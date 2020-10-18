Александрия - Ингулец 4:3. Желто-красное дерби с характером, но без кульминации

Обе команды попали в довольно непростую ситуацию из-за эпидемии коронавируса. У "Александрии" потерь было гораздо больше, в частности, по разным причинам не могли играть Гречишкин, Мирошниченко, Безбородко, Ковалец, Панькив, Билык, Гордиенко, Банада, Довгий и другие. Как следствие, Владимиру Шарану пришлось не только использовать футболистов из дубля, но и менять тактику. Едва ли не впервые в официальном матче "Александрия" играла с тремя центральными защитниками.

Очень вовремя вернулся Валерий Бондаренко, рядом с ним играли Бабогло и 20-летний Мельник. Ворота при этом защищал 18-летний Вячеслав Борисенко. Еще один дебютант - Никита Дудка, который вышел в центре поля рядом с Василием Грицук. Фланги обороны Шаран поручил Пашаеву (справа) и Лучкевичу (слева). Мишенко и Третьяков располагались по краям полузащиты, а на острие действовал Устименко.

Главной потерей "Ингульца", похоже, стал Сергей Лавриенко - его на тренерском мостике в этом матче заменил Валерий Шаповалов. Вместо дисквалифицированного Лупашко играл Семенко, на левом фланге полузащиты впервые в новой команде играл Янаков, под которым в защите располагался Фатеев, а не Квасный или Синегуб, которые выходили в предыдущих матчах. Ну и довольно неожиданно на острие появился Бартулович, хотя Ситчинава попал в заявку и вышел на замену сразу после перерыва.

А заменил Ника центрального полузащитника Семенко, поскольку "Ингулец" перед самым перерывом получил численное преимущество. Валерий Лучкевич заработал сначала желтую в игровом эпизоде, а затем его спровоцировал Коваленко - второе предупреждение и удаление для "Александрии". Все бы ничего, одна проблема для "Ингульца" - на тот момент он уже проигрывал с разницей в три мяча.

Если взять всех новичков высшего дивизиона, то на старте сезона петровцы зарекомендовали себя как наиболее организованная команда, что касается действий в обороне. Однако именно в этом матче "Ингулец" выглядел бездарно. Уже с первого удара гости пропустили. Конечно, исполнение у Грицука получилось на славу - из точки в точку, как любит говорить Виктор Леоненко. Но перед этим ветровцы позволили Василию спокойно принять мяч после вбрасывания из аута и обыграть двух защитников перед тем как пробить.

Прошло всего три минуты, как "Ингулец" во второй раз провалился по центру. На этот раз Устименко легко обыграл Ковалева и Павлова и пробил в нижний угол. На 35-й гол организовали центральные защитники "Александрии". После подачи со штрафного из глубины поля Бабогло дотянулся до мяча и сбросил на Бондаренко, который с четырех метров не промахнулся. Наконец гол в свои ворота привез Крынский - голкипер выбил мяч так, что его сумел перехватить Дудка. 20-летний хавбек не стал пасовать на партнера, а спокойно пробил над вратарем.

На самом деле "Ингульцу" еще повезло, что перед свистком на перерыв удалось один гол отыграть - банальный прострел от Балана в район 11-метровой отметки замкнул Коваленко. И вот это расслабление "Александрии" в конце первого тайма, которое обернулось пропущенным и удалением, вылезло ей боком во втором тайме.

Хотя нельзя сказать, что окрыленный "Ингулец" вдавил "Александрию" в ее штрафную. Да, петровцы шли вперед, однако подопечные Шарана сами себе создавали проблемы. Ведь фол Грицука на Бартуловичн явно был неоправданным - хорват прорывался в штрафную, но по лицевой линии, к тому же на него выскакивал Бабогло. В конце концов, сам Младен четко исполнил приговор.

По схожему сценарию "Ингулец" сократил отставание до минимума. Мельник не успел к мячу на подборе, при этом Янаков прокидал бы в сторону от ворот. Денис и забил с отметки, хотя Борисенко был близок к тому, чтобы потянуть удар в правый нижний угол. На тот момент, кстати, команды уже были в равных составах. На 69-й минуте "Александрия" убегала в контратаку и Павлов в крайне грубом подкате сыграл против Устименко - Сергей Бойко, который не скупился на карточки в этом матче, достал из кармана сразу красную.

Тем не менее, "Ингулец" явно поймал волну, тогда как "Александрия" поплыла. Только удачное перемещение Борисенко по линии и удар Запорожца откровенно по центру спас хозяев от четвертого гола. Еще в одном эпизоде ​​Бартуловичу не хватило малости, чтобы замкнуть подачу на дальнюю штангу. Но на финальный штурм "Ингульца" не хватило. Компенсированное время петровцы играли стоя. К тому же в резерве Шарана нашлись опытные игроки (Ситало и Дубра), которым удалось успокоить команду на последних минутах и ​​отстоять победу в этом ярком и в определенной степени странном областном дерби

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18 октября. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Ингулец" 4:3

Голы: Грицук 7, Устименко 10 Бондаренко 35, Дудка 41 - Коваленко 44, Бартулович 67 пен, Янаков 74 пен.

"Александрия": Борисенко - Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Мельник, Лучкевич - Третьяков (Задерака 89), Грицук, Дудка (Дубра 80), Мишенко - Устименко (Ситало 72)

Тренер: Владимир Шаран

"Ингулец": Крынский - Балан, Павлов, Ковалев, Фатеев (Квасный 75) - Кучеренко - Коваленко, Семенко (Ситчинава 46), Запорожец, Янаков - Бартулович

И.о. тренера: Валерий Шаповалов

Арбитр: Сергей Бойко

Предупреждения: Лучкевич 28 Пашаев 33, Мишенко 58, Мельник 73, Шаран 75 - Янаков 24 Коваленко 45, Кучеренко 48, Балан 52

Удаление: Лучкевич 45 (вторая желтая) - Павлов 70