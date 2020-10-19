Символическая сборная шестого тура УПЛ по версии UA-Футбол

Нельзя назвать шестой тур сенсационным, но ряд неожиданностей он все же принес. Ослабленная "Ворскла" в гостях обыграла "Олимпик" и удерживает место в лидирующей группе. Первую победу в чемпионате добыл "Днепр-1" и отдалился от зоны вылета. А украшением уик-энда стало дерби "Александрия" - "Ингулец", не обошлось без множества ошибок и курьезов, но по самому непредсказуемому сценарию прошла игра, а дебютант УПЛ едва не отыгрался после 0:4. Дежурные победы записали себе в актив гранды, разобравшись с двумя аутсайдерами.

ВРАТАРЬ

Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Опаснейшие удары от Политыло, Тейшейры, Каргбо взял голкипер "Ворсклы", чем внес свой вклад во многом неожиданную и непростую победу полтавчан над дончанами. "Олимпик" владел серьезным преимуществом и постоянно давил на ворота гостей. Ризнык без проблем забирал мяч на выходах и выглядел примером уверенности, что, скорее всего, и передалось полевым игрокам.

ЗАЩИТА

Игорь Кирюханцев (ФК "Мариуполь").

Правый фланг азовчан стал главным оружием во встрече с "Минаем". Кирюханцев имел немного работы в обороне, поэтому все чаще переходил центр поля и был заметен в наступательных комбинациях. Большая часть рейдов Игоря завершалась опасными прострелами в штрафную закарпатской команды. Против Сакова в основном играл Кирюханцев, возможно, это и стало решающим в моменте на последних минутах, когда уставший защитник "Миная" не успевал и сбил Кулакова, чем привез пенальти.

Дуглас Силва (ФК "Днепр-1").

На 72-й минуте матча Дуглас выбил мяч фактически из пустых ворот. Неизвестно, как бы сложилась игра, если бы днепряне пропустили в конце встречи. Кроме этого момента 30-летний бразилец выиграл несколько показательных дуэлей у Дегтярева и Картушова. Черниговцы не смогли пройти насыщенную оборону "Днепра-1", которой руководил Дуглас.

Владимир Чеснаков ("Ворскла" Полтава).

Капитан "ворсклян" постоянно оказывался в самом эпицентре событий и вовремя разряжал ситуацию у своих ворот. Примечательно, что если Чеснакова не оказывалось рядом с лидерами и атакующими игроками "Олимпика", как те сразу шли на обострения. Впрочем, таких моментов было немного. Не часто в шестом туре Чеснаков подключался к атакующим комбинациям, но в этом случае важнее было сосредоточиться на обороне.

Владислав Дубинчак (ФК "Днепр-1").

Самоотверженно и без сожаления к себе или сопернику играл Дубинчак. Старался часто подключаться к атакам, был заметен на половине поля "Десны", при этом допустив несколько небольших ошибок в обороне. Тем не менее, за то что проявил невероятное желание, проделал огромный объем работы и сам исправлял свои ошибки, Владислав заслужил признание.

ПОЛУЗАЩИТА

Никита Дудка (ФК "Александрия").

Владимир Шаран накануне игры попал в сложную кадровую ситуацию, поэтому был вынужден задействовать на дерби с "Ингульцом" нескольких игроков из дубля. Одним из таких стал 19-летний Никита, который закрывает ответственную позицию в опорной зоне. И парень проявив себя с лучшей стороны. Не то, чтобы он выжигал территорию, но постоянно оказывался на подборе и, что важнее всего, очень быстро разгонял контратаки своей команды. Ну и конечно нельзя не отметить забитый гол, который стал лишь его заслугой - Дудка перехватит пас Крынского и сам же хладнокровно переиграл голкипера. Учитывая, что матч завершился со счетом 4:3, этот мяч стал победным для "Александрии".

Маркос Антонио ("Шахтер" Донецк).

Бразилец и ранее считался игроком близким к основе "Шахтера", Каштру доверял ему во многих ответственных матчах, а сейчас, когда половина команды в лазарете, Маркос Антонио берет на себя функции лидера. Безусловно, "Львов" в нынешнем состоянии не способен достойно сопротивляться "горнякам", но неожиданностью стало, что так быстро капитулировали "сине-золотые" - у Антонио в этой игре второй гол, возможно, решающий, а также два ассиста.

Александр Пихаленок (ФК "Днепр-1").

Один из самых активных и заметных игроков тура, если не самый активный. Сам отличиться в воротах "Десны" Пихаленок не смог, но опасно пробивал по воротам, один раз штанга не позволила забить, полностью держал под контролем центр поля, а также с десяток хороших передач вперед отдал Александр. Первый матч в новом клубе отыграл Пихаленок, стараясь показать, что он игрок с очень высоким потенциалом.

Владислав Кочергин ("Заря" Луганск).

В конце сентября Кочергин набрал свою если не оптимальную форму, то близкую к ней. В четырех последних матчах УПЛ Владислав забил три мяча, хотя мог и больше, в матче с "Колосом" перекладина помешала ему оформить дубль. Хорошо поставленный удар у 24-летнего хавбека и Кочергин с завидным постоянством пробивает по воротам соперников, каждый этот удар несет огромную опасность. Интересно, что "Колос" становится любимой командой для Влада, этим летом он дважды поразил ворота клуба из Ковалевки.

Карлос Де Пена ("Динамо" Киев).

Первый гол "бело-синих" забил Де Пена, что позволило киевлянам более уверенно действовать в матче против "Руха". Взаимопонимание с партнерами у уругвайского хавбека лучше, чем у многих украинцев, на уровне инстинктов Карлос чувствует игру, открывается под партнеров и сам раздает великолепные передачи. Львовяне откровенно не успевали за Де Пеной и невольно предоставляли ему достаточно пространства для атак.

НАПАДЕНИЕ

Младен Бартулович ("Ингулец" Петрово).

Мы привыкли видеть хорвата в полузащите, но и петровская команда попала под коронавирусный удар, поэтому Младен был вынужден играть на острие атаки. И именно он стал самым опасным игроком "Ингульца" и едва не привел свою команду к героическому камбэку. В первом тайме Младен здорово пробивал штрафной, но эффектно сыграл молодой вратарей Борисенко, после перерыва Бартулович сам заработал и сам реализовал пенальти, а на последних минутах мог сравнять счет, но не хватило совсем немного, чтобы замкнуть пас от партнера.

ТРЕНЕР

Игор Йовичевич (ФК "Днепр-1").

Первую победу с днепрянами добыл хорватский специалист, заслуженную и вполне достойную викторию, которая добавит уверенности команде. Немногие верили, что "Днепр-1" способен оказать сопротивление "Десне", как команде-открытию прошлого сезона. Однако подопечные Йовичевича выглядели единым, хорошо слаженным коллективом с характером и боевыми качествами. Отметим и тактически грамотную игру днепрян, их мобильность и переходы из обороны в атаку.