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Защитник Олимпика отметил особенность игры Ворсклы и ошибку своей команды
Не воспользовались моментами
Защитник "
Пропустили необязательный гол. Нужно было решать все в первом тайме. Это закон футбола: если ты не используешь свои моменты - тебя наказывают.
Момент с пропущенным голом? Мы разбирали на теории, что полтавчане часто используют дальние упреки в штрафной и тем не менее сделали ошибку именно в таком моменте. Думаю, произошла потеря концентрации.
Если говорить в целом об игре, то мы полностью переиграли соперника. Результат стоит оставить в прошлом. Это поражение не имеет сбить нашу динамику.
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