  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Виктор Коваленко - лучший игрок тура по версии УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктор Коваленко - лучший игрок тура по версии УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Кто с ним конкурировал - не сказали

Виктор Коваленко - лучший игрок тура по версии УПЛ
Новина українською

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, которые входят в экспертный совет и определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 6-го тура Лиги.

На этот раз в состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Читайте такжеШахтер - ФК Львов 5:1. Обзор матча и видео голов

По итогам голосования победу одержал полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко, который в матче со «Львовом» отметился «дублем».

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...