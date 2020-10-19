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Пятов и Степаненко вернулись к тренировкам с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболисты победили коронавирус

Пятов и Степаненко вернулись к тренировкам с Шахтером
Новина українською

Два игрока основы "Шахтера" – хавбек Тарас Степаненко и голкипер Андрей Пятов, которые недавно переболели коронавирусом, вернулись к тренировкам с командой.

Оба игрока в понедельник приняли участие в тренировочной сессии команды.

Напомним, что в среду "горняки" сыграют выездной матч 1-го тура группового раунда ЛЧ с "Реалом".

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Пятов Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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KDK2020 (Киев)
19.10.2020 в 20:14
Способ скоростной победы над неким вирусом останется тайной донецкой медицины...
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