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Пятов и Степаненко вернулись к тренировкам с Шахтером
Футболисты победили коронавирус
Два игрока основы "
Оба игрока в понедельник приняли участие в тренировочной сессии команды.
Напомним, что в среду "горняки" сыграют выездной матч 1-го тура группового раунда ЛЧ с "Реалом".
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Источник:ФК Шахтер
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KDK2020 (Киев)
19.10.2020 в 20:14
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