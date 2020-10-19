Виктор Коваленко - лучший игрок тура по версии УПЛ

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в экспертный совет и определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 6-го тура Лиги.

На этот раз в состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.