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Крузейро выплатил Заре долг по Виллиану Гомесу

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильский клуб погасил свою задолженность перед луганчанами

Крузейро выплатил Заре долг по Виллиану Гомесу
Новина українською

"Крузейро" выплатил "Заре" остаток долга за форварда Виллиана Гомеса, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Сумма задолженности составляла 1 миллион и 384 тысячи евро.

Отметим, что ранее ФИФА отклонила апелляцию "Крузейро" по отмене трансферного бана. ФИФА отказалась отменять свое решение до тех пор, пока клуб не погасит свои задолженности перед другими клубами.

Теперь в "Крузейро" надеются, что им вновь разрешат совершать маневры на трансферном рынке.

Виллиан Гомес перешел в "Крузейро" в 2016 году из "Металлиста", однако по условиям бразильцы должны были заплатить часть суммы "Заре".

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В статье: Заря (Луганск) Виллиан Гомес Крузейро (Белу-Оризонти)
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
18.10.2020 в 14:06
ну, щас в Заре наступит зарплатный праздник)
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