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Марлос о матче с Реалом: Надо быть мужчинами на поле и показывать хороший футбол
Вингер "горняков" прокомментировал победу над "Львовом"
Вингер донецкого "Шахтера" Марлос поделился мыслями насчет
- Эта победа покажет, что у "Шахтера" есть сильные футболисты. У нас выбыло 9 игроков. Но матч со "Львовом" показал, что у нас есть хорошая группа игроков, хорошая молодежь. Отлично сыграли.
- Впереди матч с "Реалом". У вас вылетело 9 футболистов, теперь еще Коваленко выпал. Хуже ситуации не придумаешь?
- Надо быть мужчинами на поле и показывать хороший футбол, – рассказал Марлос.
Напомним, "Шахтер" сыграет с "Реалом" в Мадриде 21-го октября. Начало встречи - 19:55.
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