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Защитник Олимпика отметил особенность игры Ворсклы и ошибку своей команды

Премьер-лига
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Защитник Олимпика отметил особенность игры Ворсклы и ошибку своей команды
Новина українською

Защитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк прокомментировал поражение своей команды в поединке с "Ворсклой" (0:1) в 6 туре УПЛ.

Пропустили необязательный гол. Нужно было решать все в первом тайме. Это закон футбола: если ты не используешь свои моменты - тебя наказывают.

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Момент с пропущенным голом? Мы разбирали на теории, что полтавчане часто используют дальние упреки в штрафной и тем не менее сделали ошибку именно в таком моменте. Думаю, произошла потеря концентрации.

Если говорить в целом об игре, то мы полностью переиграли соперника. Результат стоит оставить в прошлом. Это поражение не имеет сбить нашу динамику.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олимпик (Донецк) УПЛ Евгений Цымбалюк
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Источник:
Олімпік

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