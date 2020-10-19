Шевчук увидел хорошую возможность для игроков Шахтера в поединке с Реалом

Футбольный эксперт и тренер Вячеслав Шевчук поделился с ТК Футбол ожиданиями от поездки " Шахтера " в Мадрид.

Очень многое будет зависеть от молодых игроков, которые в последнее время влились в состав. Основные игроки вылетели из-за коронавируса, будет важно посмотреть, как они себя проявят.