Игрок Днепра-1 видит переломный момент не в победе над Десной, а в матче Кубка

Игрок " Днепр-1 " Игорь Когут прокомментировал победу 2: 0 над черниговской "Десной" в матче 6 тура УПЛ.

Мы настраивались на этот матч, хотели одержать первую победу в сезоне, всю неделю смотрели "Десну", рассматривали сильные и слабые стороны. Тренер нас мотивировал, он верил в нас, а мы поверили в себя.

Переломный момент для "Днепра-1"? Он был тогда, когда Бодя Сарнавский отразил пенальти в матче на Кубок на 94 минуте. Мы все были рады, у нас была "яма", нечего скрывать. Надеюсь, что мы из нее вылезли.

Тренер поблагодарил нас за игру. Говорит, что мы выполняем его задачи и он видит в нас потенциал на будущее.