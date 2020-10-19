Каштру нужно больше смелости, а Рябоконю - стабильности. О чём говорить после шестого тура УПЛ

Остап Маркевич пытается играть в современный футбол, но мастерства футболистам не хватает

Матч "Мариуполя" против "Миная" был противостоянием двух разных футбольных моделей. Команда Василия Кобина сделала расчет на дисциплину, порядок, плотность редутов, скорость выхода из обороны в атаку. "Мариуполь" же действовал в прогрессивном стиле контроля мяча и коротких-средних передач.

Четче смотрелся футбол, в который пытались играть гости с Востока, однако для воплощения всего задуманного в жизнь игрокам "Мариуполя" явно не хватало индивидуального мастерства. Класса, если хотите. Подопечные Маркевича легко доходили до ворот "Миная", а временами находились почти всем составом на чужой половине поля. Однако много голевых моментов не создали. Можно вспомнить удар Сикана в перекладину, удар Бондаренко низом, и пенальти, который многие считают сомнительным. Собственно, если бы не одиннадцатиметровый, то в целом ничейная игра завершилась бы логичным итогом.

"Мариуполь" учится играть в доминантный футбол, но до побед на классе еще далеко. Даже над вчерашними представителями Первой лиги. Игорь Семйон

Тете и Соломон провели очередной хороший матч - почему бы не выпустить их против "Реала"?

Вряд ли кто-то верил, что нынешний "Львов", уверенно застолбивший за собой последнее место в таблице, сможет навязать даже мнимую борьбу "Шахтеру", у которого несколько футболистов основного состава не могли играть из-за самоизоляции. Львовяне любят именовать себя львами, но в игре с чемпионом они свое прозвище не оправдали. Выйдя с тактикой "выше, выше", они за 18 минут пропустили четыре гола и на этом можно было давать финальный свисток.

Вернемся к "Шахтеру". Самое интересное, что без Тайсона, Степаненко и Мораеса, "горняки" смотрелись интереснее. Да, многое списывается на силу соперника, но в игре чемпиона Украины появилось главное - скорость и желание. Не было вялого перекатывания мяча слева направо и справа налево. Команда Каштру шла вперед, играла в футбол и у нее это получалось. Раньше, с азартом не было проблем лишь у Корниенко, за что он стал футболистом месяца. Был ли он лучше других? Нет. Но защитник пытался обострять, а не замедлять, что не могло не быть незамеченным.

В субботу активнее всех смотрелся Тете. Бразилец наконец-то вышел в основе, хоть и на немного неродной для себя позиции слева. На счету голевая передача, наибольшее количество обводок и передач под удар. Да, он ушел без забитого, но свою роль в матче выполнил на отлично. Это же касается и Манора, который должен был получить небольшой отдых, но уже на 20-й минуте заменил Коваленко. Вингер отметился уже очередным взятием ворот и часто тревожил защитников своими взрывными действиями.

Главный вопрос - почему бы Тете и Соломону не дать шанс в игре против "Реала"? Их не нужно медленно подпускать к старту, они уже готовы быть основными. Чем дольше Каштру будет стараться выезжать на Марлосе и Тайсоне, тем дольше в "Шахтере" затянется процесс стагнации. Молодых вингеров Лигой Чемпионов не запугаешь, они уже в ней играли и забивали. Причем, Манор огорчал и "Аталанту", и "Ман Сити". И в среду сделает все, чтобы отличиться в воротах Куртуа (Лунина). Георгий Грошев

Луческу удалось запутать Пирло

Если Мирча Луческу и намеревался пустить пыль в глаза по стартовому составу "Динамо" в матче против "Ювентуса", то ему это прекрасно удалось. Итак, квалификацию киевляне прошли с парой центрбеков Забарный - Миколенко, слева играл Караваев, в качестве правого вингера он использовал Родригеса. Против "Руха" Виталий наконец перешел на левый фланг, освободив место в центре для Попова, но в середине второго тайма Миколенко заменил Кендзера и Караваев с правого края вернулся на левый. Справа в атаке с первых минут играл Цыганков, однако Жерсон во втором тайме вышел на замену и даже успел отличиться забитым голом. Поэтому возникает вопрос - какую конфигурацию тренер "Динамо" выберет в защите и кто сыграет на флангах? С другой стороны, есть подозрение, что "Ювентус" будет выходить в первую очередь из собственных возможностей и это именно Луческу придется подстраиваться под выбор Пирло, а не наоборот. Сергей Швец

Скрипник выводил "Зарю" на пик формы к старту еврокубков, но пока их не хватает на весь матч

Начнем с главного, чтобы не возникло какого-либо недопонимания. Сейчас мы не будем трогать вопрос судейства и справедливости назначения пенальти в ворота Никиты Шевченко. Безусловно, эпизод повлиял на результат матча, но не нам судить действия арбитра и уж тем более выступать против голов Евгения Селезнева, который намерен побить рекорд УПЛ по забитым. Остановимся детальнее на луганской "Заре".

