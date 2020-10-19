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Хавбек Мариуполя считает, что результат матча с Минаем соответствует тому, как проходила игра

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем Бондаренко рассказал о матче с Минаем

Хавбек Мариуполя считает, что результат матча с Минаем соответствует тому, как проходила игра
Новина українською

Автор победного гола "Мариуполя" в матче с "Минаем" (1:0) Артем Бондаренко рассказал о ходе поединка.

— Прежде всего, мы вышли с очень хорошим настроем на этом матч. Думаю, игра была под нашим контролем, и в конце мы смогли дожать соперника. На мой взгляд, результат соответствует тому, как проходила игра.

— Ты пенальти выполнил не очень уверенно и у вратаря были шансы отразить этот удар. Это связано с волнением?

— Главное, что мяч пересек линию.

— "Мариуполь" очень активно начал матч. Было желание забить быстрый гол?

— Всегда хочется забить быстрый гол. Потому что после забитого мяча всегда легче играется, появляется уверенность, вера в свои силы. К сожалению, не всегда получается его забить.

— Что можешь сказать о "Минае"? Удивил чем-то соперник?

— Как я могу оценивать соперника? Это хорошая боевая команда с характером.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Минай Артем Бондаренко
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Источник:
ФК Мариуполь

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