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Денисов: Матчи Динамо и Шахтера в одно время - это колхозный подход из 90-х

Премьер-лига
(5 голосов)

Транслятор выразил недовольство решением УПЛ ставить матчи лидеров УПЛ на одно время

Денисов: Матчи Динамо и Шахтера в одно время - это колхозный подход из 90-х
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов раскритиковал одновременное начало матчей "Шахтера" и "Динамо" в УПЛ.

"Оба матча были назначены дирекцией УПЛ в одно время. Регламентом это не запрещено. Но есть регламент, а есть еще здравый смысл. Исходя из здравого смысла, такого вы не встретите ни в одной европейской лиге, когда два матча с участием лидеров украинского футбола против двух команда из одного города идут одновременно. Это против болельщиков.

С учетом популярности "Шахтера" и "Динамо" это против огромной футбольной аудитории. Это то же самое, если бы кинотеатр показал премьеры Бэтмена и Дэдпула одновременно в двух разных залах. Бегайте. В нашем случае – щелкайте.

Это не вопрос скандала с телеканалами "Футбол". У нас достаточно каналов, мы как телетрансляторы можем технически обеспечить сразу несколько трансляций, аудитория так или иначе будет с нами, мы не пострадаем.

Но в данном случае вот этот колхозный подход, когда как в 90-х календарь меняют в угоду тех, кто играет в еврокубках, когда страх быть принципиальными в переговорах с большими клубами, с "Шахтером" с "Динамо".

Да у них свои интересы и это нормально, но я не слышал, чтобы УПЛ выложилась без остатка в желании развести матчи "Шахтера" и "Динамо" и двух львовских команд. Я слышал лишь об одном желании – чтобы все было тихо, чтобы угодить всем и сразу, кроме болельщиков.

Матчи "Шахтера" и "Динамо" были одновременно в прошлом туре, сейчас и в следующем тоже планируют. В этих стремлениях угодить, забыт истинный смысле футбола, в него играют для зрителей или телезрителей.

Если УПЛ понадобиться наша помощь в разведении матчей, мы всегда готовы откликнуться", – сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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СашаXM (Хмельницкий)
19.10.2020 в 20:12
так ты ж рулишь в УПЛ решай!
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
19.10.2020 в 19:40
Пенісова не спитали, неподобство, але монополії поки що немає, хоч юридично, а не по факту.
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+2
-1
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Sandro (Kyiv)
19.10.2020 в 19:35
я вот вдруг подумал, а какой реально процент от населения телезрителей Украины смотрит реально несколько матчей одного тура ЧУ в уекэнд? 4 часа выходного перевести на чукр, в то время когда Ливер с Эвертоном, Сити с Арсеналом, Интер с Миланом. Не, понимаю посмотреть любимую команду, но остальной с ЧУ?! Ладно еще еврокубки...
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0
0
Димитър из Софии (София)
19.10.2020 в 19:25
Какой транслятор в корешах с УПЛ? Правильно, Шахтер-тв. Так в чем проблема? Денисов лжец.
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+5
-1
Русланбай (Рівне)
19.10.2020 в 19:51
відразу видно здравомислячу людину, яка розуміє ху із ху.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
19.10.2020 в 19:20
Все правильно сказал
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+2
-3


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