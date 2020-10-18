Олимпик - Ворскла 0:1. Трудности их только закаляют

Матч "Ворсклы" и "Олимпика" вполне мог претендовать на статус центрального. Оба коллектива ударно начали сезон, добыв по три победы в пяти турах. Команды вызывают симпатию из-за того, что стараются играть в футбол атакующий, с быстрым передвижением мяча и отказом от примитивных навесов с фланга.

Однако всему мешал COVID. Он подставил подножку полтавчанам, атаковав нескольких ключевых игроков, и главного тренера в придачу. Командовал парадом сегодня Сергей Долганский, а Юрий Максимов на игру не отправился. Можно заметить, что состав "Ворсклы" был достаточно боевым, но стоит присмотрется внимательнее. Из-за отсутсвия Яворского гости вернулись к схеме с четырьмя защитниками, а на скамейке запасных было сразу несколько представителей молодежной команды. Согласитесь, не самые простые условия.

Потери соперника немного расслабили "Олимпик", главный тренер которого выпустил не совсем боевой состав. Основной форвард донецкого клуба, Шахаб Захеди, остался на скамейке запасных, а на его позиции оказался Каргбо. Странный шаг Игоря Климовского. Это все равно, что отправиться на охоту за дичью, но вместо ружья с патронами взять с собой рогатку. С первых минут свой шанс получил также Фабрисио Альваренга, однако ни чем особым запомниться не успел.

Сам матч оставлял желать лучшего. "Ворскла" решила сегодня особо не геройствовать и играть исключительно от обороны. Не прошло и десяти минут после стартового свистка, как судьба-злодейка вновь начала строить козни. Сапай потянул мышцу и Долганскому пришлось выпускать юного Челядина. Количество молодых игроков в составе гостей увеличивалось.

"Олимпик" практически в одиночку вел игру в первой половине, но отсутсвие Шахаба и Бенито не прошло бесследно. Большинство ударов, которых до свистка на перерыв было пять, приходились с дальней дистанции и практически не несли опасности. Даже когда мяч летел в створ, Ризнык всегда контролировал ситуацию, доказывая, что не зря был вызван в сборную Украины. Донецкому клубу не хватало сегодня концентрации и агрессивности. Вероятно, они заранее уверовали в свою победу, читая новости о проблемах полтавского клуба. Будет хорошим опытом для команды.

Однако дело не только в концентрации хозяев. Нельзя не отдать должное "Ворскле", которая играла практически безупречно в обороне, не давая сопернику много возможностей для взятия ворот. Во втором тайме полтавчане стали посмелее и начали переходить к атакующим действиям. Благо для них, защита "Олимпика" смотрелась не очень уверенно и даже поучаствовала в единственной голевой атаке. Пуцлин зацепился за мяч после заброса и скинул его на Кулача. Форвард пробил не очень качественно, однако Снурницын, подставив свою ногу под удар, подкорректировал полет круглого, который приземлился за линией ворот Кичака. Вот так, списанная всеми, нами в том числе, "Ворскла" повела в счете.

"Олимпик" тут же двинулся в атаку, но гости всеми силами вцепились в победный счет и уже не отдали его. Отдельно отметим Якубу, который уже в компенсированное время заработал вторую желтую карточку, оставив на две минуты "Ворсклу" в меньшинстве. Однако назвать его антигероем язык не повернется - Шахаб в этой ситуации выбегал практически 1 на 1 с Ризныком, и Наджиб всеми силами спасал команду. Защитник в целом провел очень хороший матч.

Итог. Недоброжелатели снова могут сказать, что "Ворскле" сегодня повезло, ведь соперник не настроился на игру, а гол был забит после рикошета. Но не это главное. Основаная мораль в другом - полуразбитая команда, приехавшая без главного тренера, сумела не только дать бой, но и вырвать победу. Такой вот получился полтавский ответ COVID-19.

Команда Климовского немного разочаровала. Наставник решил дать шанс некоторым футболистам замены, которых мы вряд ли увидим на поле в ближайшее время. Пока что донецкий коллектив не достиг того уровня, при котором может легко добывать победы на одном классе. До игры мы вспоминали, что в этом сезоне "Олимпик" проигрывал только грандам. Стоит записывать "Ворсклу" в их число?

Олимпик - Ворскла 0:1

Гол: Владислав Кулач 70

Олимпик: Артём Кичак, Тарас Завийский (Андрей Кравчук 75), Фабрисио Альваренга (Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 58), Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 84), Руслан Бабенко, Ибрагим Каргбо (Захедитабар Шахаб 58), Евгений Пасич, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло (Даниэль Романовский 84)

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай (Артем Челядин 12), Давид Пуцлин, Даниил Семилет (Даниил Кравчук 46), Денис Васин (Дмитрий Щербак 65), Пап-Альюн Ндиайе

Предупреждения: Максим Тейшейра 45, Фабрисио Альваренга 47 - Наджиб Якубу 46, 90+1

Удаление: Наджиб Якубу 90+1