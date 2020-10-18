  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хочолава: В матче с Львовом сделали ставку на ранний гол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хочолава: В матче с Львовом сделали ставку на ранний гол

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" вчера добыли разгромную победу со счетом 5:1

Хочолава: В матче с Львовом сделали ставку на ранний гол
Новина українською

Защитник "Шахтера" Давит Хочолава рассказал о победе над "Львовом" (5:1) в 6-м туре УПЛ.

– Команда, которая вышла на поле, показала хороший футбол и характер. Выиграли уверенно.

– Прижать соперника с первых минут – это план на игру?

– Да, был план такой. Хотели сразу забить. Знали, что в случае длительных неудачных действий могли понервничать или матч мог пойти не так. Была главная задача – забить быстро, у нас это получилось несколько раз. Это очень хорошо, - сказал Хочолава в эфире "Футбол NEWS".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Давид Хочолава
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...