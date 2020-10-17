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Заря - Колос 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Селезнев вырвал ничью, реализовав пенальти в компенсированное время

Заря - Колос 1:1. Обзор матча и видео голов
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В матче 6-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" сыграла с "Колосом" вничью. Счет в матче на 44-й минуте открыл атакующий полузащитник хозяев Владислав Кочергин. Команда под руководством Руслана Костышина все-таки смогла вырвать ничью в самой концовке поединка - на второй компенсированной минуте форвард ковалевцев Евгений Селезнев реализовал 11-метровый удар.

Заря - Колос 1:1
Голы: Владислав Кочергин 44 - Евгений Селезнев 90+2 (пенальти)
Заря: Никита Шевченко, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаев (Сергей Гринь 74), Егор Назарина, Денис Фаворов (Агрон Руфати 73), Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс
Колос: Владислав Кучерук, Максим Максименко, Владимир Лысенко (Евгений Селезнев 46), Евгений Смирный (Евгений Исаенко 79), Евгений Морозко (Денис Костышин 62), Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Никита Кравченко, Павел Ореховский (Андрей Богданов 46), Олег Ильин (Мамаду Ламин Данфа 67), Евгений Задоя
Предупреждения: Денис Фаворов 29, Джоель Абу Ханна 45, Ловро Цвек 59, Владлен Юрченко 47, 90+1
Удаление: Владлен Юрченко 90+1

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ Колос (Ковалевка)
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