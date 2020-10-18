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Вербич: Динамо – это бренд, тогда как о Шахтере узнали только в последние пару лет

Премьер-лига
(5 голосов)

Словенец рассказал о восприятии украинских клубов на его родине

Вербич: Динамо – это бренд, тогда как о Шахтере узнали только в последние пару лет
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, как в Словении воспринимают украинский футбол.

"Я думаю, что "Динамо" в Словении больше знают, чем "Шахтер". Киевский клуб все знают, это же бренд.

В последние годы не такие результаты, как были раньше, но все знают Шевченко, Лобановского и Блохина. О "Шахтере" узнали в последние пару лет, а "Динамо" – это история. Это самый известный клуб Восточной Европы. 20 лет назад не говорили о "Зените" или "Локомотиве", все говорили о "Динамо". Так же и в Словении", – сказал Вербич в интервью "Бомбардиру".

Ранее Вербич также рассказал, что до перехода в "Динамо" отказал "Аталанте".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Беньямин Вербич
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Комментарии (25)
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scorpius (Ck)
18.10.2020 в 13:25
Беня имеет право на свое мнение. Но цифры и факты говорят немного о другом. Динамо знают по заслугам 70-х - 90-х годов, Шахтер же не так давно признавался самым быстропрогрессирующим клубом 10-летия, но это было не пару лет назад)
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+1
0
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Prideman (Lviv)
18.10.2020 в 13:13
Брехня. Шахтар взяв останній в історії кубок УЄФА. І чемпіоном України ставав більше 10 разів. Тому про нього знають давно, а не пару років.
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+3
-1
болельщик_футбола (Донецк)
18.10.2020 в 13:12
бред высшей марки...
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+2
-2
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
18.10.2020 в 12:54
Так уж и последние пару лет?! )))
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+3
-2
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Serega1111 (Киев)
18.10.2020 в 12:51
Глупая накачка вряд ли поможет делу... Верните сначала себе чемпионство, а то после прошлого чемпионата, где влетели "не бренду" больше 20 очей, это высказывание смотрится так себе
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+4
-1
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Your Friend (Львів)
18.10.2020 в 12:44
Але ж в кротів від правди пердаки запалали.
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+3
-3
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Prideman (Lviv)
18.10.2020 в 13:17
Від якої правди? Шахтар взяв останній в історії кубок УЄФА. Це було не пару років назад. І чемпіоном України ставав більше 10 разів. Регулярно грає у груповому турнірі ЛЧ останніми роками. Тому про нього знають давно, а не пару років. Просто Вербіч грає за Динамо, а оскільки останніми роками у Динамо конкурувати з Шахтою не дуже виходить, то залишається мірятися словесним батлом
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+2
-1
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Инспектор ( )
18.10.2020 в 12:41
Когда игрок попадает в ДК, ему внушают что Динамо такой же великий клуб как Реал или Бавария. Так что ничего удивительного в словах Вербича не нахожу
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+2
-3
krakow (Херсон)
18.10.2020 в 12:41
Никогда не понимал штамп - "Восточная Европа". По каким признакам, определяется этот термин?...Насчет Вербича.Ну,хороший игрок,как и хороший актер,не всегда умный человек.
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+2
-3
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Prideman (Lviv)
18.10.2020 в 13:18
За географічної ознакою або за колишнім залізним занавісом. Якщо ти пам'ятаєш що це таке. Це всі країни у Європі, які були за СРСР у соціалістичному таборі.
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+3
0
Алекс1955 (Донецк)
18.10.2020 в 12:36
На каком хуторе он жил?
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+1
-4
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
18.10.2020 в 12:40
Ну точно не на Горлавкє і не на Макєєвкє .
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+4
-2
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Kolibri (Киевоград)
18.10.2020 в 12:19
Такое звезда, как его клуб бренд))))
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+1
-4
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Kolibri (Киевоград)
18.10.2020 в 12:17
Ага, только последние года забыли про этот бренд))))
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+2
-4
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
18.10.2020 в 12:17
Динамо - великий клуб 20 століття, нещодавно стаття була про такі клуби як Динамо, Стяуа, Цверна Звєзда, які на сьогодні лише тінь від колишньої величі. А про кротів в Європі вже років 20 знають, а не "пару років". Кубок УЄФА виграли вже 11 років як. Тобто схоже на банальний "ліз-ліз".
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+7
-4
мы за динамо (киев)
18.10.2020 в 12:33
справа не в виграші якогось кубка. простої арифметики тут не достатньо. вкдк це був і є авторитетний клуб, флагман, царь. а шд лише конкурент(самі себе призначили), претендент на шось там. вічний підтанцювальник. не в міру наглуватий. те шо царь трохи збіднів? ну то таке.
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+3
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
18.10.2020 в 12:16
Даже в Эстонии знают, что Шахтёр уже более 10 лет обладатель кубка УЕФА. А в Словении узнали об этом только 2 года назад ?
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+3
-4
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
18.10.2020 в 12:50
Що ж ви так абладатєля ізвєсного ігнорували , що пасуться вже на Олімпійському . Негоже так із епохальними , навіть в Естонії так не вчинили б !
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.10.2020 в 12:14
Все вірно каже, кротів знають по їх так званому президенту вбивці та шахраю...
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+4
-2
мы за динамо (киев)
18.10.2020 в 12:11
за бразильців у футбольному світі знали і без шд. і в 21 і в 20 вєкє.
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+3
-1
дедушка (Сумы)
18.10.2020 в 12:06
Для тех кто на бронепоезде; бренд Динамо -это бренд 20 века,а в 21 это жалкое подобие бренда,в отличии от Шахтёра.Вся надежда на Луческу
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+6
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.10.2020 в 12:03
Шахтёр знают в Европе хорошо, Вербич кривит душой.
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+3
-4
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Lvivevhen (Lviv)
18.10.2020 в 12:05
О чем вы? Он же сказал, что Шахтер знают, но Динамо имеет историю длиннее в Европе. Какая душа? Какое кривление?
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+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.10.2020 в 12:09
Шахтер знают в Европе не пару лет,как он говорит,а уже несколько десятилетий.
+1
-3
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Prideman (Lviv)
18.10.2020 в 13:22
Ти неуважно читаєш. Вербіч сказав, що Шахтар знають у Європі лише останні пару років. А це явно неправда.
0
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