Заря - Колос 1:1. Спасительный пенальти Селезнева

На старте кампании луганская "Заря" была одной из самых критикуемых команд в УПЛ. Клубу доставалось за все: и за результаты, и за плохую подготовку к началу сезону, и за невнятную трансферную политику. Однако самая темная ночь всегда перед рассветом, и после места в зоне вылета, команду Скрипника ожидал ренессанс. Луганчане набирали от матча к матчу и становились похожими на коллектив, который готов к Лиге Европы. Возможно, Виктор Анатольевич все так и задумывал, намереваясь вывести игроков на пик именно к концу октября.

На международную паузу "Колос" уходил в лидерской тройке. Где-то футболистам Костышина улыбалась удача, однако не стоит списывать со счета работу тренерского штаба, которому удалось создать достаточно симпатичный коллектив из игроков, которые звезд с неба хватать не привыкли. Конечно, если не считать Евгения Селезнева. Однако сегодняшний матч в очередной раз показал - опытный форвард выглядит инородным телом в новом клубе. Возможно, в будущем ему удастся это исправить.

Говорят, что нет ничего хуже футбола без зрителей. Пустые места на трибунах и отсутсвие криков наводят тоску на футболистов, из-за чего они теряют в мотивации. Однако есть вещи и похуже. Например, когда в футбольный матч вмешиваются погодные условия. На протяжении всех 90-та минут сегодня в Запорожье лил дождь, постоянно мешая игрокам. При такой погоде нужно делать ставки на дальние удары, ведь мяч может пойти по любой траектории и даже выскочить из рук вратаря. Раньше других это понял Кочергин. Вингер "Зари" несколько раз опасными выстрелами проверял вратаря соперника, а однажды даже сотряс перекладину.

Владислав в целом был наиболее активным в матче, потому справедливо, что ему посчастливилось открыть счет. Все закрутилось благодаря классной контратаке хозяев, в которой приняли участие Юрченко, Кабаев и сам Кочергин - мощный удар последнего в ближний угол не оставил шансов вратарю. Что интересно, за несколько минут до этого такой же выпад был у "Колоса", однако вместо последней передачи на Морозко, Ильин решил пробить сам. Пожадничал и ударил выше ворот.

Представители Ковалевки сегодня смотрелись не очень уверено. Они редко тревожили Никиту Шевченко, а кроме эпизода Ильина, тяжело вспомнить другие моменты у ворот "Зари". Попытка удара Исенко вряд ли сможет войти в послематчевую нарезку. Но даже такой "Колос", медленный и тяжелый, смог сравнять счет и вырвать ничью. За пять минут до конца встречи гости начали закидывать штрафную соперника навесами и угловыми, пока в конечном итоге мяч не попал в руку Юрченко. Спорно, но судью было уже не переубедить - вторая желтая для Владлена и пенальти за минуту до финального свистка. Лишь один человек мог в столь важный момент подойти к мячу. Конечно же, речь о Селезневе - 35-летний форвард пробил сильно в угол. Шевченко с направлением угадал, но отбить такой удар шансов не было - 1:1.

На выходе мы имеем следующее. "Заря" провела очень неплохой первый тайм, превзойдя соперника по всем статистическим показателям. Мы учитываем даже желтые карточки и офсайды. Казалось, что своего команда сегодня точно не упустит, однако после перерыва они смотрелись уже не столь ярко. Возможно, помешали погодные условия. Возможно, они слишком рано уверовали в свою победу и начали думать о предстоящем матче против "Лестера", который пройдет в четверг. Однако команда, претендующая на высокие места, не должна упускать такие матчи.

"Колос" все еще не истратил свой запас удачи и во втором матче подряд спасает игру при помощи пенальти. Причем, оба раза не без вопросов к арбитру. Но это все лирика. На данный момент команда Костышина набрала 11 очков и идет в четверке лучших. Им явно понравилось играть в еврокубках.

Заря - Колос 1:1

Голы: Владислав Кочергин 44 - Евгений Селезнев 90+2 п

Заря: Никита Шевченко, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаев (Сергей Гринь 74), Егор Назарина, Денис Фаворов (Агрон Руфати 73), Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс

Колос: Владислав Кучерук, Максим Максименко, Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 46), Евгений Смирный (Евгений Исаенко 79), Евгений Морозко (Денис Костышин 62), Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Никита Кравченко, Павел Ореховский (Андрей Богданов 46), Олег Ильин (Мамаду Ламин Данфа 67), Евгений Задоя

Предупреждения: Денис Фаворов 29, Джоель Абу Ханна 45, Ловро Цвек 59, Владлен Юрченко 47, 90+1

Удаление: Владлен Юрченко 90+1