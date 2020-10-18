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Вербич: У Луческу нет фаворитов. Он видит команду, в которой все одинаковые
Беньямин оценил работу румынского специалиста
Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился мыслями насчет работы под руководством Мирчи Луческу.
- Мне очень понравилось, как Луческу видит команду и оценивает. У него нет фаворитов. Он видит команду, в которой все одинаковые. И каждому из команды он дал шанс. Как молодым, так и самым опытным. Футболистам, которые лучше остальных проявили себя на тренировке, он предоставил место в первой команде.
Это мне очень нравится, потому что он не субъективно смотрит, никто на него не влияет. Он своей головой думает. Для него самое важно - сконцентрироваться только на футболе и не думать больше ни о чем. Он – профессионал.
- "Динамо" навяжет серьезную борьбу "Шахтеру" в этом сезоне?
- Думаю, да, - рассказал Вербич.
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