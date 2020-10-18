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Суркис: Трансфер Костевича был согласован, просто Луческу ожидал его зимой
Президент "Динамо" прокомментировал слухи вокруг Костевича, Клейтона и Линкольна
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг киевского клуба.
- Была информация по Костевичу, что Луческу не хотел его трансфера.
- Мне надоело опровергать то, что не соответствует действительности. Все приходящие игроки согласованы с главным тренером. Другое дело, заиграет он или нет. Этот трансфер был согласован, просто Мирча ожидал этого футболиста зимой. Так было договорено. Но получилось раньше.
Он адаптируется, поймет модель и структуру игры "Динамо". Если он будет соответствовать уровню команды, он нам поможет. Если нет - тогда будем отдавать его в аренду или продавать. Но сейчас он игрок "Динамо", только от него зависит, чтобы он понравился главному тренеру.
- Почему по Клейтону так долго принимали решение, он был на базе, набирал форму?
- Он долго не играл. Мы дали ему возможность привести себя в порядок. Он и сегодня не находится в должном состоянии. Потренируется с командой, поймет принципы Мистера. Если он нам будет нужен - подпишем длительный контракт.
- По Линкольну была информация, что не успели подписать с ним контракт.
- Это не соответствует действительности. Люди, представляющие наши интересы в Бразилии, предложили нам этот трансфер. Мы отреагировали на него, но не успевали. А то, что говорят, что мы не успели, готовились его купить в последний день трансферного окна - это не соответствует действительности. Мы за ним следили и продолжаем следить. Он мало играет. Молодой, а у нас своих много молодых перспективных, которых надо растить. Сборная это доказала, - рассказал Суркис.
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