Коллектив полностью провалил начало нынешний кампании, обосновавшись на самом дне после стартовых туров. Причины тому назывались разные - от летней тренерской чехарды до непонятных действий на трансферном рынке. Однако, похоже рано все начали называть время смерти, "Заря" еще жива и готова дать бой. Вполне вероятно, что Виктор Скрипник, зная о календарных трудностях в октябре-ноябре, выводил свой коллектив на пик именно к старту еврокубков.

Выровняв результаты до международной паузы, луганский клуб полностью переиграл "Колос" по всем статьям в субботней игре. 60-70 минут тотального доминирования бронзового призера должны были заканчиваться вторым голом и окончательным снятием всех вопросов. Однако, ближе к концу игры, силы "Зарю" начали покидать, что позволило "Колосу" выровнять игру и даже организовать подобие финального штурма. Делаем вывод, что луганчане на данный момент не готовы ровно провести все 90 минут, но ситуация в клубе точно стабилизировалась. Они остаются претендентами на высокие места. Георгий Грошев

Как долго Максимов сможет выжимать максимум из "Ворсклы"?

До воскресной игры против "Олимпика" на команде Максимова поставили крест. Официально было известно о вспышке COVID-19 внутри клуба, но имена выбывших не назывались. Даже Юрий Климовский успел списать "Ворсклу" со счетов, выпустив наполовину дублирующий состав. Как показала практика - не самое дальновидное решение.

Максимов вместе с Долганским (именно легенда полтавцев управляла происходящем) решили сосредоточиться на обороне, зная о силе соперника в созидании. Вперед гости выбегали не очень часто и делали ставку, в основном, на простенькие закидушки и навесы. Этого оказалось достаточно, чтобы посрамить всех и вырвать победу в непростых для себя условиях.

Интересно сейчас другое - как долго Юрий Максимов сможет выжимать из своей команды максимум? 51-летний наставник, если коронавирус не вмешивается в планы, доверяет одному составу и редко вносит коррективы. Короткая скамейка запасных - не самая полезная вещь в игре на дистанции. Перед последней международной паузой полтавцы смотрелись тяжеловато, а впереди их ждут матчи с "Зарей" и "Десной", "Динамо" и "Шахтером". Им удалось очень удачно стартовать и идти наравне со столичным лидером, но как долго это продлится? Уже в следующем туре первое испытание - встреча с "горняками". Там мы и сможем получить ответы. Георгий Грошев

Александрия и Ингулец показали пример

Первая реакция на нежелание президента "Ингульца" Александра Поворознюка переносить матч его команды против "Александрии" из-за обилия инфицированных коронавирусом, конечно, была негативной. Еще бы на фоне новостей о двух десятках зараженных. Но после матча мнение изменилось. Да, составы команд были далеки от оптимальных, да, концовку встречи они провели стоя. Но при этом Владимир Шаран наконец доверился своей молодежи и та каши не испортила. По крайней мере, 18-летний Борисенко в воротах спасал то, что должен был, Дудка неплохо разгонял атаки из центра поля и забил решающий гол, Устименко смело брал ответственность на себя, что позволило ему сделать счет 2:0. Когда бы еще у них возник такой шанс заявить о себе на самом высоком уровне? Учитывая крайне малое желание украинских тренеров подпускать молодежь к основе, пандемия наконец может оправдать наличие молодежных и юниорских команд в клубах УПЛ. Сергей Швец

"Десна" не завоюет бронзу, пока не обретет стабильность

Ровно две недели назад мы все хвалили "Десну", которая в своем логове дала бой "Шахтеру" и вполне могла рассчитывать на итоговую победу. Тогда они действительно выдали лучшую свои игру в сезоне и стали главными фаворитами на место в тройке. Но матч против "Днепра-1" показал, что не все так радужно в черниговском королевстве.

Команда Рябоконя, фигурально выражаясь, так и не вышла в воскресенье на футбольное поле. Коллектив Йовичевича полностью переиграл своего оппонента, и мог рассчитывать на более крупную победу. В этом и заключается основная проблема "Десны" - им не хватает стабильности. Чтобы достичь исторического максимума (в их случае - взять бронзу), не нужно обыгрывать грандов. Нужно всегда брать очки против середняков и аутсайдеров, не давая соперникам шанс обогнать себя на очередном повороте.

На деле же, пока "Десна", не считая встреч с "Шахтером" и "Динамо", проиграла "Днепру-1" и не сумела обыграть "Ингулец". Это уже минус пять после шести туров. Воскресное поражение должно послужить для "северян" хорошим уроком, что впредь нужно настраиваться и играть в каждом матче против каждого соперника. По-другому ничего не будет, медали больше всего ценят стабильность. Георгий Грошев