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Шевчук увидел хорошую возможность для игроков Шахтера в поединке с Реалом
И вспомнил слова Марлоса
Футбольный эксперт и тренер Вячеслав Шевчук поделился с ТК Футбол ожиданиями от поездки "
Очень многое будет зависеть от молодых игроков, которые в последнее время влились в состав. Основные игроки вылетели из-за коронавируса, будет важно посмотреть, как они себя проявят.
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Это о Трубине, Бондаре, Корниенко. Важно, чтобы они взяли на себя ответственность. Марлос сказал, что всей командой они должны быть мужиками. Только в таком случае можно добиться положительного результата.
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Источник:Великий футбол
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19.10.2020 в 12:57
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