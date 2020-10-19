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Проговорили два часа. Мирча Луческу вспомнил юного Андреа Пирло

Премьер-лига
(3 голосов)

"Настоящий лидер"

Проговорили два часа. Мирча Луческу вспомнил юного Андреа Пирло
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопрос о том, каким был на заре карьеры футболиста сегодняшний наставник Ювентуса Андреа Пирло.

Он уже был зрелым, невероятным игроком. Зрелым, как сейчас. Помню, как отправился в Виареджо посмотреть матч с его участием, и поэтому мы ехали вместе. Проговорили тогда часа два. Я понял, что это очень спокойный, уравновешенный парень. У меня всегда были хорошие отношения с талантливыми игроками. Я пытался наблюдать за Пирло как можно больше.

Когда я понимаю, что игрок может сделать отличную и долгую карьеру в футболе, я защищаю его от всех остальных. Игроки постарше таких не слишком любят - молодых, талантливых и одаренных. Ветераны начинают их поддушивать, жестко с ними играть, но я моментально это прекращаю. Поэтому я говорил: "Продолжай делать то, что у тебя хорошо получается". Если молодому талантливому игроку в этом возрасте дать раскрыться и почувствовать вдохновение, постепенно он превращается в креативного мастера. Пирло пережил период созревания очень быстро. Это творческий игрок, игрок инстинктов.

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Он был не только творческим игроком, но и замечательным организатором, а это еще одно ценное качество. Он делал это по мере своего развития благодаря своим личностным качествам. Его личность всегда демонстрировала, кто лидер, а он - настоящий лидер. Это очень помогло ему стать тем, кем он является сегодня - тренером такой замечательной команды, как "Ювентус". Команды, которая всегда должна быть на первых местах и ​​не имеет права на обратное. Таким и был Пирло в юности.

Я впервые увидел его на "Сан-Филиппо", это стадион юношеской команды. Пирло уже играл в более старшей возрастной группе. Кто-то сказал мне, что будет играть выдающийся футболист, вот я и ушел. И сразу понял, о ком идет речь. Он играл очень просто, а потом вдруг создавал что-то невероятное, производя впечатление на всех. Пирло любой действием привлекал к себе всеобщее внимание. Затем мы вместе работали в "Интернационале", и я следил за его дальнейшей карьерой. Всегда слежу за тем, как обстоят дела у моих бывших игроков.

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В статье: Мирча Луческу Андреа Пирло Ювентус (Турин) Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Источник:
УЄФА

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