клубе. Возможно, в будущем ему удастся это исправить.

Говорят, что нет ничего хуже футбола без зрителей. Пустые места на трибунах и отсутсвие криков наводят тоску на футболистов, из-за чего они теряют в мотивации. Однако есть вещи и похуже. Например, когда в футбольный матч вмешиваются погодные условия. На протяжении всех 90-та минут сегодня в Запорожье лил дождь, постоянно мешая игрокам. При такой погоде нужно делать ставки на дальние удары, ведь мяч может пойти по любой траектории и даже выскочить из рук вратаря. Раньше других это понял Кочергин. Вингер "Зари" несколько раз опасными выстрелами проверял вратаря соперника, а однажды даже сотряс перекладину.

Владислав в целом был наиболее активным в матче, потому справедливо, что ему посчастливилось открыть счет. Все закрутилось благодаря классной контратаке хозяев, в которой приняли участие Юрченко, Кабаев и сам Кочергин - мощный удар последнего в ближний угол не оставил шансов вратарю. Что интересно, за несколько минут до этого такой же выпад был у "Колоса", однако вместо последней передачи на Морозко, Ильин решил пробить сам. Пожадничал и ударил выше ворот.

Представители Ковалевки сегодня смотрелись не очень уверено. Они редко тревожили Никиту Шевченко, а кроме эпизода Ильина, тяжело вспомнить другие моменты у ворот "Зари". Попытка удара Исенко вряд ли сможет войти в послематчевую нарезку. Но даже такой "Колос", медленный и тяжелый, смог сравнять счет и вырвать ничью. За пять минут до конца встречи гости начали закидывать штрафную соперника навесами и угловыми, пока в конечном итоге мяч не попал в руку Юрченко. Спорно, но судью было уже не переубедить - вторая желтая для Владлена и пенальти за минуту до финального свистка. Лишь один человек мог в столь важный момент подойти к мячу. Конечно же, речь о Селезневе - 35-летний форвард пробил сильно в угол. Шевченко с направлением угадал, но отбить такой удар шансов не было - 1:1.

На выходе мы имеем следующее. "Заря" провела очень неплохой первый тайм, превзойдя соперника по всем статистическим показателям. Мы учитываем даже желтые карточки и офсайды. Казалось, что своего команда сегодня точно не упустит, однако после перерыва они смотрелись уже не столь ярко. Возможно, помешали погодные условия. Возможно, они слишком рано уверовали в свою победу и начали думать о предстоящем матче против "Лестера", который пройдет в четверг. Однако команда, претендующая на высокие места, не должна упускать такие матчи.

"Колос" все еще не истратил свой запас удачи и во втором матче подряд спасает игру при помощи пенальти. Причем, оба раза не без вопросов к арбитру. Но это все лирика. На данный момент команда Костышина набрала 11 очков и идет в четверке лучших. Им явно понравилось играть в еврокубках.

Заря - Колос 1:1
Голы: Владислав Кочергин 44 - Евгений Селезнев 90+2 п
Заря: Никита Шевченко, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаев (Сергей Гринь 74), Егор Назарина, Денис Фаворов (Агрон Руфати 73), Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс
Колос: Владислав Кучерук, Максим Максименко, Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 46), Евгений Смирный (Евгений Исаенко 79), Евгений Морозко (Денис Костышин 62), Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Никита Кравченко, Павел Ореховский (Андрей Богданов 46), Олег Ильин (Мамаду Ламин Данфа 67), Евгений Задоя
Предупреждения: Денис Фаворов 29, Джоель Абу Ханна 45, Ловро Цвек 59, Владлен Юрченко 47, 90+1
Удаление: Владлен Юрченко 90+1

