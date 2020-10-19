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Эти реки текут, куда надо, или Доверьтесь профессионалам! Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Какой-то неоднозначный тур получился. К примеру, вроде бы по три гола за игру, в среднем, но почти две трети этих мячей забиты в двух матчах из семи. Безусловно, так или иначе, сказалось и то, что ряд команд играл не оптимальными составами. И все же я нашел повод для оптимизма. Но об этом в конце разговора.
- Рух - Динамо 0:2
- Олимпик - Ворскла 0:1
- Шахтер - Львов 5:1
- Заря - Колос 1:1
- Минай - Мариуполь 0:1
- Александрия - Ингулец 4:3
- Днепр - Десна 2:0
Зрелищность. Формально наибольшее количество реально опасных для ворот моментов было создано в матче "Шахтер" - "Львов". Однако они были исчерпаны практически к середине второго тайма, а доигрывать команды начали, по сути, еще раньше. То ли дело в Кировоградском дерби, где все десять шансов были явно голевыми и семь из них завершились взятием ворот!
Третьей по смотрибельности, по зрелом размышлении, назвал бы игру "Зари" с "Колосом". Во Львове и Днепре были поединки среднего качества зрелища, если говорить о количестве ярких эпизодов на протяжении всей встречи.
Скучновато, в этом смысле, получилось у "Олимпика" с "Ворсклой": после перерыва, помимо гола, и вспомнить нечего. Но самым малосодержательным стал матч "Миная" с "Мариуполем": лишь три заслуживающих пристального внимания эпизода за всю игру да единственный гол с пенальти.
Интрига. "Шахтер" понес по кочкам соперника едва ли не со стартовым свистком. Счет был открыт на 4-й минуте, а на 18-й в воротах "Львова" побывало уже четыре мяча. Сдается мне, что и первый гол "Динамо", забитый Де Пеной на 30-й минуте, означал для "Руха" конец фильма. Даже несмотря на имевшийся после этого момент у Русина.
С "Днепром" интереснее. Между голами Назаренко (в самом дебюте матча) и Довбика (вскоре после перерыва) прошло более тайма при абсолютном "молчании" "Десны". Вот и гадай теперь, когда, на самом деле, почила интрига. С учетом вспышки активности черниговцев в концовке, наверное, все-таки после второго мяча.
Судьбоносный гол "Ворсклы" случился посреди второго тайма и поставил жирную точку в небогатом на события поединке.
Запорожец мог спасти "Ингулец" от поражения и сделать явью невероятный камбэк - когда гости отыграли бы у "Александрии" четыре гола - на 80-й минуте. И, наконец, в двух случаях результат матча решался в компенсированное время ударом с 11-метровой отметки. Бондаренко принес победу "Мариуполю", а Селезнев увел "Колос" от поражения.
Логика. Самый закономерный счет, с оглядкой на соотношение голевых моментов, был зафиксирован во Львове, где "Динамо" очевидно "наиграло" на свои 2:0. Неоспоримы также победы "Шахтера" и "Днепра", которые могли бы быть одержаны и с менее убедительным счетом.
"Ворскла" и "Мариуполь" взяли по три очка в равных по шансам и откровенно "нулевых" играх. "Заря" вполне заслуживала по игре второго гола и победы над "Колосом". И, с этой же точки зрения, не поверите, на победу с таким же счетом "наиграл" и "Ингулец". Его проблема в том, что он реализовал каждый второй свой момент, тогда как "Александрия" - четыре из четырех!
Судейство. В туре было лишь два спорных решения арбитров, которые точно повлияли на результат. И оба - вышеупомянутые пенальти под занавесочку. На связи мой консультант.
"Минай" - "Мариуполь": 90+1-я минута, фол Сакива на Кулакове. "Вынужден признать, что без специальной техники не определить". Позже: "Абсолютно согласен со Ступаром".
Напомню мнение штатного эксперта сайта Мирослава Ступара: "Первый контакт состоялся до штрафной площадки, однако игроки находились на скорости, поэтому подкат продолжился и в штрафную… Сакив сначала подсек левую ногу оппонента, а затем - правую. Поэтому нельзя говорить, что фол произошел до линии штрафной".
"Заря" - "Колос ": 90+2-я минута, игра рукой у Юрченко. "Момент гнилейший, но европейская тенденция сейчас - это пенальти. Хотя я бы скорее не ставил, но основания вполне были. Тут не соглашусь со Ступаром, который безапелляционно заявил, что ошибка. Рука все-таки оказалась немного отставленной в сторону и увеличила объем тела".
Итак, на наш взгляд, оба назначенных пенальти могут быть логически обоснованы и не должны считаться однозначными судейскими ошибками. Пользуясь случаем, хотел бы лишний раз предостеречь зрителей: не слушайте комментаторов, журналистов и бывших футболистов! Единственный источник, способный пролить свет истины здесь - профессиональный арбитр.
Везение. Парадоксальным образом, везунчиком тура назову "Александрию". Рассказываю. Четвертого гола хозяев поля в областном дерби не было бы без вопиющей ошибки вратаря "Ингульца" Крынского, который фактически ассистировал Дудке. Так на 41-й минуте счет стал 4:0. Но по итогу-то вышло 4:3. То-то и оно.
