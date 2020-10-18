Марлос о матче с Реалом: Надо быть мужчинами на поле и показывать хороший футбол

Вингер донецкого "Шахтера" Марлос поделился мыслями насчет разгромной победы "горняков" над "Львовом" в матче 6-го тура УПЛ и высказался насчет предстоящего поединка против мадридского "Реала" в рамках Лиги чемпионов.

- Эта победа покажет, что у "Шахтера" есть сильные футболисты. У нас выбыло 9 игроков. Но матч со "Львовом" показал, что у нас есть хорошая группа игроков, хорошая молодежь. Отлично сыграли.

- Впереди матч с "Реалом". У вас вылетело 9 футболистов, теперь еще Коваленко выпал. Хуже ситуации не придумаешь?

- Надо быть мужчинами на поле и показывать хороший футбол, – рассказал Марлос.

Напомним, "Шахтер" сыграет с "Реалом" в Мадриде 21-го октября. Начало встречи - 19:55.