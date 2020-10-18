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Олимпик - Ворскла 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная выездная победа полтавчан

Олимпик - Ворскла 0:1. Обзор матча и видео гола
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В рамках 6-го тура чемпионата Украины встречались донецкий "Олимпик" и полтавская "Ворскла". Гостей на этот поединок вывел тренер вратарей Сергей Долганский - наставник команды Юрий Максимов и несколько ключевых футболистов полтавчан получили положительные тесты на COVID-19. Единственный и победный мяч в игре забил Владислав Кулач, 27-летний форвард отличился голом на 70-й минуте встречи.

Олимпик - Ворскла 0:1
Гол: Владислав Кулач 70
Олимпик: Артём Кичак, Тарас Завийский (Андрей Кравчук 75), Фабрисио Альваренга (Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 58), Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 84), Руслан Бабенко, Ибрагим Каргбо (Захедитабар Шахаб 58), Евгений Пасич, Евгений Цымбалюк, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло (Даниэль Романовский 84)
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай (Артем Челядин 12), Давид Пуцлин, Даниил Семилет (Даниил Кравчук 46), Денис Васин (Дмитрий Щербак 65), Пап-Альюн Ндиайе
Предупреждения: Максим Тейшейра 45, Фабрисио Альваренга 47 - Наджиб Якубу 46, 90+1
Удаление: Наджиб Якубу 90+1

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В статье: Ворскла (Полтава) Олимпик (Донецк) УПЛ
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Комментарии (2)
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alex69 (Париж)
18.10.2020 в 17:55
смотри 1м46сек
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Кююмалайнен (Київ)
18.10.2020 в 17:00
Обзор матча вижу, а где видео гола?
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