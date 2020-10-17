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Селезнев забил первый гол после возвращения в УПЛ и дебютный за Колос. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений поразил ворота "Зари" с пенальти

Селезнев забил первый гол после возвращения в УПЛ и дебютный за Колос. ВИДЕО
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В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Колос" сыграл на выезде с луганской "Зарей" вничью 1:1.

Форвард гостей Евгений Селезнев вырвал ничью для ковалевцев на 93-й минуте встречи. 35-летний нападающий реализовал пенальти в концовке матча.

Таким образом, Селезнев забил свой первый гол после возвращения в УПЛ и дебютный мяч в футболке "Колоса".

На данный момент Евгений забил 112 голов в рамках чемпионата Украины, у лидеров списка бомбардиров Максима Шацких и Сергея Реброва по 123 забитых мяча.

Видео гола Селезнева в ворота "Зари"

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В статье: Евгений Селезнев Заря (Луганск) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Комментарии (3)
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Referee-12 (Новая Прага)
17.10.2020 в 22:24
по-другому и не забьет, как с точки))))))))))))))
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Hugo64 (PARIS)
17.10.2020 в 22:07
забил пенальти которого небыло-такие реалии упл!!!!!
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аалекс ( Крым)
17.10.2020 в 22:16
Пенальти, конечно, спорный, но реализовал четко.
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