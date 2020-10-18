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Климовский: У Ворсклы за весь матч был всего один момент
Наставник "Олимпика" подвел итоги поражения от полтавчан
Главный тренер донецкого "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал
"У Ворсклы за весь матч был всего один момент и соперник его использовал. Мы же полностью контролировали игру, имели ряд возможностей для взятия ворот, но не смогли их реализовать. Обидно проигрывать такие матчи. Олимпик не заслуживал поражения.
Но ничего уже не изменишь. Будем двигаться дальше. Я поблагодарил ребят за игру. К футболистам претензий у меня нет. Почему не вышел с первых минут Шахаб? Он выпал на несколько дней из-за болезни, и не прошел с нами полностью весь подготовительный цикл к этому матчу. Мы решили его придержать и выпустить во втором тайме", - рассказал Климовский.
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