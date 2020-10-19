Играл ли Дуглас рукой? Сергей Шебек видит ошибку в решении Монзуль не назначить пенальти в матче Днепр-1 - Десна

Резонансный эпизод случился на 72-й минуте матча 6-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Десной". Танковский пробил по воротам "Днепра-1" метров с пяти-шести, Сарнавский не спасал, но подстраховал голкипера защитник Дуглас. Вопрос вот какой – находясь на линии ворот, чем бразилец выбил мяч: рукой, плечом, головой?

Монзуль долго слушала подсказки арбитра-ВАР, но сама повтор не пересматривала. В итоге, велела продолжить игру. Судейский эксперт Сергей Шебек видит в таком решении ошибку арбитра.

- Момент динамичный, мгновенный, молниеносный. Монзуль трудно было разобраться. Почему? Потому что ей обзор перекрывали два игрока "Днепра-1", она не могла четко увидеть, что же произошло. По повтору из-за ворот видно, что Дуглас наклонился, чтобы выбить мяч головой, но сыграл рукой. Это должны были быть пенальти и удаление для игрока "Днепра-1". Вопрос в том, почему Монзуль сама не пошла смотреть видео? Вы скажете, что нам легко оценивать эпизод, посмотрев повтор с разных камер. Но ведь такая возможность была и у арбитра. Однако она доверилась подсказкам арбитра ВАР Коваленко, который не настоял на просмотре повтора и тем самым подвел её. Но, тем не менее, ответственность за неправильное решение остается именно на совести Монзуль, - сказал Сергей Александрович.

Отметим, что "Днепр-1" победил "Десну" со счетом 2:0.

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