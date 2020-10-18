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Федык: Динамо создало много моментов у наших ворот, на что мы не смогли ответить
Наставник "Руха" высказался после матча
Наставник "Руха" Иван Федык высказался после матча 6-го тура УПЛ против "Динамо" (0:2).
"В первом тайме мы действовали организованно в защите. У Динамо до перерыва была одна более-менее серьезная атака, после которой мы и пропустили гол.
Поэтому после перерыва мы были вынуждены идти вперед и открываться. Отмечу, что соперник создал много моментов у наших ворот, а нам ответить не удалось. Мы уступили. В целом, счет матча закономерен", — цитирует Ивана Федыка официальный сайт "Руха" .
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wavo21
18.10.2020 в 11:34
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