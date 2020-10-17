Селезнев забил первый гол после возвращения в УПЛ и дебютный за Колос. ВИДЕО

В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Колос" сыграл на выезде с луганской "Зарей" вничью 1:1.

Форвард гостей Евгений Селезнев вырвал ничью для ковалевцев на 93-й минуте встречи. 35-летний нападающий реализовал пенальти в концовке матча.

Таким образом, Селезнев забил свой первый гол после возвращения в УПЛ и дебютный мяч в футболке "Колоса".

На данный момент Евгений забил 112 голов в рамках чемпионата Украины, у лидеров списка бомбардиров Максима Шацких и Сергея Реброва по 123 забитых мяча.

Видео гола Селезнева в ворота "Зари"