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В статье: Евгений Селезнев Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) Владислав Кочергин
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Комментарии (36)
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Lion Killer (Львів)
17.10.2020 в 22:29
пенальті намальоване... Знов цирки з суддями починаються
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+5
0
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Hugo64 (PARIS)
17.10.2020 в 22:05
арановский в прошлом туре поставил пенальти которого НЕБЫЛО-сегодня арановский опять ставит пенальти почти такой же- И НИКАКиХ САНКЦИЙ против него-ТАК И ЖИВЕМ
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+1
0
Термит (Киев)
17.10.2020 в 22:24
Конкретно этот матч судил Абдула
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
17.10.2020 в 22:44
имелось ввиду что судьи творят беспредел и ничего им за это--что арановскому-там явно и близко не было пенальти-что абдуле.
0
0
Термит (Киев)
17.10.2020 в 22:46
Так я ж поддерживаю - не только Арановскому Колос заносит.
0
0
Дыр0к0л (Лондон)
17.10.2020 в 21:53
Уже второй раз подряд селюков судьи тащат за уши!!!
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+6
-2
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Ігор Холост (Львов)
17.10.2020 в 21:51
Якби той не зашпортався Зоря взагалі була б без гола...))
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+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
17.10.2020 в 21:46
селезнев - эта такая демо-версия гибрида Балотелли и Аркадия Укупника, разработанная в тайных лабораториях Шаблия для придания УПЛ нотки шоу-скандальности
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+3
-2
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Hugo64 (PARIS)
17.10.2020 в 21:40
такое чувство что скрипник добывает этот сезон-видно что гладкий устал и никакой -выпусти перовича или новичка- а вообще лунев лавку грееет а выходит пока никакущий гринь-
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0
-2
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_Hell_Cat_ (Днепр)
17.10.2020 в 21:40
Такие пенальти на последних минутах...ну такое.....на повторе видно,что Юрченко уворачивается и прижимает руку к груди...(куда он мог деть эту руку???..он родился с ней.алло)...еще и удалил ....короче нашел таки эпизод на точку,искал искал и нашел...
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+5
0
Dimka26 (Чернигов)
17.10.2020 в 21:37
Слишком много теряет очей Заря. Тут бы за 5 место зацепиться, не говоря про медали.
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+4
-2
дедушка (Сумы)
17.10.2020 в 21:36
пенальти левый,рука прижата.но и играть так нельэя.Весь второй тайм тянули время.
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+7
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
17.10.2020 в 21:35
А Селезнёва в СбУ непременно. У него хорошо получается шаманить - руками размахивать перед лицом судьи, что приводит к затуманиванию его ( судьи) сознания и неадекватным действиям... :)
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+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.10.2020 в 21:33
айяйяй, опять на последних минутах. по пенальти ничего не могу сказать - уже запутался в рекомендациях фифа по поводу прижатых-отставленных рук. Плохо еще и то что дубовый Петухов-Кормильцев, забив с точки, еще какое-то время сможет выдавать себя за футболиста
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+7
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.10.2020 в 21:31
Нормальний там пенальті, не треба руки у штрафному виставляти. А Тунця Шеві негайно треба у збірну.)))
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+1
-10
Термит (Киев)
17.10.2020 в 21:33
на фаршмак?
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+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.10.2020 в 21:34
на поднимателя настроения в раздевалке разве шо
+1
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
17.10.2020 в 21:31
Предлагаю соперникам Колоса держать в уме минус 1 гол с пенальти в добавочное время. И начинать игру с этим гандикапом... :)
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+6
0
kapkan (Луганск)
17.10.2020 в 21:31
"Пижон" забивает!!! Ух ты!!! Интересно глянуть статистику, сколько этот ФОРВАРД забил с игры???? Я думаю, с "точек" я бы тоже столько же уже набил.
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+3
-1
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Hugo64 (PARIS)
17.10.2020 в 21:30
ЗАРя первый тайм полностью переиграла колос НО-толи установка была не атаковать болеее толи сами решили -- в первом тайме понравился очень кочергин и думалось что будет игроком матча Но во втором тайме это что то опять с ним- пасы в некуда, попытка обыграть и удар с убойной позиции мимо так что,,,,,,,,,, фаворов? делал 12 передач в первом тайме и 10 все в обрезку--- кабаева надо вперед -не может он под кем то-особенно если это гладкий никакой-опять некем усиливать- понравился назарина.
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+4
0
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ascent (Луксор)
17.10.2020 в 21:28
который раз на последних минутах и против Зари...
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+4
0
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simargl (Чернигов)
17.10.2020 в 21:28
Результат по делу. Второй тайм Заря провалила... но игра так себе, ожидал поинтересней матч.
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+1
-8
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Siren05 (Мариуполь)
17.10.2020 в 21:27
Да, во втором матче подряд Колос на последних секундах вырывает очки с пенальти. Тенденция однако...
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+6
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
17.10.2020 в 21:48
ИЛИ НЕТ? а судьи чьих будут
Ответить
0
0
Термит (Киев)
17.10.2020 в 21:26
Второй матч подряд Колос на левых пеналях на последних минутах вытягивают!
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+9
-2
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simargl (Чернигов)
17.10.2020 в 21:28
Урожай зерновых хороший.
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+8
-1
Дыр0к0л (Лондон)
17.10.2020 в 21:54
Селюки вовремя занесли!!! В прошлый раз с Мариком, теперь с Зарей такая же ситуация!!!
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+5
0
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Hugo64 (PARIS)
17.10.2020 в 21:25
такой пенальти ставить ну это маразм- рука прижатая не выставлена НО--судья сделал игру - вторую игру и колосу под игрывают судьи-нестранно ли- кажется если бы даже в центре поля было б нарушение то поставили б пенальти
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+6
-3
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
17.10.2020 в 21:24
Костышин весь прошлый чемпионат ныл, как из судят плохо .. наклянчил! Теперь Колос в каждом матче левый пеналь будет бить? Урод судья! Прижатая к корпусу рука полностью, куда мля ее вообще нужно было деть?
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+10
-2
UA Hero (Chernivtsi)
17.10.2020 в 21:26
Рука збільшила обєм тіла. Мяч летів в стоврону воріт. Мяч змінив напрямок руху. Просто не пощастило...
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+2
-6
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
17.10.2020 в 21:29
при желании можно придумать для всего отмазку! где там прижатая рука увеличила площадь? глупость для данного епизода!
+7
0
Термит (Киев)
17.10.2020 в 21:31
Не було руху руки в напрямку м'яча, площу не збільшила - якби прибрати руку, м'яч влучив би у груди. Це більше з серії - "кто ищет, тот всегда найдет!"И статистика по карточкам очень показательна - 5 желтых и красная у Зари против нуля у Колоса при практически равном числе фолов.
+5
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
17.10.2020 в 21:31
РАЗВЕ? ---ведь он её прижимал а не выставлял
+4
0
UA Hero (Chernivtsi)
17.10.2020 в 21:34
Гляньте повтори, де були руки Рамоса, коли він в штрафному грав проти України...
+1
-3
Термит (Киев)
17.10.2020 в 21:36
Рамосу м'яч в сраку влучив, яка різниця, де були його руки?
+4
-1
UA Hero (Chernivtsi)
17.10.2020 в 21:39
Я про те, що захисники грандів навчилися ховати руки за спину, а наші махають ними в своїй штрафній, як лопастями пропелера...
+2
-3


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