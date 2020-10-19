Проговорили два часа. Мирча Луческу вспомнил юного Андреа Пирло

Главный тренер киевского " Динамо " Мирча Луческу ответил на вопрос о том, каким был на заре карьеры футболиста сегодняшний наставник Ювентуса Андреа Пирло.

Он уже был зрелым, невероятным игроком. Зрелым, как сейчас. Помню, как отправился в Виареджо посмотреть матч с его участием, и поэтому мы ехали вместе. Проговорили тогда часа два. Я понял, что это очень спокойный, уравновешенный парень. У меня всегда были хорошие отношения с талантливыми игроками. Я пытался наблюдать за Пирло как можно больше.

Когда я понимаю, что игрок может сделать отличную и долгую карьеру в футболе, я защищаю его от всех остальных. Игроки постарше таких не слишком любят - молодых, талантливых и одаренных. Ветераны начинают их поддушивать, жестко с ними играть, но я моментально это прекращаю. Поэтому я говорил: "Продолжай делать то, что у тебя хорошо получается". Если молодому талантливому игроку в этом возрасте дать раскрыться и почувствовать вдохновение, постепенно он превращается в креативного мастера. Пирло пережил период созревания очень быстро. Это творческий игрок, игрок инстинктов.