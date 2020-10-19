Премьер-лига
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Виктор Коваленко - лучший игрок тура по версии УПЛ
Кто с ним конкурировал - не сказали
Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в экспертный совет и определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 6-го тура Лиги.
На этот раз в состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
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По итогам голосования победу одержал полузащитник «
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Источник:УПЛ
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