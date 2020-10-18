Хочолава: В матче с Львовом сделали ставку на ранний гол

Защитник "Шахтера" Давит Хочолава рассказал о победе над "Львовом" (5:1) в 6-м туре УПЛ.

– Команда, которая вышла на поле, показала хороший футбол и характер. Выиграли уверенно.

– Прижать соперника с первых минут – это план на игру?

– Да, был план такой. Хотели сразу забить. Знали, что в случае длительных неудачных действий могли понервничать или матч мог пойти не так. Была главная задача – забить быстро, у нас это получилось несколько раз. Это очень хорошо, - сказал Хочолава в эфире "Футбол NEWS".