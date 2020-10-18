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Вербич: У Луческу нет фаворитов. Он видит команду, в которой все одинаковые

Премьер-лига
(1 голосов)

Беньямин оценил работу румынского специалиста

Вербич: У Луческу нет фаворитов. Он видит команду, в которой все одинаковые
Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился мыслями насчет работы под руководством Мирчи Луческу.

- Мне очень понравилось, как Луческу видит команду и оценивает. У него нет фаворитов. Он видит команду, в которой все одинаковые. И каждому из команды он дал шанс. Как молодым, так и самым опытным. Футболистам, которые лучше остальных проявили себя на тренировке, он предоставил место в первой команде.

Это мне очень нравится, потому что он не субъективно смотрит, никто на него не влияет. Он своей головой думает. Для него самое важно - сконцентрироваться только на футболе и не думать больше ни о чем. Он – профессионал.

- "Динамо" навяжет серьезную борьбу "Шахтеру" в этом сезоне?

- Думаю, да, - рассказал Вербич.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
18.10.2020 в 16:58
Он просто тебя не видит в составе, а так то норм)))
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