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Игрок Днепра-1 видит переломный момент не в победе над Десной, а в матче Кубка

Премьер-лига
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Рассказывает о выходе команды из "ямы"

Игрок Днепра-1 видит переломный момент не в победе над Десной, а в матче Кубка
Новина українською

Игрок "Днепр-1" Игорь Когут прокомментировал победу 2: 0 над черниговской "Десной" в матче 6 тура УПЛ.

Мы настраивались на этот матч, хотели одержать первую победу в сезоне, всю неделю смотрели "Десну", рассматривали сильные и слабые стороны. Тренер нас мотивировал, он верил в нас, а мы поверили в себя.

Переломный момент для "Днепра-1"? Он был тогда, когда Бодя Сарнавский отразил пенальти в матче на Кубок на 94 минуте. Мы все были рады, у нас была "яма", нечего скрывать. Надеюсь, что мы из нее вылезли.

Тренер поблагодарил нас за игру. Говорит, что мы выполняем его задачи и он видит в нас потенциал на будущее.

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В статье: Десна (Чернигов) Кубок Украины Богдан Сарнавский Игорь Когут СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Профутбол

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