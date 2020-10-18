Йовичевич после победы над Десной: Будем скромны, будем пахать, рыгать и идти дальше

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич поделился мыслями после победы над "Десной" в матче 6-го тура УПЛ.

- Вы на некоторое время закрыли клуб от общения с прессой, чтобы не мешали готовиться. Прокомментируйте цикл подготовки и футбол, который был сегодня.

- Думаю, что сегодня команда заслужила победу. Пауза, которая была в чемпионате помогла нам объединиться и лучше изучить друг друга, понять идею. И план на матч был выполнен почти досконально. Во многом помог нам быстрый гол, который нарушил планы "Десны". Эта команда очень хороша и неприятная для соперника, имеет индивидуально сильных футболистов, которые могут сыграть остро на контратаках. В этом чемпионате они потерпели первое поражение. Мы не дали им почти ничего создать, потому что наша структура игры вышла, и это радует меня как тренера. Это придаст нам уверенности в дальнейшем движения.

- Вы постоянно подсказывали играть вперед. Это часть стратегии?

- Один из моих принципов - играть на половине поля соперника. Таким образом мы забили первый гол - из-за прессинга, который не дал "Десне" выйти из обороны. Мы еще должны немножко научить не садиться назад, когда соперник давит. Должны повысить линию и уменьшить возможности соперника для маневра. Тогда остаются только длинные передачи, которые должна видеть перед собой линия обороны. Еще раз скажу, что выполнили план на матч. Делали то, что планировали, с мячом, а без него закрывали определенное пространство. Полностью контролировали мяч и пространство.

- Назовите главное из того, что во время паузы вам удалось изменить в команде?

- Когда приходит новый тренер, проходит маленькая революция. Всегда есть желание изменить ход событий и психологическое состояние команды. Мы за это время много работали и продолжаем работать над повышением психологического состояния. Футбол - игра эмоций. Насколько они у тебя есть, насколько ты улыбаешься, настолько твой футбол может быть успешным. Есть еще нюансы. Еще много работы, чтобы команда полностью восприняла наши идеи. Сегодня все в команде молодцы, показали психологическую мощь, мощь, единство, агрессивность и желание победить очень и очень неудобную команду.

- Мы успели провести матч со зрителями, сегодня снова трибуны были пусты. Что скажете болельщикам, которые радуются вместе с командой?

- Эту победу я посвящаю болельщикам. В последнем матче, когда мы забили гол на последних секундах, я увидел, насколько они для нас важны. Нашими победами хотим вернуть болельщиков на трибуны. Будем скромны, будем пахать, рыгать и идти от матча к матчу и надеемся, что болельщики вернутся на трибуны. Знаем, что непростая ситуация с COVID-19, и должны быть ответственными.