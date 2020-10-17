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Луиш Каштру: Внезапно остаться без 10 игроков - мы о таком даже не думали

Премьер-лига
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Наставник "горняков" подвел итоги разгрома над "Львовом"

Луиш Каштру: Внезапно остаться без 10 игроков - мы о таком даже не думали
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал разгромную победу "Львовом" в матче 6-го тура УПЛ.

"Мы очень много работали в течение этих дней для того, чтобы хорошо начать игру и добиться результата. Команда себя показала очень хорошо, особенно в начале матча. Мы были очень организованы, проводили хорошие атаки, пользовались теми зонами, которые "Львов" нам открывал на своей половине поля. Мы сегодня добились крупного результата уже на первых минутах матча. Это, конечно, побуждает команду идти вперед. Мы сыграли сбалансировано и одержали заслуженную победу.

Сейчас сложный момент для нашей команды, нетипичный момент, но мы достойно вышли из ситуации. Мне трудно сказать, на скольких игроков я смогу рассчитывать в понедельник. Мы стараемся жить сегодняшним днем. Те ребята, которые находились на изоляции и не тренировались, и завтра также этого делать не будут. Сложная ситуация, но мы не будем искать отговорок, будем искать решения проблем, которые нам предстоят.

Понимаете, внезапно остаться без 10 игроков – мы о таком даже не думали. Это новый мир. Тете сегодня играл в атаке, Болбат в полузащите. Нам нужно адаптировать игроков к разным позициям – мы в этом нуждаемся. В первой команде сейчас всего два центральных защитника, один нападающий, три полузащитника. Мы ищем стратегии, чтобы быть готовым к каждой игре.

У нас сейчас есть 13 полевых игроков и три вратаря. Мы сделаем тестирование и будем реагировать в зависимости от него. Нам предстоит сложный календарь. Я рассчитываю на всю семью "Шахтера", которая нас должна поддержать. Мы всегда стремимся к максимуму", – рассказал Каштру.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) УПЛ Луиш Каштру
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Источник:
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Комментарии (1)
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Unselfish (Белая Церковь )
17.10.2020 в 22:06
Львов можно и в шестеро обыгрывать, команда ничем.
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