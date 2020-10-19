Пятов и Степаненко вернулись к тренировкам с Шахтером

Два игрока основы " Шахтера " – хавбек Тарас Степаненко и голкипер Андрей Пятов, которые недавно переболели коронавирусом, вернулись к тренировкам с командой.

Оба игрока в понедельник приняли участие в тренировочной сессии команды.

Напомним, что в среду "горняки" сыграют выездной матч 1-го тура группового раунда ЛЧ с "Реалом".