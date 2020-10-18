СК Днепр-1 - Десна 2:0. Обзор матча и видео голов

В последнем матче шестого тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимал "Десну". И можно сказать, что днепряне сотворили сенсацию, особенно если учитывать ужасную форму хозяев в начале текущего сезона УПЛ. Подопечные Игора Йовичевича дважды сумели поразить ворота черниговской команды - отметились голами Назаренко и Довбик. Таким образом, "Днепр-1" одержал свою первую победу в нынешней кампании национального первенства.

СК Днепр-1 - Десна 2:0

Голы: Александр Назаренко 2, Артем Довбик 49 (пен.)

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Артем Довбик (Алексей Чичиков 84), Игорь Когут (Арсений Батагов 65), Сергей Булеца (Франциско Ди Франко 65), Сергей Логинов, Дуглас Силва, Владислав Дубинчак, Александр Назаренко (Дмитрий Коркишко 78), Александр Пихалёнок (Сергей С.Кравченко 84), Даниил Игнатенко

Десна: Евгений Паст, Владислав Огиря (Дмитрий Хлёбас 77), Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев, Михаил Мудрик (Егор Картушов 60), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Илья Шевцов 77), Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Максим Имереков, Максим Дегтярёв (Леван Арвеладзе 60)

Предупреждения: Владимир Адамюк 44, Даниил Игнатенко 76 - Андрей Мостовой 31, Егор Картушов 62