Федык: Динамо создало много моментов у наших ворот, на что мы не смогли ответить

Наставник "Руха" Иван Федык высказался после матча 6-го тура УПЛ против "Динамо" (0:2).

"В первом тайме мы действовали организованно в защите. У Динамо до перерыва была одна более-менее серьезная атака, после которой мы и пропустили гол.

Поэтому после перерыва мы были вынуждены идти вперед и открываться. Отмечу, что соперник создал много моментов у наших ворот, а нам ответить не удалось. Мы уступили. В целом, счет матча закономерен", — цитирует Ивана Федыка официальный сайт "Руха" .