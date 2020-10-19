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Объявлен лучший тренер 6 тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Изменил схему 4-1-4-1 на 4-2-3-1

Объявлен лучший тренер 6 тура УПЛ
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура УПЛ и объявило лучшим наставником коуча "Днепра-1" Игоря Йовичевича. Его подопечные нанесли поражение "Десне" (2:0), одержали первую победу в чемпионате под руководством нового наставника.

Кадровая ситуация в СК "Днепр-1" была сложной. Из-за дисквалификации не мог сыграть основной игрок левого фланга Цуриков, из-за травм - фланговый универсал Тейлор и форвард Хобленко. К тому же, новый тренерский штаб команды перезагрузил центр полузащиты подписанием двух арендованных новичков и вернул в расположение команды нескольких ее бывших игроков, поэтому здесь стоял вопрос готовности этих футболистов и скорости вливания в игру команды.

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Состоялось три изменения по сравнению с последним по времени матчем чемпионата (2:2 с "Ворсклой"). Тейлора в защите заменил Логинов (с переводом Адамюка направо). Вместо Батагова в середине поля вышел дебютант Пихаленок. Цурикова на месте флангового полузащитника заменил Булеца (с несколько иными акцентами в игре с мячом и на пространстве, а также регулярным обменом зонами с Когутом). Время на наигровку новых связей у штаба было.

Игроки в СК "Днепр-1" подобраны под давно наигранную схему 4-1-4-1, которой отдавал предпочтение предыдущий штаб, и которая была базовой для Йовичевича. Однако, решая проблемы в опорной зоне, новый наставник доверился дуэту центральных полузащитников Пихаленок - Игнатенко, таким образом, новички усилили давление в середине поля, а схема переформатировалось на 4-2-3-1 (4-3-3 в фазе атаки). Отмечаем, что при новой схеме СК "Днепр-1" мог агрессивнее играть на чужой половине поля, и именно после прессинга происходили острые комбинации.

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В статье: Игор Йовичевич Игорь Йовичевич Десна (Чернигов) СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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