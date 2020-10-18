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Руслан Костышин: Ощущение, что в матче с Зарей мы могли больше
Наставник "Колоса" подвел итоги ничьи с "Зарей"
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал
"Такое ощущение, что вчера мы могли больше. Пусть это не выглядит вызывающе и пусть не думают, что тренер "Колоса" где-то перегибает, но мне кажется, что на этот день мы могли сыграть лучше. Да, мы спаслись, ничья с "Зарей" для нас, пока, очень качественный результат, поскольку луганчане в этом сезоне отобрали уже очки и у "Динамо", и у "Шахтера".
Не хватает болельщиков. Я когда узнал, что "Заря" возвращает билеты был расстроен и даже возмущен. Почему на еврокубки можно болельщиков, а на матче УПЛ нет? Это неуважение к другим клубам. Получается "Динамо" и "Шахтеру" можно, а другим нельзя. Это как разрешать в кинотеатрах смотреть американские фильмы зрителям, а украинские нет. Или на международных матчах коронавирус становится слабее? Я не знаю, что они думают, федерация, или МОЗ.
Жаловаться на кадровые проблемы, когда у нас на замену вышли такие футболисты как Богданов и Селезнев, неуместно. Одни получают травмы – другие играют. Благодаря президенту у нас в обойме есть достаточное количество квалифицированных игроков, 24 футболиста хорошего качества. И если кто-то получает травму, у меня нет большого переживания, что у нас не получится игра", – рассказал Костышин.
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