Вербич: Динамо – это бренд, тогда как о Шахтере узнали только в последние пару лет

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, как в Словении воспринимают украинский футбол.

"Я думаю, что "Динамо" в Словении больше знают, чем "Шахтер". Киевский клуб все знают, это же бренд.

В последние годы не такие результаты, как были раньше, но все знают Шевченко, Лобановского и Блохина. О "Шахтере" узнали в последние пару лет, а "Динамо" – это история. Это самый известный клуб Восточной Европы. 20 лет назад не говорили о "Зените" или "Локомотиве", все говорили о "Динамо". Так же и в Словении", – сказал Вербич в интервью "Бомбардиру".