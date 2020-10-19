Защитник Олимпика отметил особенность игры Ворсклы и ошибку своей команды

Защитник " Олимпика " Евгений Цымбалюк прокомментировал поражение своей команды в поединке с "Ворсклой" (0:1) в 6 туре УПЛ.

Пропустили необязательный гол. Нужно было решать все в первом тайме. Это закон футбола: если ты не используешь свои моменты - тебя наказывают.

Момент с пропущенным голом? Мы разбирали на теории, что полтавчане часто используют дальние упреки в штрафной и тем не менее сделали ошибку именно в таком моменте. Думаю, произошла потеря концентрации.

Если говорить в целом об игре, то мы полностью переиграли соперника. Результат стоит оставить в прошлом. Это поражение не имеет сбить нашу динамику.