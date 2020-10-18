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Климовский: У Ворсклы за весь матч был всего один момент

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Олимпика" подвел итоги поражения от полтавчан

Климовский: У Ворсклы за весь матч был всего один момент
Новина українською

Главный тренер донецкого "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал поражение от "Ворсклы" в матче 6-го тура УПЛ.

"У Ворсклы за весь матч был всего один момент и соперник его использовал. Мы же полностью контролировали игру, имели ряд возможностей для взятия ворот, но не смогли их реализовать. Обидно проигрывать такие матчи. Олимпик не заслуживал поражения.

Но ничего уже не изменишь. Будем двигаться дальше. Я поблагодарил ребят за игру. К футболистам претензий у меня нет. Почему не вышел с первых минут Шахаб? Он выпал на несколько дней из-за болезни, и не прошел с нами полностью весь подготовительный цикл к этому матчу. Мы решили его придержать и выпустить во втором тайме", - рассказал Климовский.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олимпик (Донецк) УПЛ Игорь Климовский
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Источник:
olimpik.com.ua

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Комментарии (2)
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Їжак Сергій (Маріуполь)
18.10.2020 в 19:01
"Заслуживали", "не заслуживали", "имели много моментов", "у них был всего один момент"... И многие тренеры так... Детский сад... )))
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Pixelsavenue (Kiev)
18.10.2020 в 18:48
Наверное надо было Шахаба выпускать с самого начала. У Каргбо есть талант, но мастерство еще на начальном уровне
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