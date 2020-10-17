Денис Попов: Игра с Рухом показала, насколько хорошо мы на данный момент готовы

Защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал победу над "Рухом" в матче 6-го тура УПЛ.

- С "Рухом" было достаточно тяжело играть, поскольку на подготовку у нас было всего два дня. Хорошо, что матч сложился таким образом, что мы завоевали три очка. Игра показала, насколько хорошо мы на данный момент готовы. Победили 2:0, эмоции положительные.

- "Рух" - новичок Премьер-лиги, насколько хорошо успели изучить эту команду? У вас было достаточно информации об их манере игры?

- Да, конечно. У нас было много собраний и теоретических занятий, а кроме того, мы провели с ними несколько товарищеских матчей, так что знали соперника очень хорошо. Тренерский штаб предоставил нам полную информацию, чтобы обыграть эту команду.

- В какой форме находитесь после травмы? Вы уже успели провести матчи за молодежную сборную и сегодня вышли в основном составе, значит, со здоровьем уже все хорошо?

- Да, все нормально, потихоньку двигаюсь вперед. Не скажу, что я уже в оптимальной форме, но постепенно ее набираю.

- Учитывая, что "Динамо" уверенно победило, забив по голу в каждом из таймов, можно сказать, что вам все удавалось, или тренер остался чем-то недоволен?

- Думаю, ошибки были. Нужно смотреть видео, но по горячим следам мне показалось, что первый тайм был лучше второго. До перерыва мы полностью контролировали игру, а после него немного подсели, силы нас начали покидать. Многие ребята отыграли полные матчи за свои сборные, и это сыграло свою роль, ведь все находились в разном физическом состоянии.

- Уже во вторник вам предстоит матч Лиги чемпионов с "Ювентусом", уже все мысли о нем?

- У нас такой календарь, что приходится быстро перестраиваться с одного турнира на другой. Мы ни на что не можем повлиять, поэтому остается выходить на поле и играть. Нужно уметь себя настраивать, а физически мы хорошо готовы.

- Не было ли недооценки "Руха" в связи с тем, что через несколько дней вам предстоит играть в групповом турнире Лиги чемпионов?

- Нет. Тренер нам сразу сказал, что никакой недооценки быть не может поскольку это западная команда, которая всегда борется до последнего, не уступает. Так что мы были предупреждены и, естественно, настраивались серьезно, ведь для нас важна каждая игра. Так что не думали о "Ювентусе", а только о "Рухе". Добились победы, теперь двигаемся дальше.