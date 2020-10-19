Рябоконь: Некоторые футболисты не сыграли против Днепра-1 и примерно на своем уровне

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал поражение своей команды в матче с "Днепром-1" .

- Результат сегодня не в вашу пользу. Каким вы увидели сегодня футбол?

- Результат на табло. Неудачно мы начали и первый тайм, и второй. Дали сопернику фору. "Днепр-1" интересно выглядел. Наверное, мы сегодня не наиграли даже на ничью. Поздравляю "Днепр-1" с первой победой.

- Насколько первый гол повлиял на матч, на вашу установку?

- Конечно, повлиял существенно. Но это было в первом тайме. Второй начался с того же самого. Мы еще не разбирали подробно эти моменты, но некоторые футболисты сегодня не сыграли и примерно на своем уровне. Есть, над чем задуматься.

- Насколько это поражение может повлиять на команду психологически, ведь "Днепр-1" далеко не лидер?

- Мы тоже не лидеры, и вся борьба только завязывается. Кто знает, что будет через несколько туров. "Днепр-1" можно поздравить. Думаю, у команды все наладится. А нам, очевидно, нужно пересмотреть некоторые вещи, касающиеся состава. У всех сейчас есть определенные проблемы - кто-то болеет, кто-то восстановился. В любом случае тот состав, который играл сегодня, выглядел не в полную силу. Почему так получилось, надо спокойно проанализировать и сделать выводы.