Александрия - Ингулец 4:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура УПЛ "Александрия" вышла победителем с "голевой перестрелки" в матче с "Ингульцем". Подопечные Владимира Шарана забили четыре мяча в первом тайме, отметились: Грицук, Устименко, Бондаренко и Дудка. Во второй половине встречи команда Сергея Лавриненко смогла перестроиться и отыграть три мяча, но для победы этого было недостаточно.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Шестой тур

18 октября. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Ингулец" 4:3

Голы: Грицук 7, Устименко 10 Бондаренко 35, Дудка 41 - Коваленко 44, Бартулович 67 пен, Янаков 74 пен. 18 октября. Александрия. Стадион "Ника"Грицук 7, Устименко 10 Бондаренко 35, Дудка 41 - Коваленко 44, Бартулович 67 пен, Янаков 74 пен.

"Александрия": Борисенко - Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Мельник, Лучкевич - Третьяков (Задерака 89), Грицук, Дудка (Дубра 80), Мишенко - Устименко (Ситало 72)

Тренер: Владимир Шаран

"Ингулец": Крынский - Балан, Павлов, Ковалев, Фатеев (Квасный 75) - Кучеренко - Коваленко, Семенко (Ситчинава 46), Запорожец, Янаков - Бартулович

И.о. тренера: Валерий Шаповалов

Арбитр: Сергей Бойко

Предупреждения: Лучкевич 28 Пашаев 33, Мишенко 58, Мельник 73, Шаран 75 - Янаков 24 Коваленко 45, Кучеренко 48, Балан 52

Удаление: Лучкевич 45 (вторая желтая) - Павлов 70