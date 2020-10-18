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Вербич: Динамо – это бренд, тогда как о Шахтере узнали только в последние пару лет
Словенец рассказал о восприятии украинских клубов на его родине
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, как в Словении воспринимают украинский футбол.
"Я думаю, что "Динамо" в Словении больше знают, чем "Шахтер". Киевский клуб все знают, это же бренд.
В последние годы не такие результаты, как были раньше, но все знают Шевченко, Лобановского и Блохина. О "Шахтере" узнали в последние пару лет, а "Динамо" – это история. Это самый известный клуб Восточной Европы. 20 лет назад не говорили о "Зените" или "Локомотиве", все говорили о "Динамо". Так же и в Словении", – сказал Вербич в интервью "Бомбардиру".
Ранее Вербич также рассказал, что до перехода в "Динамо" отказал "Аталанте".
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