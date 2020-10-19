Денисов: Матчи Динамо и Шахтера в одно время - это колхозный подход из 90-х

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов раскритиковал одновременное начало матчей "Шахтера" и "Динамо" в УПЛ .

"Оба матча были назначены дирекцией УПЛ в одно время. Регламентом это не запрещено. Но есть регламент, а есть еще здравый смысл. Исходя из здравого смысла, такого вы не встретите ни в одной европейской лиге, когда два матча с участием лидеров украинского футбола против двух команда из одного города идут одновременно. Это против болельщиков.

С учетом популярности "Шахтера" и "Динамо" это против огромной футбольной аудитории. Это то же самое, если бы кинотеатр показал премьеры Бэтмена и Дэдпула одновременно в двух разных залах. Бегайте. В нашем случае – щелкайте.

Это не вопрос скандала с телеканалами "Футбол". У нас достаточно каналов, мы как телетрансляторы можем технически обеспечить сразу несколько трансляций, аудитория так или иначе будет с нами, мы не пострадаем.

Но в данном случае вот этот колхозный подход, когда как в 90-х календарь меняют в угоду тех, кто играет в еврокубках, когда страх быть принципиальными в переговорах с большими клубами, с "Шахтером" с "Динамо".

Да у них свои интересы и это нормально, но я не слышал, чтобы УПЛ выложилась без остатка в желании развести матчи "Шахтера" и "Динамо" и двух львовских команд. Я слышал лишь об одном желании – чтобы все было тихо, чтобы угодить всем и сразу, кроме болельщиков.

Матчи "Шахтера" и "Динамо" были одновременно в прошлом туре, сейчас и в следующем тоже планируют. В этих стремлениях угодить, забыт истинный смысле футбола, в него играют для зрителей или телезрителей.

Если УПЛ понадобиться наша помощь в разведении матчей, мы всегда готовы откликнуться", – сказал Денисов.