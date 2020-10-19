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Шевчук увидел хорошую возможность для игроков Шахтера в поединке с Реалом

Премьер-лига
(1 голосов)

И вспомнил слова Марлоса

Шевчук увидел хорошую возможность для игроков Шахтера в поединке с Реалом
Новина українською

Футбольный эксперт и тренер Вячеслав Шевчук поделился с ТК Футбол ожиданиями от поездки "Шахтера" в Мадрид.

Очень многое будет зависеть от молодых игроков, которые в последнее время влились в состав. Основные игроки вылетели из-за коронавируса, будет важно посмотреть, как они себя проявят.

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Это о Трубине, Бондаре, Корниенко. Важно, чтобы они взяли на себя ответственность. Марлос сказал, что всей командой они должны быть мужиками. Только в таком случае можно добиться положительного результата.

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В статье: Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Исследователь
19.10.2020 в 12:57
Ни о чем. Обыкновенная констатация фактов.
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