Можно спорить о том, насколько решающую роль в пропущенном "Олимпиком" голе сыграл рикошет от Снурницына. Но лично мне довольно сложно определить: не подвернись тот под мяч, состоялось бы или нет взятие ворот после удара Кулача. А ведь этот эпизод принес победу "Ворскле".
Личности. Мои предпочтения - Цыганкову, принявшему участие в большинстве опасных атак "Динамо", включая оба забитых мяча. Следующим будет Кочергин из "Зари", особенно заметный в первом тайме. В тройку включил бы Коваленко, успевшего до вынужденной замены поучаствовать в трех голах "Шахтера" из четырех. По-хорошему, мог бы признать его и лучшим.
Более других запомнились также Антонио и Тете из "Шахтера", и Когут из "Днепра". Напомню, здесь мы говорим не столько об эффективности, сколько о регулярности участия в наиболее ярких моментах матча.
И очередной парадокс из Александрии. Среди голкиперов тура в памяти остался, прежде всего, ее четвертый по рангу страж ворот Борисенко - три крутых сэйва при трех пропущенных мячах.
Симпатии. Опять же, формально больше всех атаковал "Шахтер". Но нужно помнить, что его соперником была слабейшая команда турнира. Поэтому здесь выделил бы "Зарю" и "Динамо", именно в таком порядке. Но кто купил меня с потрохами, так это "Ингулец". Да, был жутчайший провал в первом тайме, но за то, что было после - респект Петрово!
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Считаю, что наименьший вклад в копилку зрелища в туре внес "Минай", чьим единственным заслуживающим упоминания моментом стал промах из отнюдь не убойной позиции. И очень сильно разочаровала "Десна", отправившись на поиски "Боржоми" лишь после потери почек.
Таблица. Отмечаем "Ворсклу", удержавшуюся в тройке лидеров, и подтянувшийся к последней "Мариуполь". Их победы были не столько убедительными, сколько выцарапанными, и в дальней перспективе мне трудно представить их главными борцами за медали, но сейчас они в порядке.
"Днепр" наконец-то покинул трюм, опередив группу команд, которые более органично смотрится в роли аутсайдеров. Победа над крепкой "Десной" впечатлила, пусть и рано еще делать далеко идущие выводы.
Теперь об оптимизме. Все эти три команды объединяет то, что они стали прогрессировать относительно недавно и в результате смены тренеров. Прибавьте к ним "Динамо", и мы увидим солидную группу участников чемпионата, которые прибавили в игре, а следовательно возрос средний уровень лиги.
Я бы сказал, что наша первая десятка смотрится обнадеживающе. Впечатление несколько смазывает нижний квартет, состоящий из неоперившихся новичков и депрессивного "Львова", который, похоже, таки-доконают кадровые шараханья его руководства. А уже в следующем туре первый круг пройдет экватор, и позади останется четверть сезона…
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|6
|4
|2
|0
|14-3
|+11
|14
|0
|2
|Ворскла
|6
|4
|2
|0
|12-4
|+8
|14
|0
|3
|Шахтер
|6
|3
|3
|0
|15-7
|+8
|12
|0
|4
|Колос
|6
|3
|2
|1
|9-5
|+4
|11
|0
|5
|ФК Мариуполь
|6
|3
|1
|2
|5-6
|-1
|10
|0
|6
|Олимпик
|6
|3
|0
|3
|10-10
|0
|9
|0
|7
|ФК Александрия
|6
|3
|0
|3
|14-11
|+3
|9
|0
|8
|Десна
|6
|2
|3
|1
|9-7
|+2
|9
|0
|9
|Заря
|6
|1
|3
|2
|10-8
|+2
|6
|0
|10
|СК Днепр-1
|6
|1
|2
|3
|8-12
|-4
|5
|0
|11
|ФК Минай
|5
|1
|1
|3
|2-9
|-7
|4
|0
|12
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|6-9
|-3
|4
|0
|13
|Рух
|6
|0
|2
|4
|5-13
|-8
|2
|0
|14
|ФК Львов
|5
|0
|1
|4
|2-17
|-15
|1
|0
Анонсы. "Ворскла" - "Шахтер". А вот и подоспела реальная проверочка для команды Максимова. С учетом "войны на два фронта" соперника, пребывающего не в оптимальной форме, это будет любопытно. Конечно, есть свои проблемы и у полтавчан, но тем не менее…
"Десна" - "Олимпик". Тут интересно, как покажут себя после неудачных матчей эти команды, на старте выглядевшие вполне боеспособными. И почему-то особенно интересуют гости - команду Рябоконя активничать положение обязывает.
Третья пара в моем зрительском рейтинге ожиданий - "Ингулец" с "Мариуполем". Каждый интересен по-своему, и вывеска интригует. В остальных играх лично мне видятся явные андердоги, и то, что я не отнес к ним "Ворсклу" в поединке с чемпионом - скорее аванс и комплимент команде Максимова.
А ведь не так давно о ней, и совсем недавно о "Днепре" можно было сказать словами известной песни: "Эти реки никуда не текут - они забыли про море". Но не сегодня.
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