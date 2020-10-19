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Играл ли Дуглас рукой? Сергей Шебек видит ошибку в решении Монзуль не назначить пенальти в матче Днепр-1 - Десна

Премьер-лига
(2 голосов)

Но найдутся и те, кто будет защищать Екатерину

Играл ли Дуглас рукой? Сергей Шебек видит ошибку в решении Монзуль не назначить пенальти в матче Днепр-1 - Десна
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Резонансный эпизод случился на 72-й минуте матча 6-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Десной". Танковский пробил по воротам "Днепра-1" метров с пяти-шести, Сарнавский не спасал, но подстраховал голкипера защитник Дуглас. Вопрос вот какой – находясь на линии ворот, чем бразилец выбил мяч: рукой, плечом, головой?

Монзуль долго слушала подсказки арбитра-ВАР, но сама повтор не пересматривала. В итоге, велела продолжить игру. Судейский эксперт Сергей Шебек видит в таком решении ошибку арбитра.

- Момент динамичный, мгновенный, молниеносный. Монзуль трудно было разобраться. Почему? Потому что ей обзор перекрывали два игрока "Днепра-1", она не могла четко увидеть, что же произошло. По повтору из-за ворот видно, что Дуглас наклонился, чтобы выбить мяч головой, но сыграл рукой. Это должны были быть пенальти и удаление для игрока "Днепра-1".

Вопрос в том, почему Монзуль сама не пошла смотреть видео? Вы скажете, что нам легко оценивать эпизод, посмотрев повтор с разных камер. Но ведь такая возможность была и у арбитра. Однако она доверилась подсказкам арбитра ВАР Коваленко, который не настоял на просмотре повтора и тем самым подвел её. Но, тем не менее, ответственность за неправильное решение остается именно на совести Монзуль, - сказал Сергей Александрович.

Отметим, что "Днепр-1" победил "Десну" со счетом 2:0.

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В статье: Десна (Чернигов) Сергей Шебек Екатерина Монзуль СК Днепр-1
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Комментарии (20)
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Acsakal (Kharkov)
19.10.2020 в 13:16
"чому Монзуль сама не пішла дивитися відео?" Дивне питання. Може через шалену кількість "експертів" та "доброзичців", які змішували її з лайном через те, що вона занадто багато часу витрачає на перегляд відосиків? Сам Шебек і очолював той натовп, а тепер "завдає питаннячко".
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0
0
avatar
Инспектор ( )
19.10.2020 в 13:09
Непонятно, раньше бегала смотрела сама кино, а здесь поленилась девочка. Пенальти 100%
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+3
-2
Исследователь
19.10.2020 в 13:09
При чём тут судьи, читайте комментарий главного тренера Десны, а выйти в еврокубки из нашего ЧУ, для них не должно быть проблематично.
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0
-3
kantana (Днепр)
19.10.2020 в 13:08
50 на 50, она посчитала, что с близкого расстояния мяч попадает сначала в голову, потом отскакивает в предплечье. А вообще с таких расстояний надо попадать в ворота,а не с выпученными глазами молотить куда попало.
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+1
-3
Убивший в себе крота (Днепропетровск)
19.10.2020 в 13:06
Просто пересмотрите эпизод в момент подачи в штрафную, всё всем станет ясно )
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+1
-2
Убивший в себе крота (Днепропетровск)
19.10.2020 в 13:01
А ничего, что там чистый офсайд был секундой раньше у Тотовицкого? Или Шебек смотрит только то, что хочет увидеть?
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0
-3
Divine (Чернигов)
19.10.2020 в 12:46
Я понимаю не увидеть в динамике и не дать без ВАР... Но когда работает ВАР - это уже грабеж!! в 3х повторах складывается впечатление что плечо, но в остальных явно видно что мяч попадает в руку..
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+2
-3
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Rezerf (Чернігів)
19.10.2020 в 12:41
У грі з Шахтарем у Тайсона була рука набагато очевидніша. Схоже у когось свербить від успіхів деснянців.
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+2
-1
Хиденг (Днепр)
19.10.2020 в 12:34
У Шебека не хватило мозгов подумать, что из-за ворот не может быть видно игру рукой, а рука могла находиться на траектории полёта мяча уже от ворот?
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+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.10.2020 в 12:34
Навіть не біцепс, а фактично в лікоть Дугласу: а це пенальті, пряма червона та ще понад 20 хвилин було грати. Плюс замість 6-7 додала лише 4 хв.Ах, Катя, Катя, Катерина, твоя пуховая перина нас собрала в одну мешкуху...
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+2
-2
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Rezerf (Чернігів)
19.10.2020 в 12:28
Повилазило, чі шо? М'яч ⚽ від голови попав в біцепс! Це добре видно. 100% пеналь.
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+1
-3
urik (Кривой Рог)
19.10.2020 в 12:26
Ну раз даже с ВАР идут споры "было-не было" ---значит нах..р такой пенальти ! Там с 5 метров гахнул, как из пушки , попало бы в руку ---оторвало бы и ВАР смотреть не надо !
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+1
-3
Очманілий Заєць (Odessa)
19.10.2020 в 12:16
Ні в ворота Минаю проти Маріуполя, на в ворота Зорі проти Колоса, ні в ворота Дніпра проти Десни пенальті НЕ БУЛО. Монзуль - молодець. Решта суддів - 3,14daри!
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+4
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.10.2020 в 12:42
Вона не молодець, а лесбіянка.
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0
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
19.10.2020 в 12:15
Мяч попал в плече. Иначе это был бы пенальти. Ведь рука не была прижата к корпусу
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+4
-3
Исследователь
19.10.2020 в 12:11
Судя по всему на мужиков Монзуль уже полагаться не может. Все нужно делать самой. А так вообще Катя лучшая!
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+6
-2
kazimko. vasiliy (Київ)
19.10.2020 в 11:59
На мою думку --це більш плече ніж рука. Особливо це видно з камери зі сторони поля.
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+5
-3
kazimko. vasiliy (Київ)
19.10.2020 в 11:58
На мою думку--це було плече,а не рука.
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+3
-3
Acsakal (Kharkov)
19.10.2020 в 13:11
Ви анатомію колись вивчали? Якщо ні - то поцікавтеся. Плече - це верхня частина руки, а не верхня частина тулуба, як помилково вважають у побуті. Гра плечем - це так само порушення.
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0
0
kazimko. vasiliy (Київ)
19.10.2020 в 11:57
На мою думку--більше плече ,ніж рука Це видно з відеогляду камери зі сторони поля.
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+3
-3


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